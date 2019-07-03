ماذا قال مدرب الأرجنتين بعد السقوط أمام البرازيل؟

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص

ليونيل سكالوني - مدرب الأرجنتين

يرى ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن فريقه كان الأحق بالتأهل لنهائي كوبا أمريكا، وذلك رغم الخسارة أمام البرازيل، وقال سكالوني في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: "لقد أثبت لاعبو الأرجنتين ولاءهم لقميص المنتخب أكثر من أي شخص آخر، وتركنا مؤشرا إيجابيا لمستقبل الفريق، وأتمنى أن تدرك الجماهير الإيجابيات التي تحققت، ومنتخب الأرجنتين كان الأحق بالتأهل للنهائي، لقد بدا أنه فريق كبير، إذا استفدنا مما قدمناه اليوم، أثق أن الأمور ستكون إيجابية. هذه المجموعة من اللاعبين تمثل الحاضر والمستقبل للمنتخب الوطني".

وواصل مدرب الأرجنتين: "بلا شك هناك أمور تحتاج لتطوير، ولكن عندما يكون لديك مثل هذا الفريق، فإن الأمور تكون أسهل، ولا أفضل الحديث عن التحكيم، ولكن قبل الهدف الثاني للبرازيل، كان أحد لاعبينا يسقط على أرض الملعب وسمعنا صافرة في الملعب". وتأهل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا، بعد فوزه على غريمه الأرجنتيني

وواصل مدرب الأرجنتين: "بلا شك هناك أمور تحتاج لتطوير، ولكن عندما يكون لديك مثل هذا الفريق، فإن الأمور تكون أسهل، ولا أفضل الحديث عن التحكيم، ولكن قبل الهدف الثاني للبرازيل، كان أحد لاعبينا يسقط على أرض الملعب وسمعنا صافرة في الملعب".



وتأهل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا، بعد فوزه على غريمه الأرجنتيني بهدفين دون رد، في الدور نصف النهائي من البطولة، وأحرز ثنائية السيليساو جابريل خيسوس في الدقيقة 19، وروبيرتو فيرمينو عند الدقيقة 71.



وينتظر منتخب السامبا الفائز من مباراة نصف النهائي الآخر بين تشيلي وبيرو، لمواجهته في المباراة النهائية، فيما واصل ليونيل ميسي، قائد المنتخب الأرجنتيني، فشله على المستوى الدولي مع التانجو، إذ أخفق مجددا في التتويج بلقب قاري مع منتخب بلاده.

