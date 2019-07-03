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تركيا.. اعتقال 63 من معارضي أردوغان وملاحقة 89 آخرين

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٣ ص
فتح الله جولن
فتح الله جولن
اعتقلت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، 63 شخصًا ولا تزال تلاحق 89 آخرين لتوقيفهم في جميع أنحاء البلاد في إطار التحقيقات التي تستهدف مؤيدي حركة الداعية فتح الله جولن داخل الجيش المتهمين بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016، إذ ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم، أن النيابة العامة في إزمير وقونية أصدرتا مذكرات اعتقال بحق 42 و40 من أفراد القوات المسلحة على التوالي. كما أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان، أنه يبحث عن 40 جنديا، بعضهم تم تسريحهم بالفعل.
وكانت تركيا قد اعتقلت 100 جندي، في وقت سابق، للاشتباه في صلتهم بشبكة فتح الله جولن، المقيم في الولايات المتحدة. وقالت وكالة الأناضول التركية للأنباء، إن أوامر الاعتقال جاءت نتيجة لتحقيقات بشأن اتصالات جرت عبر هواتف عامة تعمل بمقابل نقدي بين أفراد يشتبه بأنهم أعضاء في شبكة جولن، متابعة أن العمل جار لتنفيذ
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الطياران-الكويتى (1)

الكويت تنهي أزمة 800 متضرر من حجوزات السفر الملغاة لمصر

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الأربعاء، إنها قامت بتسوية 800 شكوى من شكاوى المتضررين من حجوزات السفر الملغاة إلى مصر، والتي بلغت 3 آلاف شكوى، مشيدة بجهود جهاز حماية المستهلك المصري في هذا الشأن. وفي المقابل قال مصدر مسؤول في الإدارة العامة الطيران المدني الكويتي في تصريح لجريدة السياسة الكويتية، إن الإدارة نجحت وحدها في حل 400 شكوى حتى الآن، عبر تسويات تمت مع الشركتين طرفي الأزمة، من خلال جهاز حماية المستهلك المصري، الذي قام ببذل جهود كبيرة للحيلولة دون تفاقم الأزمة.
اقتحام المسجد الأقصى 1

في حماية السلاح.. وزير إسرائيلي يقود مستوطنين لاقتحام الأقصى

اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي «أوري أرئيل»، صباح اليوم الأربعاء، برفقة عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية، وأكدت مصادر مقدسية، أن عملية الاقتحام تمت بحماية مشددة من قبل شرطة سلطات الاحتلال الخاصة بهم من أجل تسهيل عملية الاقتحام. وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى لتقسيمة زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، كما فعلت في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية.
صحف-الإمارات

صحف إماراتية:أبوظبي تكشف حقيقة امتلاك أسلحة في ليبيا

تصدرت وفاة نجل حاكم الشارقة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت أيضا تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت نفي دولة الإمارات ملكية أسلحة في ليبيا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن وزارة شؤون الرئاسة نعت ببالغ الحزن والأسى، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، الذي وافته المنية أمس الأول في المملكة المتحدة. وتناولت صحيفة "الاتحاد" نعي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ خالد.
الجيش الليبي

الجيش الليبي ينفى استهداف مراكز لإيواء اللاجئين

نفى الجيش الوطني الليبي استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الجيش الليبي أن فصائل متحالفة مع طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إنه «عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، الميليشيات تقصف بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة، البحث عن ذريعة لصنع رأي عام. الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم».
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منظومة S-400 الدفاعية

أردوغان لبوتين:توريد «S-400» لتركيا في الموعد المحدد

التقى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بنظيره الروسي فلاديمير بوتين، اليوم السبت، على هامش قمة العشرين المقامة فى اليابان. وبحسب وكالة «سبوتنيك» الروسية، قال أردوغان لبوتين إن عملية توريد صواريخ «S-400» الروسية إلى تركيا تجري بموعدها. وبسبب صفقة صواريخ «S-400» التي تعاقدت أنقرة عليها مع موسكو، تشهد العلاقات الأمريكية التركية توترا كبيرا، إذ أنه في الوقت الذي تصر فيه تركيا على حقها في الحصول على الصواريخ الروسية، تعارض الولايات المتحدة تلك الصفقة، وتحاول الضغط على تركيا لإيقافها.
فتح-الله-جولن

السجن مدى الحياة لـ24 من قادة الانقلاب الفاشل بتركيا

في إطار الإجراءات القضائية ضد المتهمين بتدبير الانقلاب الفاشل على أردوغان في 2016، قررت محكمة تركية الخميس سجن 24 شخصا مدى الحياة، حيث شمل الحكم الصادر، قائد سلاح الجو السابق، أكين أوزتورك، ومستشار أردوغان السابق، علي يازجي، فيما صدر 141 حكما بالسجن المؤبد في حق 17 آخرين بعد إدانتهم بـ"محاولة الإطاحة بالنظام الدستوري"، وقتل 139 شخصا، و"محاولة اغتيال الرئيس"، وفقا لما ذكرته وكالة الأناضول الحكومية. ودارت مجريات المحاكمة في سجن سينجان بالقرب من العاصمة أنقرة، حيث بنيت قاعة ضخمة خصيصا لاستيعاب الجلسات المتصلة بالانقلاب الفاشل.
وزير-الخارجية-التركي-جاويش-أوغلو

أول تعليق تركي على نتائج التحقيق الأممي في قتل خاشقجي

قالت وزارة الخارجية التركية، اليوم الأربعاء، إنها تدعم تقرير المقررة الأممية المعنية بالتحقيق في مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، الذي قتل في الثاني من أكتوبر الماضي، أثناء دخوله القنصلية في إسطنبول لإنهاء بعض الإجراءات الخاصة بزواجة من خطيبته، إذ كتب وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو على موقع التواصل الاجتماعي تويتر: «ندعم بقوة تقرير مقررة الأمم المتحدة أجنيس كالامارد لتسليط الضوء على جريمة قتل خاشقجي ومحاسبة المسؤولين عنها»، وفقًا لما ذكرته سبوتنيك الروسية.
الجيش-التركى

مقتل جندي تركي وإصابة 5 آخرين في هجوم غرب سوريا

أعلنت وزارة الدفاع التركية، في بيان لها، اليوم الأحد، مقتل جندي تركي، وإصابة 5 آخرين في هجوم شنته وحدات حماية الشعب الموجودة في تل رفعت على قاعدة عسكرية تركية في منطقة غصن الزيتون «عفرين»، مشيرة إلى أنه تم الرد بالمدافع على مواقع وحدات حماية الشعب عقب الهجوم. كان نائب الرئيس التركي فؤاد أقطاي، قد قال في وقت سابق، إن المسؤولين الأتراك والروس يراجعون نشر قواتهم في منطقة تل رفعت السورية الحدودية، بعد يوم واحد من مقتل جندي تركي على حدود بلاده مع سوريا، وفقًا لسبوتنيك.
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