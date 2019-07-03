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الكويت تنهي أزمة 800 متضرر من حجوزات السفر الملغاة لمصر

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص
الطيران الكويتي
الطيران الكويتي
قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الأربعاء، إنها قامت بتسوية 800 شكوى من شكاوى المتضررين من حجوزات السفر الملغاة إلى مصر، والتي بلغت 3 آلاف شكوى، مشيدة بجهود جهاز حماية المستهلك المصري في هذا الشأن. وفي المقابل قال مصدر مسؤول في الإدارة العامة الطيران المدني الكويتي في تصريح لجريدة السياسة الكويتية، إن الإدارة نجحت وحدها في حل 400 شكوى حتى الآن، عبر تسويات تمت مع الشركتين طرفي الأزمة، من خلال جهاز حماية المستهلك المصري، الذي قام ببذل جهود كبيرة للحيلولة دون تفاقم الأزمة.
وأضاف المصدر، أنه تم استرجاع قيمة حجوزات بعضهم، ومنهم من تلقى تذاكر جديدة، في حين قام موقع الحجوزات دبكي بحل 400 شكوى أخرى حتى الآن. وأشار إلى أن الإدارة العامة للطيران، تلقت ما يقرب من 900 شكوى من المتضررين من إلغاء الحجوزات، حيث تم حل غالبيتها، بينما الباقي في طريق التسوية، لا سيما أن الحلول المتوافرة،
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الشرطة-التركية

تركيا.. اعتقال 63 من معارضي أردوغان وملاحقة 89 آخرين

اعتقلت السلطات التركية، اليوم الأربعاء، 63 شخصًا ولا تزال تلاحق 89 آخرين لتوقيفهم في جميع أنحاء البلاد في إطار التحقيقات التي تستهدف مؤيدي حركة الداعية فتح الله جولن داخل الجيش المتهمين بالوقوف وراء محاولة انقلاب 2016، إذ ذكرت قناة سكاي نيوز الإخبارية اليوم، أن النيابة العامة في إزمير وقونية أصدرتا مذكرات اعتقال بحق 42 و40 من أفراد القوات المسلحة على التوالي. كما أعلن مكتب المدعي العام في إسطنبول في بيان، أنه يبحث عن 40 جنديا، بعضهم تم تسريحهم بالفعل.
اقتحام المسجد الأقصى 1

في حماية السلاح.. وزير إسرائيلي يقود مستوطنين لاقتحام الأقصى

اقتحم وزير الزراعة الإسرائيلي «أوري أرئيل»، صباح اليوم الأربعاء، برفقة عشرات المستوطنين باحات المسجد الأقصى المبارك، حيث قاموا بأداء طقوس تلمودية، وأكدت مصادر مقدسية، أن عملية الاقتحام تمت بحماية مشددة من قبل شرطة سلطات الاحتلال الخاصة بهم من أجل تسهيل عملية الاقتحام. وتسعى سلطات الاحتلال الإسرائيلي، من خلال الاقتحامات شبه اليومية للمسجد الأقصى لتقسيمة زمانيا ومكانيا بين المسلمين واليهود، كما فعلت في المسجد الإبراهيمي في الخليل جنوبي الضفة الغربية.
صحف-الإمارات

صحف إماراتية:أبوظبي تكشف حقيقة امتلاك أسلحة في ليبيا

تصدرت وفاة نجل حاكم الشارقة عناوين الصحف الإماراتية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، وتناولت أيضا تطورات الصراع في الشرق الأوسط، كما استعرضت نفي دولة الإمارات ملكية أسلحة في ليبيا بالإضافة إلى العديد من الموضوعات الأخرى. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الخليج" أن وزارة شؤون الرئاسة نعت ببالغ الحزن والأسى، الشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، نجل حاكم الشارقة، الذي وافته المنية أمس الأول في المملكة المتحدة. وتناولت صحيفة "الاتحاد" نعي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، الشيخ خالد.
الجيش الليبي

