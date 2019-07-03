رياضة

ماذا قال مدرب الأرجنتين بعد السقوط أمام البرازيل؟

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:١٩ ص
ليونيل سكالوني - مدرب الأرجنتين
ليونيل سكالوني - مدرب الأرجنتين
يرى ليونيل سكالوني، المدير الفني لمنتخب الأرجنتين أن فريقه كان الأحق بالتأهل لنهائي كوبا أمريكا، وذلك رغم الخسارة أمام البرازيل، وقال سكالوني في تصريحات أبرزتها صحيفة موندو ديبورتيفو الكتالونية: "لقد أثبت لاعبو الأرجنتين ولاءهم لقميص المنتخب أكثر من أي شخص آخر، وتركنا مؤشرا إيجابيا لمستقبل الفريق، وأتمنى أن تدرك الجماهير الإيجابيات التي تحققت، ومنتخب الأرجنتين كان الأحق بالتأهل للنهائي، لقد بدا أنه فريق كبير، إذا استفدنا مما قدمناه اليوم، أثق أن الأمور ستكون إيجابية. هذه المجموعة من اللاعبين تمثل الحاضر والمستقبل للمنتخب الوطني".
وواصل مدرب الأرجنتين: "بلا شك هناك أمور تحتاج لتطوير، ولكن عندما يكون لديك مثل هذا الفريق، فإن الأمور تكون أسهل، ولا أفضل الحديث عن التحكيم، ولكن قبل الهدف الثاني للبرازيل، كان أحد لاعبينا يسقط على أرض الملعب وسمعنا صافرة في الملعب". وتأهل منتخب البرازيل إلى نهائي كوبا أمريكا، بعد فوزه على غريمه الأرجنتيني
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أرقام لا تفوتك من دور المجموعات في كان 2019

أسدل الستار على فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة 32 من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، مساء أمس الثلاثاء. ويستضيف العرس القاري مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006). وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
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وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

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«ويكيبيديا» تقصف جبهة ميسي بعد وداع كوبا أمريكا

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أرقام كوبا.. ألفيس يدخل تاريخ البطولة

نجحت البرازيل في التأهل إلى نهائي كوبا أمريكا للمرة الأولى منذ عام 2007، وذلك بعد التغلب على الأرجنتين فجر اليوم الأربعاء في نصف نهائي البطولة المقامة على أرضها، بهدفين دون رد من توقيع كل من جابرييل خيسوس وروبرتو فيرمينو، لتنتظر البرازيل في المباراة النهائية التي سيحتضنها ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، الفائز من نصف النهائي الآخر الذي سيجمع بين بيرو وتشيلي فجر غد الخميس. وشهدت مواجهة اليوم دخول قائد السليساو داني ألفيس، قائمة العظماء في تاريخ الكرة البرازيلية بعدما بات خامس أكثر برازيلي يشارك في المباريات مع السليساو في كوبا أمريكا.
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أجويرو يشن هجومًا حادا على تقنية حكم الفيديو

وجه سيرجيو أجويرو، مهاجم الأرجنتين ونادي مانشستر سيتي الإنجليزي، انتقادات حادة للتحكيم بعد الهزيمة أمام البرازيل، في قبل نهائي كوبا أمريكا 2019، بسبب عدم استشارة حكم الفيديو المساعد في واقعتين طالب التانجو فيهما باحتساب ركلات جزاء، وعن ذلك قال أجويرو: "قالوا لنا إن حكم الفيديو المساعد سيكون مثل الحكم الخامس، لكن عندما تصبح الأمور بهذا الشكل فأنا أفضل ألا يكون موجودا، وكنت أركض داخل منطقة الجزاء وأوقفني ألفيس بقدمه. كانت مخالفة واضحة.. واضحة لدرجة أن فويث توقف وانتظر احتسابها".
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ليونيل ميسي: الحظ لم يحالفنا ضد البرازيل

قال ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، إن الحكم الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو، الذي أدار مباراة التانجو والبرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، لم يظهر أي احترام للأرجنتين، وأكد ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "Fox sports"، أن الحكم الإكوادوري تحامل على منتخب الأرجنتين، وأمطر لاعبيه بالبطاقات الصفراء مع كل احتكاك، بينما تغاضى تماما عن احتساب "مخالفات واضحة" لصالح التانجو، مضيفا: "تحدثت إلى الحكم وقال إنه يحترمنا، لكنني لم ألاحظ ذلك في أي وقت".
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بعد وداع كوبا.. ميسي يخرج عن صمته ويهاجم الجميع

فتح ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة الإسباني، النار على الحكم الإكوادوري رودي ألبرتو زامبرانو، الذي أدار مباراة التانجو والبرازيل، في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، وقال ميسي خلال تصريحات نقلتها شبكة "Fox sports": "لقد لجأ الحكام كثيرا لتقنية الفار في هذه البطولة، لكن ما حدث في مباراة الأرجنتين والبرازيل كان بمثابة هراء، ولم يلجأ الحكم للفار، وكنا نستحق ركلتي جزاء، إحداهما قبل الهدف الثاني للبرازيل مباشرةً، في وجود دفعة واضحة ضد أوتاميندي".
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