رياضة

فيرمينو يشيد بمستوى البرازيل أمام الأرجنتين

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٣ ص
روبرتو فيرمينو
روبرتو فيرمينو
أشار النجم البرازيلي روبرتو فيرمينو إلى تقديم منتخب بلاده مستوى مميزا في الفوز على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ذلك الانتصار الذي صعد بالبرازيل إلى المباراة النهائية للبطولة، لتنتظر الفائز في مباراة بيرو وتشيلسي على ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، بحثًا عن التتويج باللقب التاسع في تاريخها والأول منذ نسخة 2007، وقدم فيرمينو مستوى طيبا أمام الأرجنتين، حيث صنع الهدف الأول الذي سجله جابريل خيسوس، وتكفل هو بتسجيل الهدف الثاني.
وقال فيرمينو عن مباراة الأرجنتين: "نجحنا في تقديم مواجهة كبيرة أمام منتخب بحجم الأرجنتين، وعلينا التحضير جيدا الآن لخوض المباراة النهائية، حيث ننتظر تقديم مباراة كبيرة على ملعب ماراكانا". تطرق فيرمينو للحديث عن اللاعبين البدلاء وإسهامهم في مباراة اليوم بعد مشاركة جناح تشيلسي ويليان والمدافع جواو ميراندا
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أرقام لا تفوتك من دور المجموعات في كان 2019

أسدل الستار على فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة 32 من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، مساء أمس الثلاثاء. ويستضيف العرس القاري مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006). وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".
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«ويكيبيديا» تقصف جبهة ميسي بعد وداع كوبا أمريكا

سخرت مؤسسة «ويكيبيديا» باللغة العربية، من خسارة ليونيل ميسي، رفقة منتخب الأرجنتين، أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة (2-0)، في السوبر كلاسيكو الذي أُقيم على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» صباح اليوم الأربعاء، في نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة على أراضي السيليساو، وكتبت «ويكيبيديا» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «كُل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة ليونيل ميسي، لم تتغير مُنذ أكثر من عشرة أعوام».
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جابرييل خيسوس

الشوط الأول..البرازيل تتقدم على الأرجنتين بهدف خيسوس

نجح المنتخب البرازيلي في إنهاء الشوط الأول من مباراته أمام نظيره الأرجنتيني، بالتقدم بهدف مقابل لا شيء، أحرزه جابرييل خيسوس، في الدقيقة 20 من عمر اللقاء، الذي يقام حاليا على ملعب ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» ضمن مباريات دور نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا، التي تستضيفها البرازيل حتى يوم 7 يوليو المقبل. منتخب السامبا دخل المباراة بقوة وضغط بهدف إحراز هدف مبكر، وهو ما كاد يتحقق بأقدام فرمينيو، الذي كاد أن يسجل الهدف الأول للبرازيل عندما أنفرد بمرمى حارس الأرجنتين، لكن الحكم تدخل واحتسب تسلل على النجم البرازيلي ومهاجم فريق ليفربول الإنجليزي.
الأرجنتين‎ (2)

التشكيل الرسمي لكلاسيكو البرازيل والأرجنتين

تنطلق بعد قليل، أولى مباريات الدور نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا، بكلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين منتخب البرازيل، صاحب الأرض، وغريمه الأرجنتيني، على ملعب «مينيراو». واستقر تيتي، المدير الفني لراقصي السامبا على تشكيل فريقه الرسمي للمواجهة المرتقبة، والذي جاء على النحو التالي: حراسة المرمى: أليسون بيكر. خط الدفاع: فيليبي لويس - تياجو سيلفا - ماركينيوس - داني ألفيش. خط الوسط: كاسيميرو - آرثر - كوتينيو. خط الهجوم: إيفرتون - جيسوس - فيرمينو.
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4 أسباب تفسر سبب معاناة ميسي في كوبا أمريكا

نجحت الأرجنتين في الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا حيث تنتظر مواجهة البرازيل، في بطولة شهدت غيابا تاما لنجم الفريق ليونيل ميسي الذي لم يتألق في أي مباراة سواء في دور المجموعات أو في ربع النهائي، ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب انخفاض مستوى ميسي في البطولة، ولعل أبرزها سوء أرضية الملاعب والتي اشتكى منها ميسي وقال بأنها تجبر اللاعبين على الحصول على الكثير من الوقت للسيطرة على الكرة التي تقفز مثل الأرنب، ويبدو أن السبب منطقي، خاصة أن الكثير من اللاعبين اشتكوا من الأمر ذاته.
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ميسي يشيد بالأرجنتين ويواصل انتقاد ملاعب كوبا أمريكا

حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في نصف نهائي كوبا أمريكا مساء أمس الجمعة، بالتغلب على فنزويلا بهدفين دون رد، في مباراة شهدت ظهورا متواضعا من نجم راقصي التانجو ليونيل ميسي، وسجل ثنائية الأرجنتين كل من لوتارو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو، لتضرب بالتالي موعدًا في نصف النهائي مع البلد المضيف البرازيل مع مباراة مرتقبة ستكون الأرجنتين بحاجة شديدة خلالها إلى تألق ميسي من أجل التأهل إلى المباراة النهائية الثالثة على التوالي بعد نسختي 2015 و2016 والتي خسرتهما أمام تشيلي بركلات الترجيح.
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