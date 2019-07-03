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الأمطار تهدد أحفاد الساموراي.. تحذيرات وإجلاء 800 ألف ياباني

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
فيضانات_أرشيفية
فيضانات_أرشيفية
أصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجلاء نحو 800 ألف من سكان ثلاث مدن في منطقة كاجوشيما جنوب غرب اليابان، اليوم الأربعاء، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في زيادة مخاطر الفيضانات ووقوع انهيارات أرضية. وفي المقابل، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية، صباح اليوم، من هطول الأمطار في جنوب غرب وغرب اليابان حتى اليوم التالي، وأصدرت أوامر بإجلاء حوالي 310 آلاف شخص من ثماني بلديات أخرى في منطقتي كاجوشيما وميازاكي المجاورة.
وحثت وكالة الأرصاد في مؤتمر صحفي المواطنين على حماية أنفسهم، قائلة: «إنها قد تصدر تحذيرا خاصا من هطول أمطار غزيرة على منطقتي كوماموتو وكاجوشيما، وربما مناطق أخرى، إذا ارتأت أن الأمطار قد تصل إلى واحدة من أعلى المستويات غزارة منذ عقود». يذكر أن منظمة كريستيان إيد البريطانية، قد أعلنت في وقت
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انهيار-سد-في-البرازيل

مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 أخرين بسبب انهيار سد في الهند

أعلن مسئول بحكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، اليوم الأربعاء، أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما اعتبر 18 آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار سد صغير غربي البلاد عقب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، إذ نقلت قناة «يورونيوز» الأوروبية عن المسئول قوله: «إن المياه الناجمة عن انهيار السد الواقع في مقاطعة راتنجاري التي تبعد نحو 275 كيلومترا جنوب مدينة مومباي، اجتاحت عشرات المنازل»، مشيرا إلى أن المسئولين بالولاية طالبوا القوة الوطنية لمواجهة الكوارث بالمساعدة في العثور على المفقودين.
الحرس-الثوري-الإيراني (1)

مقتل اثنين من قوات الحرس الثوري في اشتباكات مع أكراد

ذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية شبه الرسمية أن اثنين من قوات الحرس الثوري لقيا مصرعهما، إثر اشتباكات مع جماعة مناهضة للثورة الإيرانية، خلال عملية أمنية شمالي غرب البلاد. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، فإن الوكالة لم تذكر اسم الجماعة، لكن الاشتباكات معتادة في هذه المنطقة مع الجماعات الكردية الإيرانية، والتي تتخذ من العراق مقرا لها، وكذلك مع حزب الحياة الحرة لكردستان الذي يرتبط بصلات مع حزب العمال الكردستاني. وأعلن الحرس الثوري الإيراني، في بيان بثته الوكالة، أن الاشتباكات وقعت في منطقة تشالدران في إقليم أذربيجان الغرب.
كريستين-لاجارد (3)

لاجارد تتنحى عن منصب مدير صندوق النقد «مؤقتا»

تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.
كريستين-لاجارد (1)

لاجارد تتنحى من منصبها مديرة لصندوق النقد «مؤقتا»

تخلت كريستين لاجارد مؤقتا عن منصب مديرة لصندوق النقد الدولي، بعد أن تم ترشيحها لتتولى رئاسة البنك المركزي الأوروبي، بحسب "سي سي إن عربي". وقالت لاجارد عبر صفحتها على موقع تويتر: "تشرفت بترشيحي لرئاسة البنك المركزي الأوروبي، وعلى ضوء ذلك وبعد استشارة لجنة الأخلاق في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي، قررت أن أتخلى عن مسؤولياتي كمديرة لصندوق النقد الدولي خلال فترة ترشيحي". وكانت قد تولت لاجارد إدارة صندوق النقد الدولي عام 2011 خلفا لجون ليبسكاي، الذي كان مديرا بالإنابة للصندوق.
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طقس

الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا.. لطيف ليلا

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد اليوم الأحد، طقس لطيف على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار على شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا، وتقل الرؤية في الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد. ومن المتوقع أن تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على أغلب الأنحاء، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط غربا وعلى جنوب سيناء، وفيما يتعلق بالبحر المتوسط، فيكون معتدلا مع ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية غربية.
الدخان يتصاعد من ناقلة النفط

قرار حاسم.. هل ترسل اليابان قوات عسكرية لخليج عمان؟

قال وزير الدفاع الياباني تاكيشي إوايا، إن حكومة بلاده لا تعتزم إرسال أفراد من قوات الدفاع الذاتي إلى مضيق هرمز ردا على الهجوم الذي تعرضت له ناقلة نفط تديرها شركة شحن يابانية في خليج عمان أمس. وأضاف في تصريحات للصحفيين نقلتها هيئة الإذاعة اليابانية (إن إتش كيه) اليوم الجمعة، أن الوضع الحالي لم يستوفِ الشروط التي تسمح لليابان بممارسة حقها في الدفاع عن النفس، مضيفا أن الحكومة خلُّصت إلى أنه ليس هناك أسباب لإرسال قوات الدفاع الذاتي في التوقيت الحالي.
فيضان-وسيول-فى-ايران (2)

بسبب السيول.. 61 قتيلًا وإجلاء 350 ألفا في الصين

أعلنت أجهزة الإنقاذ الصينية، أن 61 شخصا لقوا مصرعهم، وتم إجلاء 356 ألفا آخرين من منازلهم جراء هطول أمطار غزيرة على أنحاء واسعة من جنوب ووسط البلاد. وفى بيان نُشر، أمس الخميس، أعلنت وزارة الطوارئ الصينية، انهيار 9300 منزل وتضرر 3.71 مليون هكتار من الأراضى الزراعية جراء السيول وهى خسائر اقتصادية تقدر إلى الآن بنحو 13.35 مليار يوان (1.93 مليار دولار أمريكى). وقالت الوزارة، إنه تم إنقاذ 4300 شخص من مياه السيول التى اجتاحت مناطق تمتد من إقليم قوانجدونج فى جنوب شرق البلاد حتى تشونجتشينج فى جنوب غرب البلاد على الروافد العليا لنهر يانجتسى.
انفجار_ناقلتي_نفط_ببحر_عُمان (2)

توتر في خليج عُمان.. تفجير وتأهب وتصريحات دولية

في غضون فترة قصيرة أصبح الخليج البؤرة الأكثر توترا على سطح الأرض، فلم يصعد به إلى نقطة القلق، سخونة الأحداث السياسية شبه المعتادة بالمنطقة التي تسعى بعض دولها لقيادتها، فحسب، بقدر ما أشعلتها مؤخرا، التطورات الخطيرة غير المألوفة في مياهها، والتي بدأت بعمليات تخريب لأربع سفن قرب سواحل الإمارات، حتى وصلت اليوم ذروتها مع تعرض ناقلتين نفط في خليج عمان، لهجوم غامض باستخدام طوربيد، وسط حالة دولية من الترقب والاستنفار، صاحبتها ردود فعل مستنكرة للهجوم ومطالبة جميع الأطراف بالمنطقة بالالتزام بضبط النفس.. وانعكس الهجوم الأخير أيضا على أسعار النفط عالميا.
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