أجويرو يشن هجومًا حادا على تقنية حكم الفيديو

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٧ ص

سيرجيو أجويرو

وجه سيرجيو أجويرو، مهاجم الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، انتقادات حادة للتحكيم بعد الهزيمة أمام البرازيل، في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019، بسبب عدم استشارة حكم الفيديو المساعد في واقعتين طالب التانجو فيهما باحتساب ركلات جزاء، وعن ذلك قال أجويرو: "قالوا لنا إن حكم الفيديو المساعد سيكون مثل الحكم الخامس، لكن عندما تصبح الأمور بهذا الشكل فأنا أفضل ألا يكون موجودا، وكنت أركض داخل منطقة الجزاء وأوقفني ألفيس بقدمه. كانت مخالفة واضحة.. واضحة لدرجة أن فويث توقف وانتظر احتسابها".

وبدا أن أجويرو تعرض لإعاقة من داني ألفيس في الشوط الثاني، لكن الحكم لم يحتسب أي مخالفة، وردت البرازيل على الفور بهجمة مرتدة ضاعف من خلالها روبرتو فيرمينو النتيجة. وكان خوان فويث، مدافع الأرجنتين، مندهشا من عدم احتساب مخالفة، لدرجة أنه لم يركض سريعا لإيقاف انطلاقة جابرييل جيسوس، التي أدت للهدف. وبعد