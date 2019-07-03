كاسيميرو: صلابة البرازيل صنعت الفارق أمام الأرجنتين

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص

البرازيل

قال متوسط ميدان المنتخب البرازيلي، إن صلابة راقصي السامبا صنعت الفارق في فوز البرازيل على حساب الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ليتأهل أصحاب الأرض إلى المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ماراكانا التاريخي يوم الأحد المقبل، إذ ينتظر السليساو الفائز في مباراة تشيلي وبيرو في نصف النهائي الآخر الذي سيقام فجر غد الخميس، وقال كاسيميرو: "أظهرنا للجميع أننا نتمتع بفريق صلب بعدما قدمنا الكثير من العمل، وعلينا تهنئة أنفسنا على ما وصلنا إليه".

وتابع: "قدمت البرازيل مستوى استثنائيا على الصعيد الدفاعي، فلم تهتز شباكنا بالأهداف في مباراة كبيرة مع فريق بحجم الأرجنتين الذي يعد كلاسيكو حقيقيا في كرة القدم، نظرًا لامتلاكه لاعبين كبارا، وظهر ذلك من خلال صعوبة المباراة". وأضاف كاسيميرو: "لم تقتصر إجادتنا على الشق الدفاعي فقط، بل تألقنا أيضًا في الهجوم

وتابع: "قدمت البرازيل مستوى استثنائيا على الصعيد الدفاعي، فلم تهتز شباكنا بالأهداف في مباراة كبيرة مع فريق بحجم الأرجنتين الذي يعد كلاسيكو حقيقيا في كرة القدم، نظرًا لامتلاكه لاعبين كبارا، وظهر ذلك من خلال صعوبة المباراة".



وأضاف كاسيميرو: "لم تقتصر إجادتنا على الشق الدفاعي فقط، بل تألقنا أيضًا في الهجوم عبر جابرييل خيسوس وروبرتو فيرمينو وفيليب كوتينيو وويليان، ويجب على الجميع الإشادة بما قدمناه".



وعن المباراة النهائية قال: "يجب أن نتوج باللقب، تنقصنا مباراة واحدة فقط لتحقيق هدفنا بصرف النظر عن المنافس، سنكنّ له كل الاحترام وعلينا الاسترخاء والحصول على بعض الراحة الآن، والأكيد أننا في المسار الصحيح للتتويج باللقب".



واختتم: "نعم، نحن في نهاية موسم، ولكننا مستعدون، ولا توجد أعذار يمكن تقبلها بشأن أي إرهاق بدني، فهذه هي المباراة الأخيرة".