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ترامب: إيران تجاوزت الحد المسموح به من اليورانيوم

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٠٩ ص
الرئيس الأمريكي
الرئيس الأمريكي
قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تنتهك الاتفاق النووي الذي سمح لها بالحصول على 150 مليار دولار، إذ نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن ترامب قوله في تغريدة على موقع تويتر: «إن إيران الآن تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب». وكان الرئيس الأمريكي، قد حذر طهران أمس من اللعب بالنار بعد إعلانها تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق لإنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب. وتم الاتفاق على الخطة عام 2015 بين إيران والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلا أن واشنطن انسحبت فيما بعد من الاتفاقية.
وسعت الدول الأوروبية الموقعة على الاتفاق، لإيجاد آلية للسماح لشركاتها بالتعامل التجاري مع إيران، لكن جهودها فشلت، حيث ترفض الشركات التعامل مع طهران خوفا من العقوبات الأمريكية. إذن، ما الذي تدعي إيران أنها فعلته يوم الإثنين؟ تقول شبكة "سي إن إن" الأمريكية، إن الأمر على أرض الواقع ليس كثيرا. فوفقا للاتفاق،
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الاتفاق-النووى

هل تنجح أوروبا في إعادة إيران إلى الاتفاق النووي؟

رغم تأكيد إيران اتجاهها لوقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي من خلال زيادة مخزون اليورانيوم المخصب في خرق صريح للاتفاق النووي، هناك مساعٍ ومحاولات أوروبية لإرجاع طهران عن تلك الخطوة، إذ سارعت الدول الأوروبية إلى احتواء الخرق الإيراني للاتفاق النووي، من خلال إصدار تحذيرات من قبَل شركائها في الاتفاق. الخطوة الإيرانية أثارت حالة من القلق الدولي، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"اللعب بالنار"، بينما أكد الجانب الأوروبي أن التزامه بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.
حسن-روحانى

روحاني: رفع تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتخذ بدءا من السابع من يوليو الجاري، إجراءات إضافية للتقليص من التزاماتها بالاتفاق النووي، متعهدا برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 3.67%، إذ نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن روحاني، قوله: «لن تكون نسبة التخصيب 3.67%، وسنقوم بالتخصيب بأي نسبة نشاء»، وخاطب أوروبا بشأن مفاعل أراك، مؤكدا: «إن لم تنفذوا كل التزاماتكم، فإننا سنعيد المفاعل إلى الظروف السابقة»، معتبرا أن تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي هو إجراء متبادل ردا على عدم تنفيذ الطرف المقابل التزاماته.
فيضانات

الأمطار تهدد أحفاد الساموراي.. تحذيرات وإجلاء 800 ألف ياباني

أصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجلاء نحو 800 ألف من سكان ثلاث مدن في منطقة كاجوشيما جنوب غرب اليابان، اليوم الأربعاء، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في زيادة مخاطر الفيضانات ووقوع انهيارات أرضية. وفي المقابل، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية، صباح اليوم، من هطول الأمطار في جنوب غرب وغرب اليابان حتى اليوم التالي، وأصدرت أوامر بإجلاء حوالي 310 آلاف شخص من ثماني بلديات أخرى في منطقتي كاجوشيما وميازاكي المجاورة.
انهيار-سد-في-البرازيل

مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 أخرين بسبب انهيار سد في الهند

أعلن مسئول بحكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، اليوم الأربعاء، أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما اعتبر 18 آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار سد صغير غربي البلاد عقب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، إذ نقلت قناة «يورونيوز» الأوروبية عن المسئول قوله: «إن المياه الناجمة عن انهيار السد الواقع في مقاطعة راتنجاري التي تبعد نحو 275 كيلومترا جنوب مدينة مومباي، اجتاحت عشرات المنازل»، مشيرا إلى أن المسئولين بالولاية طالبوا القوة الوطنية لمواجهة الكوارث بالمساعدة في العثور على المفقودين.
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حسن-روحانى

روحاني: رفع تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتخذ بدءا من السابع من يوليو الجاري، إجراءات إضافية للتقليص من التزاماتها بالاتفاق النووي، متعهدا برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 3.67%، إذ نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن روحاني، قوله: «لن تكون نسبة التخصيب 3.67%، وسنقوم بالتخصيب بأي نسبة نشاء»، وخاطب أوروبا بشأن مفاعل أراك، مؤكدا: «إن لم تنفذوا كل التزاماتكم، فإننا سنعيد المفاعل إلى الظروف السابقة»، معتبرا أن تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي هو إجراء متبادل ردا على عدم تنفيذ الطرف المقابل التزاماته.
روحاني في مفاعل نووي إيراني

إيران تتجاوز مستوى 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب

أعلن المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، بهروز كمالوندي، اليوم الاثنين، أن "كميات اليورانيوم منخفض التخصيب تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام. وقالت وكالة فارس الإيرانية للأنباء إن مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وزنوا كميات اليورانيوم المخصب بنسبة 3.67%، ووجدوا أنها تجاوزت حاجز الـ 300 كيلوجرام. ونقلت "العربية" عن كمالوندي قوله "بدء العد العكسي لإنتاج 300 كيلوجرام من اليورانيوم المخصب في غضون 10 أيام"، مضيفا أن "إنتاجنا من اليورانيوم منخفض التخصيب سيزداد بسرعة بعد 27 يونيو".
البنتاجون

البنتاجون: لن نحارب إيران لكننا قادرون على الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد البنتاجون، في بيان، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة، مضيفا: «أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة». يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية.
ترامب يحمل الوثيقة

ترامب: اقتصاد أمريكا سينهار لو فاز غيري بالانتخابات

حذر الرئيس الأمريكى دونالد ترامب، مساء اليوم السبت، من عواقب اقتصادية وخيمة حال خسارته سباق الرئاسة في عام 2020، وعدم انتخابه لفترة ثانية. وقال الرئيس الأمريكى، فى تغريدة على موقع التواصل الاجتماعى "تويتر"، إن "اقتصاد ترامب يحقق أرقامًا قياسية، ولا يزال الطريق طويلا، ومع ذلك، فى حال تولى أى شخص سواى السلطة فى 2020 (أعرف المنافسة جيدا جدا)، سيكون هناك انهيار فى السوق لم نر له مثيلا من قبل! حافظوا على أمريكا عظيمة"، حسبما أوردت صحيفة "ذى هيل" الأمريكية.
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