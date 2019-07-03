رياضة

أرقام كوبا.. ألفيس يدخل تاريخ البطولة

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص
جابرييل خيسوس
جابرييل خيسوس
نجحت البرازيل في التأهل إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 2007، وذلك بعد التغلب على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة المقامة على أرضها، بهدفين دون رد من توقيع كل من جابرييل خيسوس وروبرتو فيرمينو، لتنتظر البرازيل في المباراة النهائية التي سيحتضنها ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين بيرو وتشيلي فجر غد الخميس. وشهدت مواجهة اليوم دخول قائد السليساو داني ألفيس، قائمة العظماء في تاريخ الكرة البرازيلية بعدما بات خامس أكثر برازيلي يشارك في المباريات مع السليساو في كوبا أمريكا.
وشارك نجم برشلونة السابق في 18 مباراة بكوبا أمريكا، ليحتل المركز الخامس في القائمة التي يتصدرها زيزينيو بـ33 مباراة، ومن ثم حارس المرمى تافاريل بـ25 مباراة، وجيلما سانتوس بـ22 مباراة، وأخيرا الظهير الأيسر روبرتو كارلوس بـ21 مباراة. كما شهدت مواجهة الأرجنتين إنهاء مهاجم مانشستر سيتي، جابرييل خيسوس،
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الافتتاح (8)

أرقام لا تفوتك من دور المجموعات في كان 2019

أسدل الستار على فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة 32 من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، مساء أمس الثلاثاء. ويستضيف العرس القاري مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006). وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مصر-والكونغو (6)

وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".
ميسي (2)

«ويكيبيديا» تقصف جبهة ميسي بعد وداع كوبا أمريكا

سخرت مؤسسة «ويكيبيديا» باللغة العربية، من خسارة ليونيل ميسي، رفقة منتخب الأرجنتين، أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة (2-0)، في السوبر كلاسيكو الذي أُقيم على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» صباح اليوم الأربعاء، في نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة على أراضي السيليساو، وكتبت «ويكيبيديا» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «كُل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة ليونيل ميسي، لم تتغير مُنذ أكثر من عشرة أعوام».
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ميسي (1)

مدرب الأرجنتين: هذا ما ينقص ميسي مع التانجو

صرح ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين، ليلة مواجهة البرازيل، فجر الأربعاء، في نصف نهائي كوبا أمريكا، أن أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم ينقصه التتويج بلقب مع الأرجنتين في إشارة للنجم ليونيل ميسي، أسطورة برشلونة الإسباني. وقال سكالوني، من داخل ملعب مينيراو الذي سيستضيف مواجهة الكلاسيكو المرتقبة: "بدون شك ينقص أفضل لاعب في تاريخ كرة القدم التتويج بلقب (مع الأرجنتين)، لهذا يدلي زملاؤه بتصريحات مماثلة (أنهم يريدون مساعدته للفوز بكوبا أمريكا)، لكن من الواضح أن الجميع يريد أن يفوز بلقب بهذا القميص".
البرازيل-بوليفيا-كوبا-امريكا (1)

كوبا أمريكا..التشكيل المتوقع للبرازيل أمام الأرجنتين

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
ميسى-الارجنتين-كوبا-اميركا (2)

التشكيل المتوقع للأرجنتين أمام البرازيل

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
البرازيل-والأرجنتين

البرازيل VS الأرجنتين.. الرقصة قبل الأخيرة في كوبا أمريكا اليوم

تنطلق فجر غد الأربعاء، أولى مباريات نصف نهائي كوبا أمريكا، من خلال كلاسيكو أمريكا الجنوبية، الذي سيجمع بين البرازيل صاحبة الأرض وغريمتها الأرجنتين، على ملعب مينيراو في تمام الساعة 2:30 صباحًا، وتأهلت البرازيل إلى هذا الدور بعد تصدر المجموعة الأولى برصيد 7 نقاط بالفوز على بوليفيا 3-0 والتعادل مع فنزويلا 0-0 والفوز على بيرو 5-0 قبل التغلب على باراجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح، أما الأرجنتين فحلت وصيفة في المجموعة الثانية بـ4 نقاط، بعد الخسارة من كولومبيا 2-0 والفوز على قطر بنفس النتيجة والتعادل مع باراجواي 1-1.
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