جريمة

زوجة تخلع زوجها: «بياكل زواحف وسحالي»

عادات زوجها الغذائية أصابتها بحالة مرضية مستعصية جعلتها تكره الطعام وتتقيأ إذا اقترب منها زوجها واضطرت اللجوء إلى طبيب نفسي وأخيرًا صممت على اللجوء للمحكمة
تحرير:سماح عوض الله ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٦ ص
آلام المعدة- أرشيفية
آلام المعدة- أرشيفية
أقامت زوجة دعوى خلع ضد زوجها بمحكمة الأسرة بمصر الجديدة، طالبت خلالها بالتفريق بينهما طلقة بائنة بالخلع، مؤكدة أنها تخشى ألا تقيم حدود الله حال استمرار زوجها، إذ أنها باتت تشعر بالبغض والضغينة تجاه زوجها علاوة على اشمئزازها منه، بسبب نهم زوجها لأكل حيوان صحراوي يشبه السحالي اسمه «الضب»، مؤكدة أن الأمر جعلها تتقزز من زوجها إلى درجة إصابتها بالقيء إذا حاول الاقتراب منها بعد أكله «الضب»، فيما يصر زوجها على إقناعها أن أكله حلال ولا أزمة فيه، ويطالبها باعتباره نوعا من أنواع الخضراوات التى لا تحبها، لكن الزوجة أصرت على الخلع.
تؤكد الزوجة أنها لا تستطيع التأقلم مع زوجها، الذي يعمل فى شركة إنتاجية كبرى، ويشغل فيها منصب مدير مبيعات، ومركزه المالى والاجتماعي مرموق، واختارها وتزوجها عن حب، ويغدق عليها بالعاطفة والهدايا، وهى تقدره وتحترمه حتى بعد إقامة دعوى الخلع ضده، وتشير الزوجة إلى أنه كان يأخذها خلال فترة الخطبة إلى مطاعم
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علا-القرضاوى-وزوجها

إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير في «تمويل الإرهاب»

أكد أحمد أبو العلا المحامي، إصدار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل «علا» ابنة القيادي الإسلامي، يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية، على ذمة القضية المتهمة فيها بالاشتراك مع آخرين بتمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة إرهابية تقوم بإمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل جلسة نظر تجديد حبس زوجها حسام خلف لتعذر حضوره من السجن، هو ما أكده شقيقها عبد الرحمن على حسابه الخاص.
سجن

إحالة أستاذ جامعي للجنايات لتهريبه 44 عملة أثرية

قررت نيابة العامرية ثان بغرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إحالة أستاذ مساعد، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، وذلك لاتهامه بالشروع في تهريب 44 قطعة معدنية أثرية خارج البلاد. تعود الواقعة في القضية رقم 11160 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة مطار برج العرب يفيد بضبط شخص بحوزته قطعة معدنية أثرية مختلفة الأحجام.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

10 سيارات إطفاء| متوفى و7 مصابين في حريق مصنع أكتوبر

تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة جهودها للسيطرة على حريق نشب داخل مصنع للمواد البلاستيكية بمدينة السادس من أكتوبر، وأسفر الحريق حتى الآن عن مصرع عامل وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. وصل إلى مكان الحريق 10 سيارات إطفاء، وأكد مصدر أمني بالحماية المدنية أن عددا من السيارات التى تفرغ حمولتها من المياه، سيعود ثانيةً إلى المصنع، وذلك بسبب محتوياته التى تساعد فى تفاقم النيران، ورجح المصدر اندلاع النيران جراء تسريب غاز من إحدى أسطوانات المصنع كبيرة الحجم.
فيسبوك

«عرفته على الفيس».. طالبة ثانوي تهرب مع عجوز للزواج

تمكن رجال مباحث مركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث، اليوم الأربعاء، من كشف غموض واقعة اختفاء طالبة بالمرحلة الثانوية عن منزل أسرتها لأكثر من 48 ساعة، إذ تبين قيام الفتاة بالهروب من منزل أسرتها وسفرها للقاهرة من أجل الزواج برجل عجوز تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بينما جرت إعادة الطالبة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
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ندم

