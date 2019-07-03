صحف سعودية: الرياض تتوعد الحوثي واتفاق وشيك بالسودان

الصحف كشفت عن إعلان ليبيا استهداف أي أهداف تركية على الأراضي الليبية بوصفها معادية، وأن الأوامر صدرت باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٠ ص

أطلعتنا الصحف السعودية الصادرة صباح اليوم الأربعاء، على تداعيات الهجوم على مطار أبها، كما تناولت آخر تطورات الأوضاع في السودان، والعديد من القضايا التي تنوعت بين استعراض الشأن المحلي والعربي والإقليمي والدولي. في افتتاحيتها ذكرت صحيفة "الشرق الأوسط" أن مجلس الوزراء السعودي أكد خلال لقائه، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، أمس، أن الهجوم الإرهابي الذي شنته الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران، ضد مطار أبها الدولي فجر أمس، يعد جريمة حرب.

وشدد المجلس على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط للهجوم الإرهابي وتنفيذه، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية. وكانت الميليشيات الحوثية قد اعترفت باستهداف مطار أبها أمس، مجددا، بطائرة مسيرة (درون) مفخخة. وأفادت صحيفة

وشدد المجلس على تأكيد قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، أنه ستتم محاسبة العناصر الإرهابية المسؤولة عن التخطيط للهجوم الإرهابي وتنفيذه، بما يتوافق مع القوانين والمواثيق الدولية.

وكانت الميليشيات الحوثية قد اعترفت باستهداف مطار أبها أمس، مجددا، بطائرة مسيرة (درون) مفخخة.





وأفادت صحيفة "الجزيرة" أن وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، وزير الإعلام بالنيابة، الدكتور عصام بن سعد بن سعيد، أوضح عقب الجلسة أن مجلس الوزراء اطلع على نتائج مشاركة المملكة في أعمال القمة الرابعة عشرة لمجموعة العشرين التي عقدت في مدينة أوساكا باليابان، ورأس فيها الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، وفد المملكة ولقاءاته على هامش أعمال القمة مع قادة ورؤساء وفود الدول المشاركة، وما جرى خلالها من استعراض آفاق التعاون بين المملكة ومختلف الدول وسبل تطويره بما يخدم المصالح المشتركة.



ورحب المجلس مجددا بقادة الدول الأعضاء في مجموعة قمة العشرين لاستضافتهم العام المقبل في المملكة.

وتحت عنوان "تحركات أمريكية لتصنيف الحوثي جماعة إرهابية"، أوضحت صحيفة "عكاظ" أن مصادر دبلوماسية يمنية كشفت، أمس الثلاثاء، عن تحركات في الكونجرس الأمريكي لإصدار قرار يدين ميليشيا الحوثي بسبب انتهاكاتها حقوق الإنسان وعلاقتها بالنظام الإيراني كخطوة أولى لتصنيفها "جماعة إرهابية".

ورحبت السفارة اليمنية في واشنطن بمشروعي القرارين اللذين قدمهما النائب ويل هيرد والسيناتور توم كوتون، ويدينان ميليشيا الحوثي لجرائمها ضد حقوق الإنسان والعنف ضد المدنيين في اليمن وعلاقتها بطهران.

واتهم السفير اليمني في واشنطن أحمد بن مبارك، في بيان أمس، ميليشيا الحوثي بانتهاك القانون الدولي وارتكاب جرائم حرب ونشر أيديولوجية العنف المعادية للسامية، مشددا على ضرورة ممارسة الولايات المتحدة أقصى قدر من الضغط الدبلوماسي والسياسي والاقتصادي على الحوثيين لجلبهم إلى طاولة المشاورات.





وبالانتقال إلى الشأن الليبي، ذكرت "الجزيرة" أن المتحدث باسم الجيش الوطني الليبي اللواء أحمد المسماري، حذر من أن تركيا تشكل خطرًا على الأمن الوطني الليبي والأمن القومي العربي، مؤكدًا دعم أنقرة للعناصر الإرهابية على الأراضي الليبية، وإيواءها عددا من الإرهابيين المطلوبين دوليا على أراضيها.

