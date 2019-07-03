فنون

تليفزيون

سينما

موسيقى

كتب

محمد حماقي يجهز مفاجأة سينمائية لجماهيره

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص
محمد حماقي
محمد حماقي
كشف المنتج وليد منصور عن مفاجأة لمحبي المطرب محمد حماقي، موضحا أنهم يقومون حاليا، بتحضير أول أفلامه السينمائية، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" على قناة روتانا، أنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل عن العمل، لكنه أكد أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، مشددا على أن أول ظهور لحماقي من خلال شاشة السينما "مسئولية كبيرة عليه" خاصة وأنهم أصدقاء، لافتا إلى أنهم لن يبدأوا إلا والعمل مكتملا بنسية 200%.. وظهر حماقي قبل ذلك كضيف شرف من خلال مسلسل "لهفة" عام 2015، والذي تقوم ببطولتة الفنانة دنيا سمير غانم وسمير غانم وعلي ربيع ومحمد سلام.
ويعرض لوليد منصور حاليا فيلم «كازابلانكا» الذي تخطت إجمالي إيراداته 60 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته الفنان أمير كرارة، وأيضًا النجوم: إياد نصار، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والممثل التركى خالد أرغنش "السلطان سليمان"، والفيلم من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر
اقرأ المزيد
فيلم-الممر

إيرادات أفلام العيد.. «الممر» يواصل التفوق بالمليون

يواصل فيلم "الممر" تفوقه اليومي في حصد إيرادات أفلام عيد الفطر، إذ حقق أمس الثلاثاء، إيرادا بلغ 915 ألفا و329 جنيها.. "الممر" من تأليف وإخراج شريف عرفة، وحوار وتأليف الأغاني أمير طعيمة، وبطولة النجوم "أحمد عز، أحمد رزق، إياد نصار، أحمد فلوكس، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أمير صلاح الدين"، إضافة إلى ضيوف الشرف، وفي مقدمتهم هند صبري وشريف منير، وموسيقى تصويرية عمر خيرت، ويناقش الفيلم المرحلة الزمنية بدءًا من حرب 1967 وحتى الأوقات الأولى من حرب الاستنزاف.
toy story

Toy Story.. الحنين إلى Woody يجلب الملايين لـ«ديزنى»

بعد مرور نحو أسبوعين على بدء عرض الجزء الرابع من سلسلة أفلام الأنيميشن Toy Story، التى تدور أحداثها حول ألعاب تتحدث وتتحرك بعد نوم أصحابها، لتقوم بمغامرات خاصة بهم، نجح الفيلم من خلال نحو 4 آلاف شاشة عرض، فى تحقيق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أمريكى حول العالم، رغم أن النقاد لم يقابلوا العمل بحماسة تذكر، بل على العكس تمامًا، بعضهم رأى أن عودته ستكون مخيبة للآمال، معتبرين أن الجزء الثالث كان يجب أن يمثل نهاية السلسلة دون مزيد من الإطالة أو المط بجزء جديد لا نحتاجه.
بدء-عزاء-الراحل-عزت-ابو عوف 1‎ (6)

عادل إمام ونجوم الفن في عزاء عزت أبو عوف

توافد نجوم الفن على مسجد الشرطة في الشيخ زايد، مساء اليوم الثلاثاء، لتقديم واجب العزاء في الفنان القدير عزت أبو عوف، حيث حضر مبكرًا -وقبل أذان المغرب- كل من عادل إمام وعبدالرحمن أبو زهرة، وريهام عبدالغفور وعاطف عوض ومحمود قابيل وأنوشكا وإيهاب فهمي وإيمي سالم وعمرو عبدالعزيز وأحمد بدير، إضافة إلى مصفف الشعر محمد الصغير. وشيع جثمان أبو عوف، أمس الإثنين، من مسجد السيدة نفيسة، بعد صلاة الظهر، وتم دفنه في مقابر العائلة، بحضور شقيقاته وعدد من الفنانين.
اقرأ المزيد من الأخبار
كازابلانكا (1)

