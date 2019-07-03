محمد حماقي يجهز مفاجأة سينمائية لجماهيره

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٤٩ ص

محمد حماقي

كشف المنتج وليد منصور عن مفاجأة لمحبي المطرب محمد حماقي، موضحا أنهم يقومون حاليا، بتحضير أول أفلامه السينمائية، مضيفا خلال لقائه ببرنامج "عرب وود" على قناة روتانا، أنه حتى الآن لا توجد أي تفاصيل عن العمل، لكنه أكد أن الفيلم سيكون مفاجأة للجمهور، مشددا على أن أول ظهور لحماقي من خلال شاشة السينما "مسئولية كبيرة عليه" خاصة وأنهم أصدقاء، لافتا إلى أنهم لن يبدأوا إلا والعمل مكتملا بنسية 200%.. وظهر حماقي قبل ذلك كضيف شرف من خلال مسلسل "لهفة" عام 2015، والذي تقوم ببطولتة الفنانة دنيا سمير غانم وسمير غانم وعلي ربيع ومحمد سلام.

ويعرض لوليد منصور حاليا فيلم «كازابلانكا» الذي تخطت إجمالي إيراداته 60 مليون جنيه، ويشارك فى بطولته الفنان أمير كرارة، وأيضًا النجوم: إياد نصار، غادة عادل وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوى وأحمد داش والممثل التركى خالد أرغنش "السلطان سليمان"، والفيلم من تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر