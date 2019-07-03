أسطوانات الغاز قنابل موقوتة في عربات المأكولات

تشكل أسطوانات الغاز التى يستخدمها الباعة الجائلون وأصحاب عربات الطعام فى الشوارع خطورة عليهم وعلى المواطنين، حيث تعتبر قنابل موقوتة قد تنفجر فى أى وقت وتسبب خسائر فادحة

تحرير:هالة صقر ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

لا تقتصر أزمة الأحياء والمواطنين مع الباعة الجائلين من أصحاب عربات المأكولات ونصبات الشاى على ما يتسببون فيه من أعمال الفوضى والإشغالات وتعطيل حركة المارة والسيارات، بل تتسع الأزمة لتصل إلى التسبب فى حدوث كوارث قد يروح ضحيتها المئات من المواطنين، وذلك بسبب استخدام العديد من الباعة الجائلين أسطوانات الغاز فى الشوارع وأسفل الكبارى، وقد تتعرض هذه الأسطوانات إلى الانفجار بسبب سوء الاستخدام مثلما حدث خلال الأيام الماضية فى إحدى المناطق بالإسكندرية، حيث انفجرت أسطوانة غاز وتسببت فى إصابة خمسة مواطنين، وهو ما أثار حالة من الخوف والذعر بالمنطقة.

انفجار أسطوانة غاز يوم الإثنين الماضى تلقى قسم شرطة المنشية بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى عربات المأكولات المتنقلة التى يعمل عليها أحد الباعة الجائلين لبيع الفطائر بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية. وبعد انتقال مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، تبين

انفجار أسطوانة غاز

يوم الإثنين الماضى تلقى قسم شرطة المنشية بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى عربات المأكولات المتنقلة التى يعمل عليها أحد الباعة الجائلين لبيع الفطائر بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية.

وبعد انتقال مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، تبين من الفحص انفجار أسطوانة غاز صغيرة الحجم داخل إحدى عربات المأكولات، وأسفر الحريق عن إصابة 5 أشخاص تصادف وجودهم فى موقع الحادث.

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طلب إحاطة

بعد انفجار أسطوانة غاز فى إحدى عربات المأكولات بالإسكندرية، تقدم المهندس محمد فرج عامر رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب بطلب إحاطة للدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، وذلك للتصدى بكل قوة لظاهرة الباعة الجائلين من خلال وضع آليات للسيطرة عليهم وخاصة أصحاب عربات المأكولات المتنقلة بالشوارع والتى تستخدم أسطوانات الغاز فى طهى الأطعمة، مما يتسبب فى حدوث كوارث قد يروح ضحيتها المئات من المواطنين.

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قانون عربات المأكولات

فى شهر أبريل من العام الماضى وافق مجلس النواب برئاسة الدكتور على عبد العال، فى جلسته العامة على مشروع القانون بشأن تنظيم عمل وحدات الطعام المتنقلة.

ونصت المادة الأولى فى القانون على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون يقصد بالكلمات والعبارات التالية المعنى المبين قرين كل منها:

وحدات الطعام المتنقلة: كل عربة أو مركبة أو منصة أيا كان شكلها قابلة للحركة تكون معدة لتحضير أو إعداد أو بيع الطعام والوجبات الغذائية كالمأكولات والمشروبات وغيرها.



الطعام: المأكولات والمشروبات وغيرها مما يصلح للاستهلاك الآدمي كغذاء سواء تم إعدادها أو كانت سابقة التجهيز.



الجهة الإدارية المختصة: وحدات الإدارة المحلية المعنية والأجهزة المعنية بهيئة المجتمعات العمرانية والجهات التي يتم تفويضها في ذلك.



وتنص المادة الثانية على أنه يجوز بيع وتحضير وإعداد الأطعمة عن طريق وحدات الطعام المتنقلة، وذلك بموجب ترخيص يصدر من وحدات الجهة الإدارية المختصة، ويقدم طلب الترخيص مرفقا به البيانات والمستندات وفقا لما تحدده القرارات المنفذة لأحكام هذا القانون.



وتنص المادة الثالثة على أن تلتزم وحدات الطعام المتنقلة باتباع أحكام القوانين واللوائح السارية، وعليها على الأخص الالتزام بالحفاظ على سلامة منتجاتها، وسلامة وصحة المستهلكين، والحفاظ على النظافة العامة، ومنع التلوث والتخلص الآمن من النفايات والمخلفات، وذلك وفقا لأحكام القوانين المقررة في هذا الشأن، وذلك كله مع عدم الإخلال بقواعد السير والمرور.



وتنص مادة الرابعة على أن تصدر الجهة الإدارية المختصة لوائح السلوك والإرشادات لوحدات الطعام المتنقلة، وتكون ملزمة للمشتغلين في هذه الوحدات، كما تتضمن ما يلزم عليهم اتباعه في أثناء مباشرتهم النشاط، والأنشطة المحظورة عليهم، وأفضل الممارسات في مجال مباشرة عملهم، كما تضع الشروط والمواصفات الفنية لكل نوع من أنواع وحدات الطعام المتنقلة، والموافقات التي يتعين الحصول عليها لمباشرة نشاطها، بما لا يتعارض مع أحكام القوانين الأخرى.

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خبير الأمن الصناعى

المهندس أسامة السنوسى، خبير السلامة والصحة المهنية، قال لـ"التحرير"، إنه طبقا لاشتراطات الأمن الصناعى التى تعمل بها إدارة السلامة والصحة المهنية التابعة لوزارة القوى العاملة، ممنوع استخدام أسطوانات البوتاجاز فى الشارع، ويفضل استخدام الكهرباء، لأنه فى حالة وجود وسيلة أحدث يمنع استخدام الوسائل القديمة التى تضر بأمن وسلامة العمال والزبائن، لذا ممنوع استخدام أسطوانات البوتاجاز إلا فى حالة واحدة وهى عدم وجود كهرباء.

وأضاف السنوسى أنه طبقا للقانون رقم 12 لسنة 2003، لا بد أن تمر الحماية المدنية على المحال والأماكن التى تستخدم فيها أسطوانات البوتاجاز فى الشارع، وفى حالة عدم الالتزام بالاشتراطات ترفض إدارة السلامة المهنية استخراج التصريح، لافتا إلى أنه من شروط التصاريح استخدام الوسيلة الأحدث، وتدريب صاحب عربة المأكولات على طرق إطفاء الحريق ووسائل الإسعاف، ولكن هذا لا يحدث وبالتالى يشكل الأمر خطورة كبيرة على المواطنين.

الدكتور حسن الخيمى المستشار القانونى للإدارة المحلية الأسبق قال لـ"التحرير"، إنه لا بد من استخراج تراخيص لعربات المأكولات طبقا للقانون الذى لم يتم تنفيذه، ويشترط قبل استخراج الترخيص الالتزام بشروط الأمن الصناعى حتى لا تحدث كوارث، فهناك من يستخدم أسطوانات الغاز بعشوائية وبالتالى قد تنفجر وتسبب كوارث.

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