«كازابلانكا».. أمير كرارة يكسب الرهان بخلطته الناجحة

يواصل الثنائي أمير كرارة ومخرجه بيتر ميمي، نجاحاتهما الجماهيرية من خلال فيلم "كازبلانكا" الذي حقق ما يقرب من 55 مليون جنيه، ليتصدر موسم عيد الفطر منفردًا في 20 يومًا، وبفارق كبير عن أقرب منافسيه "الممر" الذي حصد نحو 40 مليون جنيه. ورغم أن بيتر ميمي لم يتخل في "كازابلانكا" عن خلطته الجماهيرية، إلا أنه قدّم بشكل مغاير هذه المرة لدرجة تجعل فيلمه من بين أهم إنتاجات أعمال الأكشن منذ بداية الألفية الجديدة. "كازابلانكا" البطولة السينمائية الثانية لأمير كرارة بعد فيلمه "حرب كرموز"، وإلى جانبه النجوم: عمرو عبدالجليل، إياد نصار، وغادة عادل.
إياد-نصار-من-فيلم-الممر

إياد نصار: الممر أرهقني جسديا وهذه صعوبات كازابلانكا

يشارك الفنان الأردنى إياد نصار فى موسم عيد الفطر، بفيلمى "كازابلانكا" للنجم أمير كرارة الذى يتصدر إيرادات الموسم، محققًا أرقاما تجاوزت حتى الآن 40 مليون جنيه، و"الممر" للنجم أحمد عز والذى يحل فى المركز الثانى محققًا نحو 25 مليون جنيه حتى الآن. وكان لـ"التحرير" لقاء مع الفنان إياد نصار، ليحكى لنا عن كواليس عمله فى "كازابلانكا" وكيف عمل على شخصية "رشيد الطيار" التى يجسدها بالفيلم، وأيضًا الصعوبات التى واجهها خلال تصوير "الممر"، وكيف وجد العمل مع المخرجين شريف عرفة وبيتر ميمى، بالإضافة لأسباب تغيبه عن دراما موسم رمضان الماضى.
كازابلانكا (1)

أمير كرارة يصل إلى 50 مليون جنيه بـ«كازابلانكا»

نجح النجم أمير كرارة في أن يتخطى بفيلمه الجديد "كازابلانكا"، حاجز 50 مليون جنيه في شباك تذاكر موسم عيد الفطر السينمائي، محققًا إيرادًا بلغ نحو 50 مليونا و50 ألفا و511 جنيها، وذلك خلال نحو أسبوعين عرض فقط، ليكون بذلك أسرع فيلم يصل إلى 50 مليون جنيه في شباك التذاكر بعد 14 يوما فقط من طرحه في دور العرض، ليستمر بذلك في تحطيم الأرقام القياسية في الموسم بعدما حقق أعلى إيراد يومي في تاريخ السينما بأول أيام عيد الفطر بإيراد بلغ 6 ملايين و721 ألفًا و308 جنيهات، قبل أن يعود ويحطم رقمه مجددًا بتحقيق 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد.
بدء-تصوير-فيلم-كازابلانكا

مخرج كازابلانكا يتحدث عن نجاحه.. ما علاقة محمد صلاح؟

علق المخرج بيتر ميمي على النجاح الكبير الذي يحققه فيلمه "كازابلانكا" في دور العرض السينمائية، وتصدره موسم عيد الفطر بفارق كبير عن منافسيه، محققا إيرادات اقتربت من 7 ملايين جنيه في أول أيام العيد، وتجاوزت 8 ملايين جنيه في ثاني أيام العيد، بالإضافة إلى الأرقام التي يحققها الفيلم في دور العرض العربية والخليجية. وكتب بيتر ميمي، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، اليوم الجمعة: "النجاح عمل جماعي، محدش لوحده يقدر يعمل حاجة ولو العكس صحيح كان زماننا أخدنا كأس العالم وإحنا معانا محمد صلاح".
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org