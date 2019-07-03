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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يواصل التفوق بالمليون

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٢٥ ص
الممر
الممر
يواصل فيلم "الممر" تفوقه اليومي في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر، إذ حقق أمس الثلاثاء، إيرادا بلغ 915 ألفا و329 جنيها.. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
فيما حقق فيلم "كازابلانكا" إيرادا بلغ 706 ألفا و624 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم مجموعة كبيرة من النجوم، على رأسهم أمير كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، من إخراج بيتر ميمي. وفي المركز الثالث، فيلم "سبع البرمبة" بإيراد بلغ نحو 356 ألف و850 جنيها، وهو من بطولة رامز جلال، وجميلة عوض، وتأليف
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محمد حماقي يجهز مفاجأة سينمائية لجماهيره

كشف المنتج وليد منصور عن مفاجأة لمحبي المطرب محمد حماقي، موضحا أنهم يقومون حاليا، بتحضير أول أفلامه السينمائية، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" على قناة روتانا، أنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل عن العمل، لكنه أكد أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، مشددا على أن أول ظهور لحماقي من خلال شاشة السينما "مسئولية كبيرة عليه" خاصة وأنهم أصدقاء، لافتا إلى أنهم لن يبدأوا إلا والعمل مكتملا بنسية 200%.. وظهر حماقي قبل ذلك كضيف شرف من خلال مسلسل "لهفة" عام 2015، والذي تقوم ببطولتة الفنانة دنيا سمير غانم وسمير غانم وعلي ربيع ومحمد سلام.
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Toy Story.. الحنين إلى Woody يجلب الملايين لـ«ديزنى»

بعد مرور نحو أسبوعين على بدء عرض الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأنيميشن Toy Story، التى تدور أحداثها حول ألعاب تتحدث وتتحرك بعد نوم أصحابها، لتقوم بمغامرات خاصة بهم، نجح الفيلم من خلال نحو 4 آلاف شاشة عرض، فى تحقيق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أمريكى حول العالم، رغم أن النقاد لم يقابلوا العمل بحماسة تذكر، بل على العكس تمامًا، بعضهم رأى أن عودته ستكون مخيبة للآمال، معتبرين أن الجزء الثالث كان يجب أن يمثل نهاية السلسلة دون مزيد من الإطالة أو المط بجزء جديد لا نحتاجه.
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عادل إمام ونجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف

توافد نجوم الفن على مسجد الشرطة في الشيخ زايد، مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم واجب العزاء في الفنان القدير عزت أبو عوف، حيث حضر مبكرًا -وقبل أذان المغرب- كل من عادل إمام وعبدالرحمن أبو زهرة، وريهام عبدالغفور وعاطف عوض ومحمود قابيل وأنوشكا وإيهاب فهمي وإيمي سالم وعمرو عبدالعزيز وأحمد بدير، إضافة إلى مصفف الشعر محمد الصغير. وشيع جثمان أبو عوف، أمس الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وتم دفنه في مقابر العائلة، بحضور شقيقاته وعدد من الفنانين.
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إيرادات أفلام العيد.. «الممر» في الصدارة

يواصل فيلم "الممر" تفوقه اليومي في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر، إذ حقق أمس الإثنين، إيرادا بلغ مليونا و42 ألفا و692 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
الــممر (2)

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» أقل من مليون لأول مرة

يواصل فيلم "الممر" تصدره في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثالث عشر على التوالي، رغم تحقيقه أمس الأربعاء، إيرادا قلّ عن مليون جنيه لأول مرة منذ بدء الموسم، حيث بلغ 604 آلاف و412 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
كازابلانكا (1)

أفلام العيد في 20 يوما| كازابلانكا الأول بـ58 مليونا

ما زالت المنافسة قائمة بين أفلام موسم عيد الفطر السينمائي، وهي "كازابلانكا" للفنان أمير كرارة، و"الممر" للفنان أحمد عز، و"سبع البرمبة" للفنان رامز جلال، و"حملة فرعون" للفنان عمرو سعد، و"محمد حسين" للفنان محمد سعد. وبعد مرور 3 أسابيع منذ طرح هذه الأفلام في دور العرض السينمائية، جاءت الإيرادات الإجمالية لصالح "كازابلانكا" الذي يحتل المركز الأول بإيرادات وصلت إلى 58 مليونا و869 جنيها، ويشارك في بطولة الفيلم غادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل، وهو تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور و"سينرجي فيلمز".
فيلم-الممر

إيرادات أفلام العيد.. الممر يتصدر وكازابلانكا يتراجع

يواصل فيلم "الممر" تقدمه في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر لليوم الثاني عشر على التوالي، إذ حقق أمس الثلاثاء، إيرادا بلغ مليونا و160 ألفا و751 جنيها. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
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