تركيا.. اعتقال 63 من معارضي أردوغان وملاحقة 89 آخرين

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص

فتح الله جولن

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، 63 شخصًا ولا تزال تلاحق 89 آخرين لتوقيفهم في جميع أنحاء البلاد في إطار التحقيقات التي تستهدف مؤيدي حركة الداعية فتح الله جولن داخل الجيش المتهمين بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016، إذ ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم، أن النيابة العامة في إزمير وقونية أصدرتا مذكرات اعتقال بحق 42 و40 من أفراد القوات المسلحة على التوالي. كما أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان، أنه يبحث عن 40 جنديا، بعضهم تم تسريحهم بالفعل.

وكانت تركيا قد اعتقلت 100 جندي، في وقت سابق، للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة. وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن أوامر الاعتقال جاءت نتيجة لتحقيقات بشأن اتصالات جرت عبر هواتف عامة تعمل بمقابل نقدي بين أفراد يشتبه بأنهم أعضاء في شبكة جولن، متابعة أن العمل جار لتنفيذ