الكويت تنهي أزمة 800 متضرر من حجوزات السفر الملغاة لمصر

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٠ ص

الطيران الكويتي

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الأربعاء، إنها قامت بتسوية 800 شكوى من شكاوى المتضررين من حجوزات السفر الملغاة إلى مصر، والتي بلغت 3 آلاف شكوى، مشيدة بجهود جهاز حماية المستهلك المصري في هذا الشأن. وفي المقابل قال مصدر مسؤول في الإدارة العامة الطيران المدني الكويتي في تصريح لجريدة السياسة الكويتية، إن الإدارة نجحت وحدها في حل 400 شكوى حتى الآن، عبر تسويات تمت مع الشركتين طرفي الأزمة، من خلال جهاز حماية المستهلك المصري، الذي قام ببذل جهود كبيرة للحيلولة دون تفاقم الأزمة.

وأضاف المصدر، أنه تم استرجاع قيمة حجوزات بعضهم، ومنهم من تلقى تذاكر جديدة، في حين قام موقع الحجوزات دبكي بحل 400 شكوى أخرى حتى الآن. وأشار إلى أن الإدارة العامة للطيران، تلقت ما يقرب من 900 شكوى من المتضررين من إلغاء الحجوزات، حيث تم حل غالبيتها، بينما الباقي في طريق التسوية، لا سيما أن الحلول المتوافرة،