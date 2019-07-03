جريمة

انفجر التكييف.. السيطرة على حريق في شقة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار جهاز تكييف دون وجود أي خسائر بشرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي للعميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة المركز.
وعلى الفور انتقل الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة لمكان الحريق بالمنطقة. وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل بعزبة يعقوب صبري إثر انفجار جهاز التكييف، مما أدى إلى حريق وتلف محتويات الشقة وتم السيطرة علي الحريق بواسطة قوات
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حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

مصرع 7 وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا

لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام مدخل قرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل ووقوع ضحايا ومصابين، بالطريق الصحراوي بقنا بالقرب من كمين الكرنك ومنطقة أبو طرطور. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، 10 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.
القبض-على-متهم

بمطرقة.. فني يهشم جمجمة مزارع أمام محكمة شبرا الخيمة

فجأة تبدل المشهد أمام محكمة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بعد أن قام فني مصاعد بالتعدي على مزارع بمطرقة حديد لخلافات بينهما فسقط غارقا في دمائه وسط ذهول المارة وصرخات النساء وتم نقله لمستشفى المطرية التعليمي للعلاج. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ بنشوب مشاجرة، أمام محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، أسفرت عن مصاب. وعلى الفور انتقل العميد صموئيل عطالله مأمور القسم، وضباط وحدة مباحث القسم لكشف ملابسات الواقعة.
شهود-فى-محكمة (2)

«أحداث مسجد الفتح ومغارة سوهاج» بمحاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها الحكم المنتظر أن تصدره محكمة النقض فى الطعن المقدم من 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد فى قضية أحداث المغارة بسوهاج، كما تواصل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 46 متهمًا بأحداث مسجد الفتح، وكذلك من المقرر نظر محاكمة رئيس نادي الصيد السابق عن وقائع اتهامه بارتكاب جريمة تزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادي الصيد وقت توليه رئاسة النادي، وإتلاف مستنداتها عمدًا، بأن أصدر تعليماته لأفراد الأمن بحرق الأوراق بعد إغلاق النادي.
حبس-كلابشات

عامل يحتجز شقيقه 11 عاما مقيدا بالسلاسل في البحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة حادثا ماسويا عندما قام عامل باحتجاز شقيقه في المنزل لمدة 11 عاما، وقيامه بتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية داخل غرفة، وقررت النيابة برئاسة المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام وباشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات في القضية. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من فتاتين في إحدى قرى مركز بدر، يفيد بقيام شقيقهما الأكبر "السيد.ع.س"، باحتجاز شقيقهم الأصغر "أحمد.ع.س" في المنزل وتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية.
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حريق

السيطرة على حريق بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، اليوم الأربعاء، على حريق محدود شب بالطابق الرابع بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، دون خسائر بشرية، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة مباشرة التحقيقات.. بدأت الواقعة بتلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية مدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء حاتم حسين مدير إدارة الحماية المدنية بالقليوبية، بنشوب حريق محدود بكنيسة الشهداء بشبرا الخيمة، انتقل على الفور المقدم أحمد الشعراوى مدير منطقة الحماية المدنية بجنوب القليوبية للتعامل مع الحادث واتخاذ اللازم.
حريق-دمياط (2)

السيطرة على حريق في موقع بترول بالفيوم

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن الفيوم، اليوم السبت، من السيطرة على حريق نشب في أحد المواقع البترولية بقرية العدوة التابعة لدائرة مركز الفيوم، قبل امتداده إلى الحقل ووقوع كارثة، ودون حدوث إصابات أو وفيات. تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي اللواء خالد شلبي، مدير أمن الفيوم، إخطارًا يفيد نشوب حريق بموقع بترول "بترو سيلا". على الفور، انتقلت قوات المطافئ والحماية المدنية إلى مكان الواقعة، للسيطرة على الحريق الذي نشب داخل مكتب أحد المهندسين بالموقع.
حريق

حريق في عقار بالبحيرة.. وإصابة 10 أشخاص باختناق

أصيب 10 أشخاص، اليوم الثلاثاء، بحالات اختناق، بسبب اندلاع حريق في عقار بمنطقة أبو عبد الله التابعة لمدينة دمنهور بمحافظة البحيرة، وتم نقلهم على الفور إلى مستشفى دمنهور العام لتلقي العلاج اللازم، وتم إخلاء العقار من الأهالي، كما تمكنت قوات الحماية المدنية من السيطرة على الحريق الذي أسفر عن حدوث تلفيات في بعض المحلات المجاورة، وجارٍ انتداب فريق من النيابة العامة ببندر دمنهور لمعاينة الحريق، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لتولي التحقيقات.
حريق

إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال في حريق بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية بالبحيرة، اليوم الخميس، من السيطرة على حريق بقرية درشابة بمركز الرحمانية بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار أسطوانة بوتاجاز تسرب غاز منها، وأسفر الحادث عن إصابة 9 أشخاص بينهم 5 أطفال بجروح من الدرجات الثلاثة بأماكن متفرقة بالجسم، وتم نقل المصابين لمستشفى الرحمانية العام. وتلقى اللواء مجدي القمري مدير أمن البحيرة، إخطارا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من رئيس مباحث مركز شرطة الرحمانية، يفيد بنشوب حريق بمنزل بقرية درشابة بدائرة المركز ويوجد مصابون.
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