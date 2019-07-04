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هل تتحول السيارات المتهالكة إلى مشروعات للشباب؟

تنتشر السيارات المتهالكة فى العديد من الأحياء بكل المحافظات، وهو ما يشكل خطورة كبيرة بسبب استخدامها بشكل خاطئ من جانب بعض البلطجية والإرهابيين
تحرير:هالة صقر ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م
سيارة متهالكة
سيارة متهالكة
لا تخلو أحياء المحافظات من انتشار السيارات القديمة المتهالكة، والتى يحتفظ بها أصحابها فى الشوارع والجراجات دون استغلالها أو إصلاحها، وهو ما يجعلها مصدر خطورة كبيرا، فالكثير من البلطجية قد يقومون بتحويلها إلى ما يشبه الغرزة لتناول المخدرات، وقد يستغلها الإرهابيون فى أعمال التفجير، وعلى الرغم من الحملات المتكررة التى تشنها الأحياء لرفع السيارات المتهالكة ووضعها فى مخازن الحى لتغريم أصحابها، فإن الأحياء لم تنجح فى القضاء على هذه الظاهرة، وهو ما دفع بعض النواب لتقديم اقتراحات مختلفة للاستفادة من منها بدلا من استغلالها فى الأعمال الإجرامية.
استغلال السيارات القديمة فى مشروعات الشباب بعد أن هاجم العديد من خبراء السيارات والمواطنين النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بعد أن اقترح إعدام السيارات المتهالكة والتخلص منها، تقدم بمقترح آخر لمجلس النواب وهو الاستفادة من هذه السيارات من خلال تحويلها إلى مشروعات للشباب، لافتا إلى أن
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فلوس-الجمعية

البداية 2000 جنيه.. الحكومة تقر الحد الأدنى للأجور

وافق مجلس الوزراء، اليوم الخميس، على مشروع قرار بشأن تقرير الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين لدى أجهزة الدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، من المخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وغير المخاطبين به، وفقا للقانون رقم "79 لسنة 2019 " الخاص بربط الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2019 - 2020، جاء ذلك خلال الاجتماع الأسبوعي للحكومة، برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وحدد مشروع القرار، قيمة الحد الأدنى لإجمالي الأجر الذي يستحقه الموظف أوالعامل في أجهزة الدولة المختلفة، بحسب الدرجات الوظيفية.
مصطفى كمال مدبولي يجلس داخل مكتبه بوزارة الإسكان

الحكومة تقنن 127 كنيسة وتقر لائحة التصالخ في مخالفات البناء

وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه الأسبوعي اليوم، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الحكومة، على عدة قرارات منها، مشروع قرار بإصدار اللائحة التنفيذية للقانون رقم 17 لسنة 2019، بشأن التصالح في بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها، وقد تضمن مشروع اللائحة التنفيذية فى مواده توضيحاً لبعض أحكام القانون، بما يُيسر على المتعاملين من المواطنين، وكافة الجهات المعنية بالتطبيق، وتحديد فئات رسم الفحص والمستندات المطلوبة، بالإضافة إلى تحديد آلية عمل كافة اللجان المنصوص عليها بالقانون ودور الجهة الادارية المختصة، ومختلف الإجراءات التي سيتم اتخاذها بخصوص طلبات التصالح وتقنين الأوضاع.
تدريب-رمسيس 2019 (4)

بمشاركة قوات مصرية وفرنسية: رمسيس يختتم فعالياته بحرا وجوا

على مسرح عمليات البحر المتوسط وبمشاركة القوات الفرنسية اختتمت فعاليات التدريب المشترك البحرى الجوى "رمسيس 2019" الذى نفذته عناصر من القوات البحرية والجوية والقوات الخاصة البحرية لكل من مصر وفرنسا والذى استمر لعدة أيام بنطاق المياه الإقليمية بالبحر المتوسط.
اجتماع-الرئيس-عبد الفتاح-السيسى-مع الحكومة

السيسي يوجه بتوفير السلع الأساسية بأسعار مناسبة

اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الخميس، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، الدكتور علي المصيلحي وزير التموين والتجارة الداخلية، اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عباس كامل رئيس المخابرات العامة، شريف سيف الدين رئيس هيئة الرقابة الإدارية، أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية. وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أن الاجتماع تناول عرض الموقف بالنسبة للمخزون الاستراتيجي من السلع التموينية الأساسية.
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مجلس-النواب (2)

الموافقة على قانون إيجار الأماكن غير المخصصة للسكن

وافقت لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب خلال اجتماعها، اليوم الثلاثاء، برئاسة النائب علاء والي، على مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن بعض الاحكام الخاصة بإيجار الأماكن لغير غرض سكني، على أن يطبق على الأشخاص الاعتبارية والطبيعية (العادية). وحذفت اللجنة قبل التصويت جملة "الأشخاص الاعتباريين" من عنوان مشروع القانون بالشكل الذى كان مقدما به من الحكومة، ووسعن نطاق تطبيقه لكى لا يقتصر فقط على الاشخاص الاعتباريين. وأرجع رئيس اللجنة ذلك خشية لعدم تعرض مشروع القانون بالصيغة المقدم بها من الحكومة لعدم الدستورية.
مجلس-النواب (1)

النواب يؤجل الموافقة على تعديل قانون ضريبة الدمغة

أرجأت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، في اجتماعها، اليوم الثلاثاء، موافقتها على مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون ضريبة الدمغة رقم 111 لسنة 1980، بعد مناقشات مستفيضة بين النواب وممثلي الحكومة والجهات المعنية، لما في ذلك من انعكاس على تداولات البورصة وانعكاس جمع الضريبة علي الحصيلة الضريبية للخزانة العام للدولة. وأرجعت اللجنة قرارها بتأجيل الموافقة لحين استكمال البورصة المصرية بيانات عن إجمالي التداولات خلال الفرصة من عام 2016، بعد تحرير سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأخرى، وحتى الآن.
مجلس-الدولة

مجلس الدولة يتحفظ على قانون المحكمة الدستورية

ناقشت لجنة الشئون الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، برئاسة أحمد حلمي الشريف وكيل اللجنة، رد مجلس الدولة بشأن مشروعات القوانين المكملة للدستور الخاصة بالجهات والهيئات القضائية، والتي من المقرر التصويت النهائي عليها، اليوم الثلاثاء، في الجلسة العامة للبرلمان. وتحفظ مجلس الدولة على في رده الموجه لمجلس النواب، على عدد من النقاط في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون المحكمة الدستورية العليا. وأوضح قسم التشريع خلو الأوراق المرفقة للمشروع الوارد مما يفيد أخذ رأي الجمعية العامة للمحكمة الدستورية العليا.
ناموس

«المحافظين» يطالب بالقضاء على البعوض بالمدن السياحية

تقدم النائب أكمل قرطام، رئيس حزب المحافظين وعضو مجلس النواب، باقتراح للدكتور على عبد العال، رئيس البرلمان، بضرورة تبني حملة قومية للقضاء على الذباب والبعوض والحشرات المنتشره في أغلب المحافظات والقرى السياحية قبل حلول فصل الصيف. وقال «قرطام»، إن المدن الساحلية والسياحية وعلى رأسها مدينة الغردقة والساحل الشمالي، تشهد ظاهرة غريبة لانتشار البعوض بصورة تحول دون تمتع زوار المدينة برحلتهم، مشيرًا إلى أن تلك الظاهرة كانت لافتة للنظر خلال الفترة الماضية، حتى إن مدينة القاهرة لم تسلم منها، والتي تشوه وجه مصر الحضاري.
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