وأضاف المسماري أن تركيا تشكل خطرًا على الأمن الوطني والأدلة واضحة للعيان، كما تشكل خطرًا على الأمن القومي العربي، وأصبحت تقاتل بقوة من أجل الحفاظ على طرابلس كقاعدة لها، إلا أن هذا المسلسل سينتهي، وستفشل في إنشاء دولة تابعة لها بالمنطقة.



وتحت عنوان "أوامر بالقبض على جميع الأتراك في ليبيا"، كشفت صحيفة "الحياة" عن تأكيد ليبيا استمرار تركيا وقطر في التدخل في الشأن الليبي من خلال دعم الميليشيات في طرابلس بالأسلحة والخبراء العسكريين.

واتهم المتحدث الرسمي باسم الجيش الوطني الليبي أحمد المسماري، تركيا وقطر بالتدخل بشكل مباشر في معركة طرابلس، من خلال توفيرها غطاءً جويا بطائرات مسيّرة خلال اقتحام مدينة غريان من قبَل الميليشيات.

وقال المسماري في تصريحات صحفية أمس: "بناءً على تلك المعطيات، تَقرر استهداف أي أهداف تركية على الأراضي الليبية كأهداف معادية، والأوامر صدرت باستهداف السفن التركية في المياه الإقليمية الليبية".

وتحت عنوان "مطاردة 122 عسكريا.. حملة اعتقالات جديدة في تركيا"، ذكرت "عكاظ" أن النظام التركي برئاسة رجب طيب أردوغان يواصل حملة الاعتقالات بوتيرة ثابتة بعد ما يقرب من ثلاث سنوات على محاولة الانقلاب الفاشلة.

وكشف الادعاء العام أمس، عن صدور أمر بالقبض على 122 عسكريا، بعضهم ضباط برتَب عالية، للاشتباه في صلتهم بشبكة رجل الدين فتح الله كولن، التي تتهمها أنقرة بالمسؤولية عن محاولة انقلاب عام 2016.

وأفادت وكالة "الأناضول" أن الشرطة تبحث عن 42 مشتبها فيه في إزمير وفي 17 إقليما آخر، كما تبحث السلطات في قونية عن 40 مشتبها فيه آخر، منهم عسكريون في الخدمة بالإقليم وفي 25 إقليما آخر. وقال مكتب الادعاء في إسطنبول إن الشرطة تتعقب 40 مشتبها فيه آخر، من بينهم ضباط برتب عالية بالمدينة وأقاليم أخرى.



ومن السودان، وتحت عنوان "الوساطة الإفريقية تعلن عن اتفاق وشيك في السودان"، ذكرت "الشرق الأوسط" أن الوساطة الإفريقية- الإثيوبية المشتركة أكدت أن الاتفاق بين قوى إعلان الحرية والتغيير والمجلس العسكري الانتقالي السوداني "أصبح وشيكا"، وكشفت عن توجيه دعوة للطرفين للتفاوض المباشر، ظهر اليوم، حول العقبة الوحيدة المتبقية، وهي "المجلس السيادي".



وقال وسيط الاتحاد الإفريقي محمد الحسن لبات، في مؤتمر صحفي أمس، إن معظم مقترحات الطرفين أُدمجت في وثيقة جديدة، ما عدا الخلاف على تكوين "المجلس السيادي"، الذي بات هو نقطة الخلاف الوحيدة.



وأضاف لبات: "طلبنا من الطرفين الاجتماع للتفاوض حولها"، متابعا: "إذا حدث اتفاق حولها قبل انعقاد الاجتماع المشترك الذي دعونا إليه، فسندرجها في الوثيقة لتصبح جاهزة للتوقيع، وإذا لم يحدث اتفاق عليها، فستكون هي النقطة الأولى في أول جدول أعمال مشترك، والوساطة ستكون على استعداد لتذليل الصعاب".

وأوضح لبات أن ما تم الاتفاق عليه بين الجانبين "كثير جدا، ومن المؤسف ألا يتفق الطرفان على موقف وسط"، مؤكدا أن الاتفاق بين الحرية والتغيير والعسكري، أصبح قاب قوسين أو أدنى.