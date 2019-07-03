الملابس في المقدمة.. 25.7% زيادة بصادرات مصر لأمريكا

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٤ ص

الصادرات المصرية

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 1.716 مليار دولار عام 2018، تمثل 5.9 % من صادرات مصر للعالم مقابل 1.366 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة 25.7%، موضحًا في النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، اليوم الأربعاء، أن الصادرات من الملابس الجاهزة استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 46.3% من إجمالي الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ 795.7 مليون دولار عام 2018 مقابل 726.8 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 9.5%.

وأشار إلى أن قيمة الواردات المصرية من الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 5.400 مليار دولار خلال الفترة المذكورة وتمثل 6.7 % من واردات مصـر من العالم مقابل 3.868 مليار دولار خلال فترة المقارنة بنسبة زيادة 39.6 %. وبين أن الواردات من البذور وأثمار زيتية وحبـوب وأثمار متنوعة جاءت في المرتبة الأولى بنسبة 21.9