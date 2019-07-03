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مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 أخرين بسبب انهيار سد في الهند

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥١ ص
انهيار سد_أرشيفية
انهيار سد_أرشيفية
أعلن مسئول بحكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، اليوم الأربعاء، أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما اعتبر 18 آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار سد صغير غربي البلاد عقب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، إذ نقلت قناة «يورونيوز» الأوروبية عن المسئول قوله: «إن المياه الناجمة عن انهيار السد الواقع في مقاطعة راتنجاري التي تبعد نحو 275 كيلومترا جنوب مدينة مومباي، اجتاحت عشرات المنازل»، مشيرا إلى أن المسئولين بالولاية طالبوا القوة الوطنية لمواجهة الكوارث بالمساعدة في العثور على المفقودين.
ويجلب موسم الرياح الموسمية في الهند أمطارا غزيرة من يونيو إلى سبتمبر، تتسبب في فيضانات وانهيار المباني، حيث أن الأمطار تضعف أسس الهياكل سيئة البناء. يذكر أن منظمة كريستيان إيد البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن إجمالي تكلفة الخسائر الناجمة عن التطرف المناخي في العالم عام 2018، بلغت نحو 100
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