زوجة فى دعوى خلع: «حبيت أوفر المؤخر لأمه»

باتت تراه كببغاء يردد كل ما تمليه عليه والدته دون تفكير أو تدبر، حتى أنه بات يتناسى واقعهم ويردد كلمات أمه التى لا أساس لها من الصحة، بما دفع الزوجة إلى التخلص من زوجها بإقامة دعوى خلع ضده، عقابًا له على آخر كلمات التقطها من والدته، وألقاها على مسامعها ومسامع أسرتها، جراء خلاف أسري بينهما، معتقدًا أنه على صواب وأنه مظلوم، فيما رأت الزوجة من وجهة نظرها أن خطأه يصل حد الإثم الذى لا تستقيم معه الحياة الزوجية، خاصة لما علمت أن زوجها ووالدته يرفضان تطليقها من أجل قيمة مؤخر الصداق، فقررت توفيره لهما بالخلع.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (4)

زوجة فى دعوى خلع: «مصاحب بنات».. والزوج: «ده شغلي»

تزوجا على الكلمة والعهد بحكم عادات وتقاليد أسرتيهما، إذ عقد المأذون قرانهما دون أن يدفع لها مهرًا، ودون أن يكتب لها قائمة منقولات، واكتفوا كعادة عائلاتهم بوعد الزوج بحسن رعايتها ومراعاة الله فيها، ولم لا وكلاهما من عائلة مرموقة، كلمات كبارها تسري على الجميع كاللوائح والقوانين الجبرية، لكن للأسف كان عمل الزوج البعيد عن موطن نشأته، بمثابة اقتلاع له من جدوره غير الراسية فى أخلاق وتقاليد مجتمعه، ليصل الأمر بين الزوجين إلى محكمة الأسرة، فى حالة نادرة لا ترتضيها عائلتاهما فى أقصى جنوب مصر.
شقق-فاخرة (2)

8 سنوات زواجا تنتهي بدعوى خلع سببها «شقة ابن الذوات»

شابة جميلة تعمل فى أحد البنوك الكبرى، ارتضت لنفسها شابا وسيما يعمل بإحدى الأكاديميات البحثية المرموقة زوجًا، خططا معًا لسكن الأحلام، وأقسما بألا يدخلاه إلا بالصورة التى رسماها معًا بكل كمالياته وتفاصيله، حتى إنهما قررا الزواج بداية فى شقة والدي العريس بمنطقة الدقي، على أن ينتقلا إلى شقتهما فور تجهيز كل تفاصيلها التى اتفقا عليها، وكان زوجها دائمًا يردد لها: «أنا ابن ذوات وأنتِ أميرتي وسآخذك إلى قصر أحلامك كما تمنيتِه حينما يصير جاهزًا لأن يليق بك»، لكن للأسف، سقطت الزوجة من سماء الأحلام والروايات إلى واقعها الذى دفعها للجوء إلى محكمة الأسرة.
حزن-ندم-حوادث-امرأة-سيدة (2)

«كبريائي».. أستاذة تصر على خلع زوجها بسبب «ماسنجر»

أستاذة جامعية، متزوجة من مهندس بترول يعمل فى إحدى الدول العربية، لديهما 3 بنات، كبراهن فى المرحلة الإعدادية، ارتبطت بزوجها عن قصة حب وكفاح وتفاهم، لكن يبدو أن سفره إلى الخارج وبعده عن أسرته أغلب الوقت بسبب ظروف عمله غيَّرا من طباعه قليلًا، وأوقعاه فى شرك ارتكاب حماقات على مواقع التواصل الافتراضية، وهو الزلل الذى ما إن اكتشفته زوجته حتى قررت إلقاء الحب ورابط الزواج وكيان الأسرة وراء ظهرها، بإقامة دعوى طلاق للضرر بمحكمة الأسرة، رافضة كل اعتذارات زوجها وعروضه للتصالح معها وجهوده لمحاولات إرضائها.
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