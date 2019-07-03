جنش يخضع لجراحة «وتر أكيليس» اليوم في ألمانيا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٥ ص

محمود عبدالرحيم جنش

يخضع محمود عبدالرحيم (جنش) حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك والمنتخب الوطني، اليوم الأربعاء، لجراحة «وتر أكيليس» في ألمانيا ومن المقرر أن تصل مدة بقاء حارس الفارس الأبيض في ألمانيا لمدة 10 أيام ثم يعود إلى القاهرة لبدء فترة التأهيل، حيث قال جنش في تصريحات صحفية قبل السفر إلى ألمانيا أن تعرضه للإصابة قدر ومكتوب من الله، مؤكدًا إنه لا يحمل أحدا مسئولية إصابته. وطالب جنش جموع الشعب المصري بالوقوف خلف المنتخب الوطني حتى التتويج بالبطولة خاصة وأنها تقام على أرض الفراعنة وهو ما يزيد المنتخب الوطني حملًا للتتويج بها.

وشدد جنش على أن لاعبي المنتخب المحترفين والمحليين تناسوا الانتماءات، ويتمنون التتويج بلقب مع المنتخب الوطني، ويبذلون في سبيل ذلك قصارى جهدهم. وقدم محمود عبدالرحيم «جنش»، الشكر لجماهير القلعة البيضاء التي ساندته عقب تعرضه للإصابة بقطع في «وتر أكيليس» خلال مران المنتخب الأسبوع