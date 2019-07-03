شيكو وهشام ماجد يستكملان تصوير مسلسل «اللعبة»

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م

شيكو وهشام ماجد

يستكمل كل من الفنان شيكو وهشام ماجد، تصوير المشاهد المتبقية لهما فى مسلسل «اللعبة» بقيادة المخرج معتز التوني، من أجل الانتهاء منه خلال منتصف شهر يوليو الحالي. ولم يتحدد بعد هل سيتم عرض المسلسل فور الانتهاء منه أم ينضم إلى موسم شتاء 2020، أو يؤجل إلى خريطة مسلسلات رمضان المقبل. وكان من المفترض أن يعرض «اللعبة» خلال موسم رمضان المنقضى، إلا أن أبطاله فوجؤوا بخروجه من خريطة العرض، قبل انطلاق الماراثون الرمضاني، دون معرفة السبب الحقيقي وراء اتخاذ هذا القرار.

مسلسل «اللعبة» من تأليف فادي أبو السعود ومحمد صلاح خطاب، بطولة مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت وسامي مغاوري، تدور أحداثه فى إطار كوميدى لايت، حول مدير فندق يدعى (وسيم) يتعرض للعديد من المغامرات، وذلك وفقًا لما تم الكشف عنه. اقرأ ايضا| تغييرات الوقت الضائع بمسلسلات رمضان| خروج شيكو وهشام وفى