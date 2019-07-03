ليونيل ميسي: الحظ لم يحالفنا ضد البرازيل

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص

ليونيل ميسي

قال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، إن الحكم الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو، الذي أدار مباراة التانجو والبرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، لم يظهر أي احترام للأرجنتين، وأكد ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "Fox sports"، أن الحكم الإكوادوري تحامل على منتخب الأرجنتين، وأمطر لاعبيه بالبطاقات الصفراء مع كل احتكاك، بينما تغاضى تماما عن احتساب "مخالفات واضحة" لصالح التانجو، مضيفا: "تحدثت إلى الحكم وقال إنه يحترمنا، لكنني لم ألاحظ ذلك في أي وقت".

وواصل ميسي: "لا أعدّ الحكم عذرا أو مبررا للخسارة، إنما هذا تحليل لما حدث في المباراة، لقد بذلنا أقصى ما في وسعنا، ولا يمكننا أن نلوم أنفسنا، فالحظ لم يحالفنا". وأردف قائد الأرجنتين: "ما يغضبني أننا بذلنا مجهودا كبيرا ضد البرازيل، فهو منتخب يضم عدة لاعبين مميزين، ويخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره". واستكمل