انفجر التكييف.. السيطرة على حريق في شقة بالبحيرة

تحرير:محمود عبد الصبور ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٣٤ ص

صورة أرشيفية

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار جهاز تكييف دون وجود أي خسائر بشرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي للعميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة المركز.

وعلى الفور انتقل الرائد إسلام السعدني رئيس مباحث المركز، وقوات الحماية المدنية بقيادة العقيد محمد بلبع وكيل إدارة الحماية المدنية بالبحيرة لمكان الحريق بالمنطقة. وبالفحص تبين نشوب حريق بمنزل بعزبة يعقوب صبري إثر انفجار جهاز التكييف، مما أدى إلى حريق وتلف محتويات الشقة وتم السيطرة علي الحريق بواسطة قوات