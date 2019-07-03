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صحف سعودية: الرياض تتوعد الحوثي واتفاق وشيك بالسودان

الصحف كشفت عن إعلان ليبيا استهداف أي أهداف تركية على الأراضي الليبية بوصفها معادية، وأن الأوامر صدرت باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية
تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص
صحف سعودية
صحف سعودية
أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على تداعيات الهجوم على مطار أبها، كما تناولت آخر تطورات الأوضاع في السودان، والعديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مجلس الوزراء السعودي أكد خلال لقائه، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أن الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ضد مطار أبها الدولي فجر أمس، يعد جريمة حرب.
وشدد المجلس على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط للهجوم الإرهابي وتنفيذه، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية. وكانت الميليشيات الحوثية قد اعترفت باستهداف مطار أبها أمس، مجددا، بطائرة مسيرة (درون) مفخخة. وأفادت صحيفة
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هجوم-انتحارى-فى-تونس (2)

تونس.. الكشف عن العقل المدبر لهجومي العاصمة

كشفت وزارة الداخلية التونسية، اليوم الأربعاء، أن الإرهابي الذي فجر نفسه، ليلة أمس الثلاثاء، في العاصمة، هو العقل المدبر للهجومين الانتحاريين اللذين استهدفا قوات الأمن مؤخرا، وأسفرا عن مقتل شرطي، إذ أوضح الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية التونسية، سفيان الزعق، أن الإرهابي أيمن السميري له علاقة بالهجومين الانتحاريين يوم الخميس، وأثبتت التحقيقات أنه العقل المدبر لهاتين العمليتين وهو عنصر ناشط وقيادي خطير، وفقًا لما ذكرته سكاي نيوز. وأعلنت الداخلية التونسية أمس، القضاء على إرهابي بعد أن فجّر نفسه بحزام ناسف خلال مطاردته في حي الانطلاقة بالعاصمة.
مظاهرات-السودان (1)

أهلا بالمفاوضات.. قوى التغيير والعسكري على مائدة واحدة بالسودان

أعلنت قوى الحرية والتغيير، أنها قررت المشاركة في جلسة التفاوض المباشرة مع المجلس العسكري الانتقالي اليوم الأربعاء، بما فيها قوى الإجماع التي شاركت في الاجتماع بأربعة أعضاء، بحسب ما أفادت العربية.. وتسلمت الوساطة الإفريقية الاثيوبية بالسودان ردود كل من المجلس العسكري الانتقالي وقوى الحرية والتغيير، للجلوس على طاولة مفاوضات مباشرة اليوم، لحسم الخلاف حول مجلس السيادة، واصفة الردود بالايجابية، حيث تقدمت الوساطة بمقترح لتشكيل المجلس السيادي من 15 عضوا سبعة لكل طرف.
عمالة-موسمية-فى-الحج-خدمة-حجاج (1)

غدا.. مطارات المملكة تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

يستقبل مطارا الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة فجر غدٍ الخميس، أولى رحلات موسم حج هذا العام 1440 هـ، وذلك بعد أن أكملت الهيئة العامة للطيران المدني جميع استعداداتها اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين جوا خلال موسم حج هذا العام، في إطار خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم. وتنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، عملت الهيئة على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن في المطارين.
الطياران-الكويتى (1)

الكويت تنهي أزمة 800 متضرر من حجوزات السفر الملغاة لمصر

قالت الإدارة العامة للطيران المدني الكويتي، اليوم الأربعاء، إنها قامت بتسوية 800 شكوى من شكاوى المتضررين من حجوزات السفر الملغاة إلى مصر، والتي بلغت 3 آلاف شكوى، مشيدة بجهود جهاز حماية المستهلك المصري في هذا الشأن. وفي المقابل قال مصدر مسؤول في الإدارة العامة الطيران المدني الكويتي في تصريح لجريدة السياسة الكويتية، إن الإدارة نجحت وحدها في حل 400 شكوى حتى الآن، عبر تسويات تمت مع الشركتين طرفي الأزمة، من خلال جهاز حماية المستهلك المصري، الذي قام ببذل جهود كبيرة للحيلولة دون تفاقم الأزمة.
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مطار ابها (3)

ارتفاع عدد مصابي هجوم مطار أبها إلى 9 مدنيين

ارتفع عدد المصابين في الهجوم الإرهابي الذي شنته ميليشيا الحوثي المدعومة من إيران، فجر اليوم الثلاثاء، إلى 9 أشخاص مدنيين، من بينهم 8 سعودين، وآخر يحمل الجنسية الهندية. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، قال العقيد تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إن الإصابات جميعها مستقرة مبدئيًا وتم نقل جميع الحالات إلى المستشفيات المتخصصة. وأشار المالكي إلى أن المليشيا الحوثية الإرهابية مستمرة في ممارساتها اللاأخلاقية باستهداف المدنيين والأعيان المدنية المحمية بموجب القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية.
مطار أبها

العربية: إصابة 5 أشخاص في هجوم حوثي على مطار أبها

أفادت قناة «العربية» فيما نقلته على لسان مراسلها بالسعودية، بأن 5 أشخاص أصيبوا في سقوط طائرة مسيرة على مطار أبها في المواقف الخارجية. وأضاف المصدر أنه تم استئناف الرحلات في مطار أبها بشكل اعتيادي. وقال العقيد الركن تركي المالكي، المتحدث باسم قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن، إنه عند الساعة 12:35من فجر اليوم الثلاثاء، استهدفت ميليشيا الحوثي الإرهابية المدعومة من إيران مطار أبها الدولى الذي يمر من خلاله يوميا آلاف المسافرين المدنيين من مواطنين ومقيمين من جنسيات مختلفة، بهجوم إرهابي.
صحف-سعودية

صحف سعودية: إرهاب الحوثي يتواصل على المملكة

أبرزت الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الإثنين، الهجوم مجددا على مطار أبها الدولي بالمملكة، وتناولت الأحداث التي شهدتها إثيوبيا، واستعرضت الصحف الرد الإيراني على العقوبات الأمريكية الجديدة، كما تناولت نتائج الانتخابات البلدية في إسطنبول. تحت عنوان "هجوم حوثيٌّ على مطار أبها يقتل سوريًا ويصيب 7 مدنيين"، كشفت صحيفة "الشرق الأوسط" عن مقتل سوري وإصابة 7 مدنيين بهجوم للميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران على مطار أبها جنوب السعودية مساء أمس.
صحف-الإمارات

صحف الإمارات: إسطنبول تُسقط أردوغان وانقلاب بإثيوبيا

طالعتنا الصحف الإماراتية بنتائج الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، كما تناولت محاولة الانقلاب الفاشلة التي شهدتها إثيوبيا، واستعرضت الصحف استهداف الحوثيين مطار أبها مجددا، بالإضافة إلى العديد من القضايا والموضوعات. تحت عنوان "أردوغان يخسر معركة إسطنبول.. وتركيا إلى عهد جديد"، كشفت صحيفة "الخليج" أن حزب الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مُنِي أمس الأحد، بهزيمة للمرة الثانية في الانتخابات البلدية في مدينة إسطنبول، التي تحولت إلى "معركة من أجل الديمقراطية"، واستفتاء على شعبية الرئيس وحزبه الحاكم.
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