زوجة تخلع زوجها: «بياكل زواحف وسحالي»

عادات زوجها الغذائية أصابتها بحالة مرضية مستعصية جعلتها تكره الطعام وتتقيأ إذا اقترب منها زوجها واضطرت اللجوء إلى طبيب نفسي وأخيرًا صممت على اللجوء للمحكمة

تحرير:سماح عوض الله ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص

أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت خلالها بالتفريق بينهما طلقة بائنة بالخلع، مؤكدة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله حال استمرار زوجها، إذ أنها باتت تشعر بالبغض والضغينة تجاه زوجها علاوة على اشمئزازها منه، بسبب نهم زوجها لأكل حيوان صحراوي يشبه السحالي اسمه «الضب»، مؤكدة أن الأمر جعلها تتقزز من زوجها إلى درجة إصابتها بالقيء إذا حاول الاقتراب منها بعد أكله «الضب»، فيما يصر زوجها على إقناعها أن أكله حلال ولا أزمة فيه، ويطالبها باعتباره نوعا من أنواع الخضراوات التى لا تحبها، لكن الزوجة أصرت على الخلع.

تؤكد الزوجة أنها لا تستطيع التأقلم مع زوجها، الذي يعمل فى شركة إنتاجية كبرى، ويشغل فيها منصب مدير مبيعات، ومركزه المالى والاجتماعي مرموق، واختارها وتزوجها عن حب، ويغدق عليها بالعاطفة والهدايا، وهى تقدره وتحترمه حتى بعد إقامة دعوى الخلع ضده، وتشير الزوجة إلى أنه كان يأخذها خلال فترة الخطبة إلى مطاعم

تؤكد الزوجة أنها لا تستطيع التأقلم مع زوجها، الذي يعمل فى شركة إنتاجية كبرى، ويشغل فيها منصب مدير مبيعات، ومركزه المالى والاجتماعي مرموق، واختارها وتزوجها عن حب، ويغدق عليها بالعاطفة والهدايا، وهى تقدره وتحترمه حتى بعد إقامة دعوى الخلع ضده، وتشير الزوجة إلى أنه كان يأخذها خلال فترة الخطبة إلى مطاعم تقدم أكلات غريبة، جميعها غير معروفة بالنسبة لها، وكانت تخاف من أكل ما تقدمه تلك المطاعم، ولا تطاوعها نفسها على تذوق أيٍّ من هذه المأكولات، وهو ما جعل خطيبها يغير خريطة أماكن خروجه المفضلة إلى أماكن تقليدية أو حتى عربية تقدم مأكولات مقبولة من وجهة نظر زوجته.



وبحلول الزواج حرصت الزوجة أن تكون طاهية محترفة لأكلات متنوعة من مطاعم متنوعة حول العالم، على أن تكون مأكولاتها من مكونات تعرفها ماهيتها، أملًا في أن تقدم لزوجها مأكولات من صنع يديها، رغم علمها بتوفيره خادمة وطباخا لهما بالمنزل، وبعد الزواج حاول زوجها توحيد قائمة مأكولاتهم على طريقته، لكن الزوجة لم تتقبل طعامه المعتاد، وبات الطباخ يطهو لكليهما طعاما مختلفا، وأحيانًا كثيرة تطهو الزوجة لنفسها.

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تقول صاحبة دعوى الخلع إن زوجها مهووس بأكل كل ما هو صحي ويعلم أن فيه فائدة لتقوية وتنشيط الجسم، إذ أنه شديد الاهتمام بصحته ومظهره، وبقى خلافهما الوحيد هو المأكولات الغريبة التى قد يطلبها من أصدقائه المسافرين للخارج خصيصًا، وتؤكد الزوجة تكراره أكل لحوم ومواد عضوية يمكن وصفها من وجهة نظرها بالحشرات، لكن زوجها يؤكد أنها أكل حلال ومفيد للجسم.





ذات يوم دخلت الزوجة المطبخ وعلا صوت صراخها وهى ترى حيوانا يشبه التمساح لكنه صغير الحجم، ميت فى إناء بالمطبخ، وحينما سألت الطباخ عنه أخبرها أنه «ضب» أحضره زوجها ليطهوه له، أصيبت الزوجة بنوبة قيء ونزلة معوية لمجرد رؤية شكل الحيوان الذى يريد زوجها أكله، وأخبرها أن أكله حلال شرعًا لا شبهة فيه، وأن أكله به فوائد كبيرة لجسم الإنسان.



كرهت الزوجة مطبخ مسكن الزوجية، وباتت لا تدخله ولا تأكل منه ولو بإعدادها، إذ باتت تشمئز من الأواني الموجودة فيه، وعرض عليها زوجها شراء آنية وتخصيصها لطعامها، أو حتى تجهيز مطبخ صغير خاص بها، لكن الأزمة تفاقمت معها إذ باتت تكره أن تجمعها مائدة واحدة بزوجها، بل إنها باتت تشمئز منه هو شخصيًا، وتحول الأمر معها إلى نوبات هلع من زوجها وبكاء هستيري حال اقترابه منها.





ومع نفور الزوجة قرر الزوج عناد زوجته والضغط عليها لمحاولة أقلمتها على سلوكياته الغذائية، وكرر طلب حيوان الضب من تجار ومعارف له وجعل الطباخ يطهوه داخل المنزل، لكن الزوجة أصابتها حالة مرضية، بما استدعى الاستعانة بأطباء أكدوا أنها ليست مصابة بمرض عضوى، ثم اصطحبها زوجها إلى طبيب نفسي، ونصحه الطبيب بمحاولة التأقلم على نظامها الغذائي وليس العكس بأقلمتها هو على نظامه.

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تدهورت حالة الزوجة وطلبت نقلها إلى منزل أسرتها، لكن حالتها المرضية واشمئزازها من الطعام زاد، حتى من زوجها كذلك، وطلبت منه الطلاق، لكنه رفض على اعتبار أنها فى حالة نفسية غير طبيعية، لكنها قررت إقامة دعوى خلع، فيما تواصل تلقى علاج نفسي وصحي بسبب اضطراب المعدة وجهازها الهضمي بسبب مأكولات زوجها الغريبة والكريهة بالنسبة لها، مختتمة حديثها بأنها لن تعيش مع زوج يأكل حيوان زاحف يتغذى على العناكب، والنمل، والذباب، والخنافس، بل أكدت أنها صارت نباتية لا تأكل أى لحوم على وجه الإطلاق.