«ويكيبيديا» تقصف جبهة ميسي بعد وداع كوبا أمريكا

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢١ ص

ميسي

سخرت مؤسسة «ويكيبيديا» باللغة العربية، من خسارة ليونيل ميسي، رفقة منتخب الأرجنتين، أمام المنتخب البرازيلي بنتيجة (2-0)، في السوبر كلاسيكو الذي أُقيم على ملعب «جوفيرنادور ماجاليس» صباح اليوم الأربعاء، في نصف النهائي لبطولة كوبا أمريكا 2019، المقامة على أراضي السيليساو، وكتبت «ويكيبيديا» على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، اليوم: «كُل شيء يتغير في موسوعتنا ما عدا فقرة إنجازات المنتخب في صفحة ليونيل ميسي، لم تتغير مُنذ أكثر من عشرة أعوام».

وحملت ثنائية البرازيل توقيع كل من جابرييل جيسوس، وروبرتو فيرمينو في الدقيقتين 19 و71 من عمر اللقاء، وبهذا الفوز، يصل منتخب السامبا إلى نهائي كوبا أمريكا، لينتظر الفائز من تشيلي وبيرو. وكتبت هزيمة الأرجنتين، إخفاقًا جديدا للنجم ليونيل ميسي، ليستمر قائد التانجو بلا ألقاب دولية بعد إتمام عامه الـ32 قبل