الأمطار تهدد أحفاد الساموراي.. تحذيرات وإجلاء 800 ألف ياباني
تحرير:أ.ش.أ
٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٩:٥٩ ص
فيضانات_أرشيفية
أصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجلاء نحو 800 ألف من سكان ثلاث مدن في منطقة كاجوشيما جنوب غرب اليابان، اليوم الأربعاء، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في زيادة مخاطر الفيضانات ووقوع انهيارات أرضية.
وفي المقابل، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية، صباح اليوم، من هطول الأمطار في جنوب غرب وغرب اليابان حتى اليوم التالي، وأصدرت أوامر بإجلاء حوالي 310 آلاف شخص من ثماني بلديات أخرى في منطقتي كاجوشيما وميازاكي المجاورة.
وحثت وكالة الأرصاد في مؤتمر صحفي المواطنين على حماية أنفسهم، قائلة: «إنها قد تصدر تحذيرا خاصا من هطول أمطار غزيرة على منطقتي كوماموتو وكاجوشيما، وربما مناطق أخرى، إذا ارتأت أن الأمطار قد تصل إلى واحدة من أعلى المستويات غزارة منذ عقود».
يذكر أن منظمة كريستيان إيد البريطانية، قد أعلنت في وقت
وحثت وكالة الأرصاد في مؤتمر صحفي المواطنين على حماية أنفسهم، قائلة: «إنها قد تصدر تحذيرا خاصا من هطول أمطار غزيرة على منطقتي كوماموتو وكاجوشيما، وربما مناطق أخرى، إذا ارتأت أن الأمطار قد تصل إلى واحدة من أعلى المستويات غزارة منذ عقود».
يذكر أن منظمة كريستيان إيد البريطانية، قد أعلنت في وقت سابق من اليوم، أن إجمالي تكلفة الخسائر الناجمة عن التطرف المناخي في العالم عام 2018، بلغت نحو 100 مليار دولار، كما تسببت في خسائر بشرية لا تعوض، وفقا لتحليل للتطرف المناخي العالمي هذا العام.
كما أبرزت المنظمة، أكثر 10 حالات تطرف مناخي من حيث التكلفة، بدءا من الجفاف في أستراليا وانتهاء بموجات الحرارة المرتفعة في أوروبا، مرورا بالفيضانات في الهند وحرائق الغابات في كاليفورنيا، وربط التحليل هذه الأحداث المناخية المتطرفة بالتغير المناخي.