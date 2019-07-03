فيرمينو يشيد بمستوى البرازيل أمام الأرجنتين

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص

روبرتو فيرمينو

أشار النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى تقديم منتخب بلاده مستوى مميزا في الفوز على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ذلك الانتصار الذي صعد بالبرازيل إلى المباراة النهائية للبطولة، لتنتظر الفائز في مباراة بيرو وتشيلسي على ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، بحثًا عن التتويج باللقب التاسع في تاريخها والأول منذ نسخة 2007، وقدم فيرمينو مستوى طيبا أمام الأرجنتين، حيث صنع الهدف الأول الذي سجله جابريل خيسوس، وتكفل هو بتسجيل الهدف الثاني.

وقال فيرمينو عن مباراة الأرجنتين: "نجحنا في تقديم مواجهة كبيرة أمام منتخب بحجم الأرجنتين، وعلينا التحضير جيدا الآن لخوض المباراة النهائية، حيث ننتظر تقديم مباراة كبيرة على ملعب ماراكانا". تطرق فيرمينو للحديث عن اللاعبين البدلاء وإسهامهم في مباراة اليوم بعد مشاركة جناح تشيلسي ويليان والمدافع جواو ميراندا

وقال فيرمينو عن مباراة الأرجنتين: "نجحنا في تقديم مواجهة كبيرة أمام منتخب بحجم الأرجنتين، وعلينا التحضير جيدا الآن لخوض المباراة النهائية، حيث ننتظر تقديم مباراة كبيرة على ملعب ماراكانا".



تطرق فيرمينو للحديث عن اللاعبين البدلاء وإسهامهم في مباراة اليوم بعد مشاركة جناح تشيلسي ويليان والمدافع جواو ميراندا ومتوسط الميدان آلان، قائلا: "كل البدلاء كانوا جيدين للغاية ومنحونا الأفضلية، فالكل يرغب في مساعدة المنتخب الوطني على التتويج باللقب".



وعن أي المنتخبين يفضل مواجهته في المباراة النهائية بين بيرو وتشيلي، قال فيرمينو: "لا أعرف أيهما أفضل بالنسبة لنا، فالأكيد أنهما منتخبان خطيران للغاية، وعلينا التمتع بالحرص".