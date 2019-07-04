هل تتحول السيارات المتهالكة إلى مشروعات للشباب؟

تنتشر السيارات المتهالكة فى العديد من الأحياء بكل المحافظات، وهو ما يشكل خطورة كبيرة بسبب استخدامها بشكل خاطئ من جانب بعض البلطجية والإرهابيين
لا تخلو أحياء المحافظات من انتشار السيارات القديمة المتهالكة، والتى يحتفظ بها أصحابها فى الشوارع والجراجات دون استغلالها أو إصلاحها، وهو ما يجعلها مصدر خطورة كبيرا، فالكثير من البلطجية قد يقومون بتحويلها إلى ما يشبه الغرزة لتناول المخدرات، وقد يستغلها الإرهابيون فى أعمال التفجير، وعلى الرغم من الحملات المتكررة التى تشنها الأحياء لرفع السيارات المتهالكة ووضعها فى مخازن الحى لتغريم أصحابها، فإن الأحياء لم تنجح فى القضاء على هذه الظاهرة، وهو ما دفع بعض النواب لتقديم اقتراحات مختلفة للاستفادة من منها بدلا من استغلالها فى الأعمال الإجرامية.
استغلال السيارات القديمة فى مشروعات الشباب
بعد أن هاجم العديد من خبراء السيارات والمواطنين النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بعد أن اقترح إعدام السيارات المتهالكة والتخلص منها، تقدم بمقترح آخر لمجلس النواب وهو الاستفادة من هذه السيارات من خلال تحويلها إلى مشروعات للشباب، لافتا إلى أن
استغلال السيارات القديمة فى مشروعات الشباب
بعد أن هاجم العديد من خبراء السيارات والمواطنين النائب محمد عبد الله زين الدين عضو مجلس النواب، بعد أن اقترح إعدام السيارات المتهالكة والتخلص منها، تقدم بمقترح آخر لمجلس النواب وهو الاستفادة من هذه السيارات من خلال تحويلها إلى مشروعات للشباب، لافتا إلى أن السيارات القديمة أصبحت تمثل عبئا على الأسر المصرية، وكذلك على الدولة نتيجة الأعطال المتكررة، وكذلك شغل مساحات دون فائدة بالشوارع والجراجات، وفى نفس الوقت ما زال يعاني عدد كبير من شباب من البطالة والبحث عن فرصة مشروع يدر عليه دخلا ثابتا.
وأوضح زين الدين، في بيان صحفى، أن المقترح يعتمد على تهيئة السيارات القديمة وإعادة استغلالها لبدء مشروع شخصي، وبيع المنتجات من خلالها بدلا من تأجير المحال مرتفعة الثمن، وأشار إلى أن الفكرة موجودة بالفعل إلا أن الأمر ينقصه بعض التنظيم والتقنين، وأن يتحول لمبادرة وطنية، يتم فيها تشجيع الشباب على تبني الفكرة وتقديم قروض ميسرة لمن يحتاج لتجهيزات أكبر في السيارة.
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تحويل السيارات المتهالكة إلى مصدر للدخل القومى
لم تتوقف الاقتراحات عند استغلال السيارات المتهالكة فى مشروعات الشباب، بل تقدم النائب محمد زكريا الشهر الماضى بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية بشأن استراتيجية الحكومة لمواجهة انتشار السيارات المتهالكة في مصر، وأن القانون رقم "140" لسنة 1956، يجرم ترك السيارات المتعطلة أو المتهالكة في الشوارع، معتبرا إياها جريمة يعاقب عليها القانون، إلا أنها تقتصر على الغرامة المالية من 200 لـ2000 جنيه.
وأوضح زكريا من خلال بيان صحفى أن هناك خطورة شديدة، من انتشار السيارات المتهالكة المركونة بالشوارع، لا سيما في المناطق الحيوية وأماكن السفارات وتجمعات المواطنين، حيث يمثل وجودها قنبلة موقوتة، فمن الممكن أن يستغلها الإرهابيون بطرق غير شرعية، مطالبا بتطبيق عقوبة قانونية على كل من يترك سيارته المتهالكة في الشوارع لفترة طويلة، كي لا يتم استخدامها في حادث إرهابي، وتحويلها من متهالكة إلى مفخخة، لا يشك أحد فيها.
وفى محاولة لتقديم مقترح لاستغلال هذه السيارات أوضح النائب أن تلك السيارات قادرة على أن تكون مصدرا مهما للدخل القومي، فهي تمثل نحو 7 ملايين سيارة على مستوى الجمهورية، ويتم ذلك من خلال توقيع غرامات على أصحابها وهو من السهل تطبيقه خاصة بعد التطورات التي تم استحداثها في المنظومة المرورية، والتي يمكن تحصيلها بعد إبلاغهم بعدد من الإنذارات لا تتجاوز مدتها الشهر.
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خبير محليات
الدكتور حسن الخيمى، الخبير بالإدارة المحلية، قال لـ"التحرير" إنه فيما يخص المقترح الأول وهو استغلال السيارات القديمة فى مشروعات الشباب، لا بد من التنويه بأن مصادرة السيارات التى تحمل نمرا وأصحابها متعارف عليهم أمر غير قانونى، وإذا تم عمل قانون للمصادرة قد يكون مشكوكا فى دستوريته، والحل هنا بيع هذه السيارات بعلم أصحابها من خلال مزاد علنى ودفع المبالغ المستحقة لأصحاب السيارات ووضع حق الدولة فى خزينتها.
وأوضح الخيمى أنه فى حالة أن تكون السيارات بدون ملاك ومتروكة فى الشارع ومهملة، من حق الشباب الحصول عليها وتطويرها واستخدامها فى المشروعات ولكن بشرط الحصول على التراخيص والالتزام بالقوانين وشروط السلامة المهنية.
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صاحب عربة مأكولات
محمد ماهر صاحب عربة مأكولات لبيع البطاطس والزلابيا قال لـ"التحرير"، إن مقترح تحويل السيارات المتهالكة إلى عربة مأكولات واستغلالها فى مشروعات الشباب فكرة جيدة للغاية، وقام بها العديد من الشباب فى مختلف دول العالم.
وأوضح ماهر أن قانون عربات المأكولات سيدفع العديد من الشباب للعمل، وبالتالى سيلجأ البعض للأفكار المبتكرة، فهناك شباب لديهم القدرة على تحويل السيارات المتهالكة إلى تحف فنية واستغلالها فى المشروعات التى تساعد فى القضاء على البطالة.