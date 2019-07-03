ترامب: إيران تجاوزت الحد المسموح به من اليورانيوم

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص

الرئيس الأمريكي

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تنتهك الاتفاق النووي الذي سمح لها بالحصول على 150 مليار دولار، إذ نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن ترامب قوله في تغريدة على موقع تويتر: «إن إيران الآن تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب». وكان الرئيس الأمريكي، قد حذر طهران أمس من اللعب بالنار بعد إعلانها تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق لإنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب. وتم الاتفاق على الخطة عام 2015 بين إيران والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلا أن واشنطن انسحبت فيما بعد من الاتفاقية.

وسعت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، لإيجاد آلية للسماح لشركاتها بالتعامل التجاري مع إيران، لكن جهودها فشلت، حيث ترفض الشركات التعامل مع طهران خوفا من العقوبات الأمريكية. إذن، ما الذي تدعي إيران أنها فعلته يوم الإثنين؟ تقول شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الأمر على أرض الواقع ليس كثيرا. فوفقا للاتفاق،