الجيش الليبي ينفى استهداف مراكز لإيواء اللاجئين

نفى الجيش الوطني الليبي استهداف مركز لاحتجاز المهاجرين غير الشرعيين في ضاحية تاجوراء بالعاصمة الليبية طرابلس. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد الجيش الليبي أن فصائل متحالفة مع طرابلس قصفت المركز بعد أن نفذ الجيش الوطني ضربة جوية دقيقة أصابت معسكرا. وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة إنه «عقب الضربة الجوية الدقيقة لمخازن الذخيرة بمعسكر الضمان، الميليشيات تقصف بالهاون مقر الهجرة غير الشرعية كالعادة، البحث عن ذريعة لصنع رأي عام. الصور بالأقمار ونوع التفجير وزاويته في انتظار إثبات جرائمكم».
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علم-الكويت

الكويت تنهي خدمة 116 وافدا ضمن خطة التكويت

أعلنت وزارة التربية الكويتية، إنهاء خدمات 116 وافدا يعملون بقطاعاتها المختلفة، وذلك في إطار خطة "تكويت" الوظائف الحكومية، لإحلال العمالة الكويتية محل العمالة الوافدة. وقال مدير إدارة الموارد البشرية بالإنابة مراقب ميزانية الوظائف بوزارة التربية الكويتية فلاح الظفيري، في تصريح للصحفيين، اليوم الأحد، إنه تم تسليم قرارات خلو الطرف إلى 116 وافدا من العاملين بالوزارة، تنفيذا لقرار مجلس الخدمة المدنية الكويتي الصادر في عام 2006، والمعدل بالقرار الصادر عن المجلس في 2017.
جامعة-القاهرة

طلبة الكويت يتصدرون قائمة الوافدين في مصر

أعلنت رئيس الإدارة المركزية لشؤون الطلاب الوافدين بوزارة التعليم العالي الكويتية الدكتورة رشا كمال، عن تصدر الطلاب الكويتيين قائمة الطلبة الوافدين في مصر بنسبة 18.3% من إجمالي عدد الطلبة الوافدين، مؤكدة على أن علاقات أخوية تتصف بالقوة والمتانة تربط الشعبين الشقيقين المصري والكويتي، وينعكس ذلك في علاقة التبادل الثقافي بمختلف التخصصات العلمية، والتي هناك رغبة في الارتقاء بها بين البلدين إلى مستوى أرقى، عبر خارطة طريق مع وزارة التعليم العالي الكويتية والتنسيق مع رئيس المكتب الثقافي للكويت بالقاهرة الدكتور أحمد المطيري، لحل مشكلات الطلاب.
سامح-شكري (1)

أول رد من «الخارجية» بشأن بيع قطعة آثار في لندن

علقت وزارة الخارجية المصرية، على ما تداولته وسائل الإعلام عن بيع قطعة آثار عبارة عن رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة مزادات كريستيز بلندن يوم 4 يوليو 2019. وقالت الخارجية المصرية في بيان مساء الإثنين، إنها تحركت ووزارة الآثار عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها، إذ قامت وزارة الآثار بمخاطبة صالة المزادات ومنظمة اليونيسكو، لوقف إجراءات بيع القطعة الأثرية، وطلب الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.
الجنية-المصري

بلومبرج: الجنيه صاحب ثاني أفضل أداء بالعالم في 2019

يعد الجنيه المصري من أفضل العملات أداءً خلال العام الجاري.. بحسب وكالة بلومبرج الأمريكية. وقالت الوكالة في تقرير لها تحت عنوان "مفاجأة التضخم في مصر تقلص من احتمالات خفض الفائدة" اليوم الإثنين، إن الجنيه المصرى حقق ثانى أفضل أداء فى العالم مقابل الدولار حتى الآن، حيث تم تداوله بنسبة 0.2% أقوى مقابل العملة الأمريكية اعتبارًا من الساعة 2:23 مساءً في القاهرة. وحل الجنيه المصري ثانيًا بعد الروبل الروسي على كل العملات التي تتبعها بلومبرج. وارتفع الجنيه بنحو 5 % مقابل الدولار منذ بداية العام بدعم من تدفقات النقد الأجنبي.
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