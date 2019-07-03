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شيكو وهشام ماجد يستكملان تصوير مسلسل «اللعبة»

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ م
شيكو وهشام ماجد
شيكو وهشام ماجد
يستكمل كل من الفنان شيكو وهشام ماجد، تصوير المشاهد المتبقية لهما فى مسلسل «اللعبة» بقيادة المخرج معتز التوني، من أجل الانتهاء منه خلال منتصف شهر يوليو الحالي. ولم يتحدد بعد هل سيتم عرض المسلسل فور الانتهاء منه أم ينضم إلى موسم شتاء 2020، أو يؤجل إلى خريطة مسلسلات رمضان المقبل. وكان من المفترض أن يعرض «اللعبة» خلال موسم رمضان المنقضى، إلا أن أبطاله فوجؤوا بخروجه من خريطة العرض، قبل انطلاق الماراثون الرمضاني، دون معرفة السبب الحقيقي وراء اتخاذ هذا القرار.
مسلسل «اللعبة» من تأليف فادي أبو السعود ومحمد صلاح خطاب، بطولة مى كساب، أحمد فتحى، محمد ثروت وسامي مغاوري، تدور أحداثه فى إطار كوميدى لايت، حول مدير فندق يدعى (وسيم) يتعرض للعديد من المغامرات، وذلك وفقًا لما تم الكشف عنه. اقرأ ايضا| تغييرات الوقت الضائع بمسلسلات رمضان| خروج شيكو وهشام وفى
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علي ربيع: لن نواصل تقديم «مسرح مصر» في هذه الحالة

علق الفنان علي ربيع، على تصريح الفنان أشرف عبدالباقي بشأن تقديم موسم سابع وأخير من مسرح مصر خلال العام الحالي، مشيرًا إلى أن عبدالباقي عقد اجتماعًا مع فرقة "مسرح مصر"، وطالبهم بالتركيز كي يخرج الموسم بشكل لائق. وكشف ربيع، أن عبدالباقي قال إن الموسم الجديد سيكون الأخير "في حال عدم تحقيق نجاح يوازي ما حصدته المواسم السابقة"، معقبًا: "لو لدينا نصوص مسرحيات على نفس المستوى الذي نقدمه، فأعتقد أنه لن يوقف أحد المسرح، ولا حقيقة لما يردده البعض بشأن أن مسرح مصر لم يعد يتسع لنجومه".
ماجي-انور (2)

اختيار ماجي أنور مستشارا لمهرجان الفيلم العالمي

اختار المنتج البريطاني، كارل توني، رئيس مهرجان الفيلم العالمي international film festival، المنتجة والمخرجة ماجي أنور؛ لتكون المستشار الرسمي والموزع المعتمد لأفلام المهرجان، الذي يقام في أربع مدن عالمية مختلفة، وهي لندن ومدريد ونيس وميلانو. وأعلن كارل، عبر الموقع الرسمي للمهرجان، التعاون مع ماجي لتكون المنسق الوحيد والجهة الخاصة بتوزيع أفلام المهرجان حول العالم، إضافة إلى كون شركتها ماجيكا هاوس الجهة الوحيدة للتواصل مع المهرجان من العالم العربي بشكل خاص.
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رامي مالك يكشف طلبه للمشاركة في فيلم جيمس بوند

كشف الفنان الأمريكي صاحب الأصول المصرية، رامي مالك، أنه أصر على طلب واحد لقبول دوره في فيلم جيمس بوند الجديد، وهو ألا تكون شخصية الشرير التي يقدمها "ناطقة بالعربية"، أو تستخدم الدين كمبرر لجرائمها. وقال مالك، في تصريحات لموقع جريدة "The Mirror" البريطانية، إنه احتاج أن يفكر مرتين، قبل أن يوافق على المشاركة في هذا الفيلم، حيث إنه كان لديه بعض التخوفات. وأضاف: "تحمست للشخصية، لكن كان هناك أمر واحد ناقشته مع المخرج كاري فوكنجا، قبل أن أقبل بالعمل".
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أحمد فهمي: أمن الدولة سحبني مع هشام وشيكو لهذا السبب

حكى الفنان أحمد فهمي عن واقعة حدثت معه منذ 17 عامًا، عندما كان طالبًا في الجامعة، حينها قدم فيلمًا كوميديًّا مع صديقيه الفنانين هشام ماجد وشيكو يحمل اسم "رجال لا تعرف المستحيل"، الذي تسبب لهم في مشكلة كبيرة. وقال "فهمي" في تصريحات خلال مقابلة مع برنامج "تخاريف"، المذاع عبر قناة "إم بي سي مصر"، اليوم السبت، "اتسحبت أنا وهشام ماجد وشيكو في جهاز أمن الدولة بسبب هذا الفيلم؛ لأنه تضمن سخرية من بعض الرموز السياسية وقتها، بحسب قول الضابط الذي حقق معي".
مسلسل-قيد-عائلى

7 أعمال فنية تعود للبلاتوهات.. أبرزها قيد عائلي

حالة من الهدوء تشهدها مواقع التصوير، حيث سافر أغلب النجوم إلى المدن الساحلية لقضاء عطلة الصيف، بعد انتهاء الموسمين الدرامي والسينمائي، لكن الأيام الماضية شهدت نشاطًا على غير العادة من الفنانين وصناع الأعمال، الذين سبق أن أوقفوا تصوير مسلسلاتهم وأفلامهم؛ لانشغالهم بتصوير أعمالهم الرمضانية، والآن يتجهزون لاستئناف تصويرها، من أجل الانتهاء منها في الوقت المحدد، وفي التقرير التالي نستعرض لكم أبرز المسلسلات والأفلام التي ننتظر أن يتم الإفراج عنها قريبًا.
عادل-امام

عادل إمام يكشف سبب خروج «فلانتينو»من سباق رمضان 2019

مع إعلان عودة أسرة مسلسل «فلانتينو» بطولة الفنان عادل إمام، إلى لوكيشن التصوير الأسبوع المقبل، من أجل استكمال التصوير الذي توقف قبل موسم رمضان المنقضى لعام 2019، قال «الزعيم» فى تصريحات صحفية لـ«إندبندنت عربية» إن خروج عمل له من السباق الرمضاني ليس كارثة أو مشكلة، مؤكدًا أن كل ما تردد بشأن وقوع خلافات بينه وبين شركة الإنتاج مجرد شائعة، موضحًا أن السبب الحقيقي وراء خروج «فلانتينو» من المنافسة هو ضيق الوقت وليس مشاكل إنتاجية أو تسويقية، وأنه اختار تأجيل العمل إلى رمضان 2020، لكي يخرج بشكل جيد، لأن الاستعجال حتمًا سيؤثر على جودة العمل.
محمد هنيدي

أفلام جديدة تستعد للمنافسة| «هنيدي» بحجم عقلة الإصبع

انتعاشة كبيرة تشهدها السينما المصرية هذا العام، بعد الأزمة الدرامية التى شهدها رمضان 2019، والتي حالت دون مشاركة الكثير من النجوم خلال الشهر الكريم، ليتجهوا إلى السينما، التي تشهد هذا العام نقل نوعية على مستوى الأفلام التي تم عرضها على مدار المواسم المختلفة والمنتظر عرضها خلال الفترة المقبلة، من حيث الموضوعات التي يتم طرحها ومناقشتها، فلم تعد السينما قاصرة على الأفلام التجارية التي تمتزج بالخلطة الشعبية؛ والتى لا تخلو من المطرب والراقصة، وأصبح هناك تواجد كبير لأفلام الأكشن والرومانسية والدراما.
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