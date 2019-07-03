بمطرقة.. فني يهشم جمجمة مزارع أمام محكمة شبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص

صورة أرشيفية

فجأة تبدل المشهد أمام محكمة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بعد أن قام فني مصاعد بالتعدي على مزارع بمطرقة حديد لخلافات بينهما فسقط غارقا في دمائه وسط ذهول المارة وصرخات النساء وتم نقله لمستشفى المطرية التعليمي للعلاج. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ بنشوب مشاجرة، أمام محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، أسفرت عن مصاب. وعلى الفور انتقل العميد صموئيل عطالله مأمور القسم، وضباط وحدة مباحث القسم لكشف ملابسات الواقعة.

وتبين حدوثها بين طرف أول "محمد.ع.س - 54 عامًا" مزارع ومقيم أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل بالسجن المؤبد مصابا بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ. وتبين أن الطرف الثاني من المشاجرة يدعى "أدهم.ع.س - 40 عامًا" فني صيانة مصاعد ومقيم جزيرة أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية،