هل تتحول السيارات المتهالكة إلى مشروعات للشباب؟

تنتشر السيارات المتهالكة فى العديد من الأحياء بكل المحافظات، وهو ما يشكل خطورة كبيرة بسبب استخدامها بشكل خاطئ من جانب بعض البلطجية والإرهابيين

تحرير:هالة صقر ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٢٠ م

سيارة متهالكة

لا تخلو أحياء المحافظات من انتشار السيارات القديمة المتهالكة، والتى يحتفظ بها أصحابها فى الشوارع والجراجات دون استغلالها أو إصلاحها، وهو ما يجعلها مصدر خطورة كبيرا، فالكثير من البلطجية قد يقومون بتحويلها إلى ما يشبه الغرزة لتناول المخدرات، وقد يستغلها الإرهابيون فى أعمال التفجير، وعلى الرغم من الحملات المتكررة التى تشنها الأحياء لرفع السيارات المتهالكة ووضعها فى مخازن الحى لتغريم أصحابها، فإن الأحياء لم تنجح فى القضاء على هذه الظاهرة، وهو ما دفع بعض النواب لتقديم اقتراحات مختلفة للاستفادة من منها بدلا من استغلالها فى الأعمال الإجرامية.

استغلال السيارات القديمة فى مشروعات الشباب بعد أن هاجم العديد من خبراء السيارات والمواطنين النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بعد أن اقترح إعدام السيارات المتهالكة والتخلص منها، تقدم بمقترح آخر لمجلس النواب وهو الاستفادة من هذه السيارات من خلال تحويلها إلى مشروعات للشباب، لافتا إلى أن