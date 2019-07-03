جريمة

بمطرقة.. فني يهشم جمجمة مزارع أمام محكمة شبرا الخيمة

تحرير:هيثم بطاح ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٥ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
فجأة تبدل المشهد أمام محكمة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بعد أن قام فني مصاعد بالتعدي على مزارع بمطرقة حديد لخلافات بينهما فسقط غارقا في دمائه وسط ذهول المارة وصرخات النساء وتم نقله لمستشفى المطرية التعليمي للعلاج. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ بنشوب مشاجرة، أمام محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، أسفرت عن مصاب. وعلى الفور انتقل العميد صموئيل عطالله مأمور القسم، وضباط وحدة مباحث القسم لكشف ملابسات الواقعة.
وتبين حدوثها بين طرف أول "محمد.ع.س - 54 عامًا" مزارع ومقيم أبو الغيط دائرة مركز شرطة القناطر الخيرية مطلوب التنفيذ عليه في قضية قتل بالسجن المؤبد مصابا بكسر بالجمجمة ونزيف بالمخ. وتبين أن الطرف الثاني من المشاجرة يدعى "أدهم.ع.س - 40 عامًا" فني صيانة مصاعد ومقيم جزيرة أبو الغيط دائرة مركز القناطر الخيرية،
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع 7 وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام مدخل قرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل ووقوع ضحايا ومصابين، بالطريق الصحراوي بقنا بالقرب من كمين الكرنك ومنطقة أبو طرطور. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، 10 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.
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انفجر التكييف.. السيطرة على حريق في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار جهاز تكييف دون وجود أي خسائر بشرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي للعميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة المركز.
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«أحداث مسجد الفتح ومغارة سوهاج» بمحاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها الحكم المنتظر أن تصدره محكمة النقض فى الطعن المقدم من 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد فى قضية أحداث المغارة بسوهاج، كما تواصل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 46 متهمًا بأحداث مسجد الفتح، وكذلك من المقرر نظر محاكمة رئيس نادي الصيد السابق عن وقائع اتهامه بارتكاب جريمة تزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادي الصيد وقت توليه رئاسة النادي، وإتلاف مستنداتها عمدًا، بأن أصدر تعليماته لأفراد الأمن بحرق الأوراق بعد إغلاق النادي.
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عامل يحتجز شقيقه 11 عاما مقيدا بالسلاسل في البحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة حادثا ماسويا عندما قام عامل باحتجاز شقيقه في المنزل لمدة 11 عاما، وقيامه بتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية داخل غرفة، وقررت النيابة برئاسة المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام وباشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات في القضية. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من فتاتين في إحدى قرى مركز بدر، يفيد بقيام شقيقهما الأكبر "السيد.ع.س"، باحتجاز شقيقهم الأصغر "أحمد.ع.س" في المنزل وتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية.
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«الحق ننشد».. ماذا قال «قاضي مرسي» قبل تبرئة متهم؟

«القضاء هو الحارس للشرعية والضامن للمشروعية والحامي للحرية، وضمير القاضي ليس أسطورة قديمة ولا تعويذة سحرية، وظيفة المحكمة إثبات الحقيقة بجميع صورها»، عبارات أكد عليها المستشار محمد شيرين فهمي، رئيس الدائرة 11 إرهاب محكمة جنايات القاهرة، اليوم الثلاثاء، قبيل إصداره حكما ببراءة المتهم أشرف محمد محمد عبدالناصر، في القضية المعروفة إعلاميا بــ«الإضرار بالاقتصاد القومي»، بعد حصوله على حكم بالمؤبد غيابيا في القضية، قبل أن يتم القبض عليه وقيامه بعمل إعادة إجراءات لتصدر المحكمة حكمها المتقدم.
محكمة

حبس 3 أشخاص سنة لاغتصاب طفلة وتصويرها عارية بالشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق، بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبدالحي محمد، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة ثلاثة عاطلين بالحبس لمدة سنة واحدة مع الشغل؛ على خلفية اتهامهم في القضية رقم 22790 جنايات منيا القمح لسنة 2014، باستدراج طفلة في السادسة عشرة من عمرها، وهتك عرضها وتصويرها عارية بواسطة هواتف محمولة كانت بحوزتهم، وذلك داخل «غيط بامية» بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة منيا القمح.
محكمة

المُشدد 6 سنوات لتاجر «بانجو» في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار إبراهيم عبد الحي محمد رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين وليد أنور إبراهيم وعزت سمير عزت، وسكرتارية محمد فاروق، اليوم الثلاثاء، بمعاقبة عاطل في العقد الثالث من العمر، بالسجن المُشدد لمدة ست سنوات؛ على خلفية اتهامه في القضية رقم 3180 جنايات منيا القمح لسنة 2019، بحيازة مجموعة من اللفافات تحتوي على كمية من نبات «البانجو» المُخدر، بقصد الإتجار فيها وترويجها على عملائه بدائرة مركز شرطة منيا القمح.
ندم

أم أدم للقاضي: «مدمن وبيصرف علينا من تجارة المخدرات»

بوجه شاحب يكتسيه القلق، وملامح يظهر عليها الحزن، دخلت السيدة الثلاثينية بخطوات مهتزة، محكمة الأسرة بزنانيري، وجلست على أريكة خشبية رابضة فى ركن مُعتَم، صامتة لاتحرك ساكنا، وكأنها تمثالا من حجر منحوت على قسمات وجهه علامات الوجوم واليأس، وعندما جاء وقت نظر دعوتها، وقفت أمام القاضي مطأطئة الرأس، وترتسم على وجهها الخمرى علامات الندم والبؤس، ويعلو شفتيها الرقيقتين ابتسامة تخفى وراءها حزنا دفينًا، بعد أن عانت لسنوات طويلة من إعتداء زوجها عليها، بسبب اكتشافها أن زوجها تاجر مخدرات وينفق عليها وعلى أولادها من الحرام.
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