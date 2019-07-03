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أسطوانات الغاز قنابل موقوتة في عربات المأكولات

تشكل أسطوانات الغاز التى يستخدمها الباعة الجائلون وأصحاب عربات الطعام فى الشوارع خطورة عليهم وعلى المواطنين، حيث تعتبر قنابل موقوتة قد تنفجر فى أى وقت وتسبب خسائر فادحة
تحرير:هالة صقر ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
عربة فول
عربة فول
لا تقتصر أزمة الأحياء والمواطنين مع الباعة الجائلين من أصحاب عربات المأكولات ونصبات الشاى على ما يتسببون فيه من أعمال الفوضى والإشغالات وتعطيل حركة المارة والسيارات، بل تتسع الأزمة لتصل إلى التسبب فى حدوث كوارث قد يروح ضحيتها المئات من المواطنين، وذلك بسبب استخدام العديد من الباعة الجائلين أسطوانات الغاز فى الشوارع وأسفل الكبارى، وقد تتعرض هذه الأسطوانات إلى الانفجار بسبب سوء الاستخدام مثلما حدث خلال الأيام الماضية فى إحدى المناطق بالإسكندرية، حيث انفجرت أسطوانة غاز وتسببت فى إصابة خمسة مواطنين، وهو ما أثار حالة من الخوف والذعر بالمنطقة.
انفجار أسطوانة غاز يوم الإثنين الماضى تلقى قسم شرطة المنشية بلاغا يفيد بانفجار أسطوانة بوتاجاز داخل إحدى عربات المأكولات المتنقلة التى يعمل عليها أحد الباعة الجائلين لبيع الفطائر بشارع السبع بنات بمنطقة المنشية وسط الإسكندرية. وبعد انتقال مأمور وضباط القسم وقوات الحماية المدنية إلى موقع الحريق، تبين
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فلوس-الجمعية

البداية 2000 جنيه.. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم "79 لسنة 2019 " الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القرار، قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل في أجهزة الدولة المختلفة، بحسب الدرجات الوظيفية.
سيارة-مركونة-مهجورة (2)

هل تتحول السيارات المتهالكة إلى مشروعات للشباب؟

لا تخلو أحياء المحافظات من انتشار السيارات القديمة المتهالكة، والتى يحتفظ بها أصحابها فى الشوارع والجراجات دون استغلالها أو إصلاحها، وهو ما يجعلها مصدر خطورة كبيرا، فالكثير من البلطجية قد يقومون بتحويلها إلى ما يشبه الغرزة لتناول المخدرات، وقد يستغلها الإرهابيون فى أعمال التفجير، وعلى الرغم من الحملات المتكررة التى تشنها الأحياء لرفع السيارات المتهالكة ووضعها فى مخازن الحى لتغريم أصحابها، فإن الأحياء لم تنجح فى القضاء على هذه الظاهرة، وهو ما دفع بعض النواب لتقديم اقتراحات مختلفة للاستفادة من منها بدلا من استغلالها فى الأعمال الإجرامية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة تقنن 127 كنيسة وتقر لائحة التصالخ في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على عدة قرارات منها، مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية فى مواده توضيحاً لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وتحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
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بمشاركة قوات مصرية وفرنسية: رمسيس يختتم فعالياته بحرا وجوا

على مسرح عمليات البحر المتوسط وبمشاركة القوات الفرنسية اختتمت فعاليات التدريب المشترك البحرى الجوى "رمسيس 2019" الذى نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا والذى استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر المتوسط.
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سيارة-مركونة-مهجورة (2)

هل تتحول السيارات المتهالكة إلى مشروعات للشباب؟

لا تخلو أحياء المحافظات من انتشار السيارات القديمة المتهالكة، والتى يحتفظ بها أصحابها فى الشوارع والجراجات دون استغلالها أو إصلاحها، وهو ما يجعلها مصدر خطورة كبيرا، فالكثير من البلطجية قد يقومون بتحويلها إلى ما يشبه الغرزة لتناول المخدرات، وقد يستغلها الإرهابيون فى أعمال التفجير، وعلى الرغم من الحملات المتكررة التى تشنها الأحياء لرفع السيارات المتهالكة ووضعها فى مخازن الحى لتغريم أصحابها، فإن الأحياء لم تنجح فى القضاء على هذه الظاهرة، وهو ما دفع بعض النواب لتقديم اقتراحات مختلفة للاستفادة من منها بدلا من استغلالها فى الأعمال الإجرامية.
محطة -بنزين (1)

وصل للمرحلة الأخيرة.. محطات ترشيد الدعم في 5 سنوات

بدأت الحكومة في تنفيذ برنامج ترشيد دعم المواد البترولية منذ عام 2014، وبموجب هذا البرنامج تم رفع أسعار الوقود بواقع 4 مرات على مدى 5 سنوات، ويعد العام الجاري 2019 المحطة الأخيرة لترشيد دعم الطاقة، خاصة أنه من المتوقع رفع أسعار الوقود للمرة الأخيرة خلال الفترة المقبلة. ويعد ترشيد وإعادة هيكلة منظومة الدعم، أحد أهم الإجراءات التى اتخذتها الحكومة خلال الفترة الماضية، خاصة أنه يضمن وصوله إلى الفئات المستحقة، إلى جانب استخدام هذا الدعم في تمويل برامج تحسين مستوى معيشة المواطنين، بالإضافة إلى تقليص عبء الاقتراض بما يسهم فى سد عجز الموازنة.
كبار السن

طرق غير ممهدة.. معاناة يعيشها كبار السن وذوو الإعاقة

مشكلات يومية تصل إلى المسئولين بالأحياء فى مختلف المحافظات، تطالب بضرورة إصلاح الطرق حتى لا يتعرض المواطنون إلى أى نوع من أنواع الخطر، فهناك شوارع غير صالحة للسيارات وغير صالحة للسير أيضا، ولكن فى الوقت الذى يتمكن البعض من تخطى هذه المشكلة والتعامل معها فى حال عدم الاستجابة، هناك من لا يستطيع التعامل معها وتشكل له صعوبة بالغة، مثل كبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة، فالطرق فى العديد من الشوارع تشكل لهم معاناة كبيرة أثناء التجول فى الشوارع سواء على الأقدام أو بالكراسى المتحركة، وهو ما يستوجب مراعاة التسهيل عليهم عند التخطيط للطرق والأرصفة.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

بعد حريق العتبة.. كيف نمنع تكرار الحرائق؟

لم تمضِ أيام قليلة على الحريق الهائل، الذى حدث بأحد المحلات بمنطقة باب الشعرية، وتصاعد ألسنة اللهب إلى عنان السماء بالمنطقة، حتى تكرر الأمر صباح اليوم الخميس ونشب حريق هائل في عدد من المحلات بالسوق القديم بالعتبة، بوسط القاهرة، إلا أن رجال الحماية المدنية بالقاهرة، تمكنوا من إخماد الحريق داخل السوق، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان، الأمر الذى يطرح تساؤلا حول أسباب تكرار هذه الحرائق فى تلك المناطق وكيفية منع تكرار حدوثها، خاصة مع ارتفاع درجات الحرارة خلال الفترة الحالية.
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