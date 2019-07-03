أرقام كوبا.. ألفيس يدخل تاريخ البطولة

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٨ ص

جابرييل خيسوس

نجحت البرازيل في التأهل إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 2007، وذلك بعد التغلب على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة المقامة على أرضها، بهدفين دون رد من توقيع كل من جابرييل خيسوس وروبرتو فيرمينو، لتنتظر البرازيل في المباراة النهائية التي سيحتضنها ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين بيرو وتشيلي فجر غد الخميس. وشهدت مواجهة اليوم دخول قائد السليساو داني ألفيس، قائمة العظماء في تاريخ الكرة البرازيلية بعدما بات خامس أكثر برازيلي يشارك في المباريات مع السليساو في كوبا أمريكا.

وشارك نجم برشلونة السابق في 18 مباراة بكوبا أمريكا، ليحتل المركز الخامس في القائمة التي يتصدرها زيزينيو بـ33 مباراة، ومن ثم حارس المرمى تافاريل بـ25 مباراة، وجيلما سانتوس بـ22 مباراة، وأخيرا الظهير الأيسر روبرتو كارلوس بـ21 مباراة. كما شهدت مواجهة الأرجنتين إنهاء مهاجم مانشستر سيتي، جابرييل خيسوس،

وشارك نجم برشلونة السابق في 18 مباراة بكوبا أمريكا، ليحتل المركز الخامس في القائمة التي يتصدرها زيزينيو بـ33 مباراة، ومن ثم حارس المرمى تافاريل بـ25 مباراة، وجيلما سانتوس بـ22 مباراة، وأخيرا الظهير الأيسر روبرتو كارلوس بـ21 مباراة.



كما شهدت مواجهة الأرجنتين إنهاء مهاجم مانشستر سيتي، جابرييل خيسوس، جفافه التهديفي مع راقصي السامبا بفضل الهدف الذي سجله في الدقيقة 19 مترجمًا تمريرة سحرية من زميله روبرتو فيرمينو.



ولم يسجل خيسوس مع البرازيل في 9 مباريات متتالية، بواقع 5 لقاءات في كأس العالم و4 مباريات في كوبا أمريكا، إذ يعود آخر هدف له إلى شهر أكتوبر من عام 2017، عندما سجل هدفين في شباك تشيلي في التصفيات المؤهلة إلى مونديال روسيا 2018.



