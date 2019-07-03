رياضة

ليونيل ميسي: الحظ لم يحالفنا ضد البرازيل

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٧ ص
ليونيل ميسي
ليونيل ميسي
قال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، إن الحكم الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو، الذي أدار مباراة التانجو والبرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، لم يظهر أي احترام للأرجنتين، وأكد ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "Fox sports"، أن الحكم الإكوادوري تحامل على منتخب الأرجنتين، وأمطر لاعبيه بالبطاقات الصفراء مع كل احتكاك، بينما تغاضى تماما عن احتساب "مخالفات واضحة" لصالح التانجو، مضيفا: "تحدثت إلى الحكم وقال إنه يحترمنا، لكنني لم ألاحظ ذلك في أي وقت".
وواصل ميسي: "لا أعدّ الحكم عذرا أو مبررا للخسارة، إنما هذا تحليل لما حدث في المباراة، لقد بذلنا أقصى ما في وسعنا، ولا يمكننا أن نلوم أنفسنا، فالحظ لم يحالفنا". وأردف قائد الأرجنتين: "ما يغضبني أننا بذلنا مجهودا كبيرا ضد البرازيل، فهو منتخب يضم عدة لاعبين مميزين، ويخوض اللقاء على ملعبه ووسط جماهيره". واستكمل
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أرقام لا تفوتك من دور المجموعات في كان 2019

أسدل الستار على فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة 32 من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، مساء أمس الثلاثاء. ويستضيف العرس القاري مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006). وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مصر-والكونغو (6)

وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".
ميسي (2)

«ويكيبيديا» تقصف جبهة ميسي بعد وداع كوبا أمريكا

سخرت مؤسسة «ويكيبيديا» باللغة العربية، من خسارة ليونيل ميسي، رفقة منتخب الأرجنتين، أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة (2-0)، في السوبر كلاسيكو الذي أُقيم على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» صباح اليوم الأربعاء، في نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة على أراضي السيليساو، وكتبت «ويكيبيديا» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «كُل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة ليونيل ميسي، لم تتغير مُنذ أكثر من عشرة أعوام».
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الارجنتين-كوبا-اميركا (3)

أجويرو يشن هجومًا حادا على تقنية حكم الفيديو

وجه سيرجيو أجويرو، مهاجم الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، انتقادات حادة للتحكيم بعد الهزيمة أمام البرازيل، في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019، بسبب عدم استشارة حكم الفيديو المساعد في واقعتين طالب التانجو فيهما باحتساب ركلات جزاء، وعن ذلك قال أجويرو: "قالوا لنا إن حكم الفيديو المساعد سيكون مثل الحكم الخامس، لكن عندما تصبح الأمور بهذا الشكل فأنا أفضل ألا يكون موجودا، وكنت أركض داخل منطقة الجزاء وأوقفني ألفيس بقدمه. كانت مخالفة واضحة.. واضحة لدرجة أن فويث توقف وانتظر احتسابها".
ميسي

بعد وداع كوبا.. ميسي يخرج عن صمته ويهاجم الجميع

فتح ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، النار على الحكم الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو، الذي أدار مباراة التانجو والبرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، وقال ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "Fox sports": "لقد لجأ الحكام كثيرا لتقنية الفار في هذه البطولة، لكن ما حدث في مباراة الأرجنتين والبرازيل كان بمثابة هراء، ولم يلجأ الحكم للفار، وكنا نستحق ركلتي جزاء، إحداهما قبل الهدف الثاني للبرازيل مباشرةً، في وجود دفعة واضحة ضد أوتاميندي".
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الصحف البرازيلية تخشى ميسي قبل صدام الأرجنتين

لا صوت يعلو في الوقت الحالي على صوت مباراة البرازيل والأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، الذي سيقام فجر غد الأحد، ليتجدد الصراع بين الغريمين على فرض الهيمنة على كوبا أمريكا، واحتلت تلك المباراة مكانة كبيرة في الصحف البرازيلية والأرجنتينية الصادرة صباح اليوم الثلاثاء، وعنونت صحيفة "Jornal Estado de Minas": "الاهتمام كله تجاه ميسي"، وذلك في إشارة إلى تركيز مدرب السليساو تيتي، على الوصول لأفضل خطة ممكنة لإيقاف خطورة نجم كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي.
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مدرب الأرجنتين: هذا ما ينقص ميسي مع التانجو

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليلة مواجهة البرازيل، فجر الأربعاء، في نصف نهائي كوبا أمريكا، أن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ينقصه التتويج بلقب مع الأرجنتين في إشارة للنجم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني. وقال سكالوني، من داخل ملعب مينيراو الذي سيستضيف مواجهة الكلاسيكو المرتقبة: "بدون شك ينقص أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التتويج بلقب (مع الأرجنتين)، لهذا يدلي زملاؤه بتصريحات مماثلة (أنهم يريدون مساعدته للفوز بكوبا أمريكا)، لكن من الواضح أن الجميع يريد أن يفوز بلقب بهذا القميص".
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