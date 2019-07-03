رياضة

كاسيميرو: صلابة البرازيل صنعت الفارق أمام الأرجنتين

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٨ ص
البرازيل
البرازيل
قال متوسط ميدان المنتخب البرازيلي، إن صلابة راقصي السامبا صنعت الفارق في فوز البرازيل على حساب الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء، بهدفين دون رد، في نصف نهائي بطولة كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ليتأهل أصحاب الأرض إلى المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ماراكانا التاريخي يوم الأحد المقبل، إذ ينتظر السليساو الفائز في مباراة تشيلي وبيرو في نصف النهائي الآخر الذي سيقام فجر غد الخميس، وقال كاسيميرو: "أظهرنا للجميع أننا نتمتع بفريق صلب بعدما قدمنا الكثير من العمل، وعلينا تهنئة أنفسنا على ما وصلنا إليه".
وتابع: "قدمت البرازيل مستوى استثنائيا على الصعيد الدفاعي، فلم تهتز شباكنا بالأهداف في مباراة كبيرة مع فريق بحجم الأرجنتين الذي يعد كلاسيكو حقيقيا في كرة القدم، نظرًا لامتلاكه لاعبين كبارا، وظهر ذلك من خلال صعوبة المباراة". وأضاف كاسيميرو: "لم تقتصر إجادتنا على الشق الدفاعي فقط، بل تألقنا أيضًا في الهجوم
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الافتتاح (8)

أرقام لا تفوتك من دور المجموعات في كان 2019

أسدل الستار على فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة 32 من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، مساء أمس الثلاثاء. ويستضيف العرس القاري مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006). وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مصر-والكونغو (6)

وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".
ميسي (2)

«ويكيبيديا» تقصف جبهة ميسي بعد وداع كوبا أمريكا

سخرت مؤسسة «ويكيبيديا» باللغة العربية، من خسارة ليونيل ميسي، رفقة منتخب الأرجنتين، أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة (2-0)، في السوبر كلاسيكو الذي أُقيم على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» صباح اليوم الأربعاء، في نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة على أراضي السيليساو، وكتبت «ويكيبيديا» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «كُل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة ليونيل ميسي، لم تتغير مُنذ أكثر من عشرة أعوام».
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البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (3)

كوتينيو يتطلع لنهائي كوبا أمريكا على ماراكانا

أعرب النجم البرازيلي فيليب كوتينيو عن سعادته بالانتصار الذي حققه منتخب بلاده فجر اليوم الأربعاء على حساب الأرجنتين بهدفين دون رد، في نصف نهائي كوبا أمريكا التي تحتضنها البرازيل، ليتأهل البلد المضيف إلى المباراة النهائية منتظرا الفائز في مباراة بيرو وتشيلي على ملعب ماراكانا يوم 7 يوليو الجارى، وقال كوتينيو: "نجحنا في تقديم مباراة كبيرة، وعملنا بقوة وتمكنا من الخروج بالانتصار في نهاية المطاف، وهذا هو الأمر بالنسبة لنا، أن نوجد في المباراة النهائية".
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4 أسباب تفسر سبب معاناة ميسي في كوبا أمريكا

نجحت الأرجنتين في الوصول إلى نهائي كوبا أمريكا حيث تنتظر مواجهة البرازيل، في بطولة شهدت غيابا تاما لنجم الفريق ليونيل ميسي الذي لم يتألق في أي مباراة سواء في دور المجموعات أو في ربع النهائي، ورصدت صحيفة "ماركا" الإسبانية أسباب انخفاض مستوى ميسي في البطولة، ولعل أبرزها سوء أرضية الملاعب والتي اشتكى منها ميسي وقال بأنها تجبر اللاعبين على الحصول على الكثير من الوقت للسيطرة على الكرة التي تقفز مثل الأرنب، ويبدو أن السبب منطقي، خاصة أن الكثير من اللاعبين اشتكوا من الأمر ذاته.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (3)

ميسي يشيد بالأرجنتين ويواصل انتقاد ملاعب كوبا أمريكا

حجز المنتخب الأرجنتيني مقعده في نصف نهائي كوبا أمريكا مساء أمس الجمعة، بالتغلب على فنزويلا بهدفين دون رد، في مباراة شهدت ظهورا متواضعا من نجم راقصي التانجو ليونيل ميسي، وسجل ثنائية الأرجنتين كل من لوتارو مارتينيز وجيوفاني لو سيلسو، لتضرب بالتالي موعدًا في نصف النهائي مع البلد المضيف البرازيل مع مباراة مرتقبة ستكون الأرجنتين بحاجة شديدة خلالها إلى تألق ميسي من أجل التأهل إلى المباراة النهائية الثالثة على التوالي بعد نسختي 2015 و2016 والتي خسرتهما أمام تشيلي بركلات الترجيح.
ميسي

ريفالدو يحذر البرازيل من خطورة ميسي

حذر ريفالدو منتخب بلاده البرازيل من خطورة مواجهة الأرجنتين في نصف نهائي كوبا أمريكا، وذلك بعد تغلب البرازيل فجر اليوم على باراجوي لتتأهل إلى نصف النهائي وتنتظر الفائز من مباراة الأرجنتين وفنزويلا، وقال ريفالدو في هذا الشأن: "بالطبع طريق البرازيل إلى المباراة النهائية ليس سهلًا، ومع وجود ميسي أي شيء ممكن حدوثه، دائمًا ما يظهر ميسي في تلك المباريات الكبرى، في تلك المباريات تحتاجه الأرجنتين كثيرًا وهو يعرف جيدًا كيفية الرد في تلك التحديات"، وذلك حسبما نقلت صحيفة "ماركا" الإسبانية.
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