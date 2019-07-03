دراسة: الصرع قد يؤدي إلى الموت المفاجئ

لا يدرك الكثيرون أن الموت المفاجئ هو ضمن مخاطر مرض الصرع. في الواقع، وجدت الدراسة الحالية أن 16% فقط من أفراد الأسرة المقربين من المتوفين من الصرع، أدركوا ذلك
يحدث الموت المفاجئ غير المتوقع بسبب الصرع نادرًا وفي حالات خاصة جدا، ويُعتقد أن الموت المفاجئ يحدث بشكل أساسي للأشخاص الذين يعانون من نوبات يصعب علاجها، ولكن تشير دراسة جديدة إلى أنه حتى الأشخاص الذين يعانون من الصرع الخاضع للسيطرة قد يكونون في خطر أيضًا.
وجد الباحثون أن هذا صحيح بشكل خاص إذا فاتت أحدهم آخر جرعة من الدواء أو إن لم يأخذ قسطا كافيا من النوم. وشرب الكثير من الكحول كان متورطا أيضًا في بعض حالات الوفاة المفاجئة غير المتوقعة في حالات الصرع التي درسوها.
أوضح كبير مؤلفي الدراسة، طبيب الأعصاب في مركز لانغون الطبي التابع لجامعة نيويورك أورين ديفينسكي: "إذا كنت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، فيمكنك على الأرجح تناول الدواء بنسبة 80% أو 90% فقط من الوقت، ولكن إذا كنت تعاني من الصرع وتغيب عن جرعة واحدة، فقد يكون ذلك قاتلا، حتى
أوضح كبير مؤلفي الدراسة، طبيب الأعصاب في مركز لانغون الطبي التابع لجامعة نيويورك أورين ديفينسكي: "إذا كنت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، فيمكنك على الأرجح تناول الدواء بنسبة 80% أو 90% فقط من الوقت، ولكن إذا كنت تعاني من الصرع وتغيب عن جرعة واحدة، فقد يكون ذلك قاتلا، حتى إذا كان الضغط منتظما أو هناك عوامل هرمونية موجودة".
وأضاف ديفينسكي أن الباحثين لا يريدون تخويف الأشخاص المصابين بالصرع وأحبائهم، مؤكدًا أن الموت المفاجئ في الصرع نادر الحدوث بالنسبة للشخص العادي الذي يعاني من الصرع، وهناك فرصة بنسبة 1% للوفاة من مرض الصرع على مدار عام.
لكن الموت المفاجئ يمكن أن يحدث لأي شخص مصاب بالصرع، لذا نبه ديفينسكي إلى ضرورة أن يكون الناس على دراية بالمخاطر وأن يتخذوا خطوات مثل التأكد من تناول أدوية الصرع حسب التوجيه؛ لتقليل فرص الوفاة المفاجئة.
لا يدرك الكثيرون أن الموت المفاجئ هو ضمن مخاطر مرض الصرع. في الواقع، وجدت الدراسة الحالية أن 16% فقط من أفراد الأسرة المقربين من المتوفين من الصرع، أدركوا ذلك.
قال ديفينسكي إن العديد من أطباء الأعصاب لن يحذروا من الموت المفاجئ إلا في حال عدم تناول المصابين أدويتهم، لكنه قال إنه يشبه طبيب القلب الذي يحذرك من خطر الإصابة بنوبة قلبية إذا كنت تعاني من حالات مثل ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم.
وجدت دراسات سابقة أن الأشخاص الذين عانوا من نوبة في الآونة الأخيرة أو أولئك الذين عانوا من نوبات صعبة كانوا أكثر عرضة للموت فجأة.
ونظرت الدراسة الحالية في سجل الموت المفاجئ نتيجة الصرع في أمريكا الشمالية، فكانت هناك 237 حالة من الموت المفاجئ بسبب الصرع، وتعمق الباحثون في هذه الحالات، وجمعوا المعلومات من أفراد الأسرة والسجلات الطبية.
وحدثت الوفيات في جميع الأعمار، إذ تتراوح من سنة إلى 70 سنة، ووجدت الدراسة أن متوسط سن الموت كان 26 عامًا، وأن 15% من المتوفين لم يحدث لهم أي نوبات صرع لمدة عام قبل وفاتهم. وأظهرت النتائج أن 4% لم يعانوا قط من نوبة واحدة. وعانى نحو ثلث المتوفين من 10 نوبات توتر خلال حياتهم.
توفى 93% من الحالات عندما كان الشخص وحده، بينما توفى 70% منهم في أثناء النوم.
وتناول 37% من الوفيات آخر جرعة وصفة من أدوية الصرع، وقال أقاربهم إن ثلثهم نسوا الدواء في بعض الأحيان أو تخطوا جرعاتهم أو توقفوا عن تناول الدواء أو تناولوا جرعة أقل لتقليل الآثار الجانبية.
قال ديفينسكي إن سبب هذه الوفيات لا يزال غير واضح، مؤكدًا أنه بعد حدوث النوبة، قد يتوقف المخ لفترة قصيرة، وأن أنظمة التحذير المعتادة قد لا تعمل بشكل صحيح؛ لذلك، إذا سببت النوبة عدم المقدرة على التنفس، فقد لا يرسل دماغه إشارات التحرك لتجعل التنفس ممكنًا مرة أخرى.
تم نشر نتائج الدراسة على الإنترنت في طب الأعصاب، وكتب أستاذ علم الأعصاب والإحصاء الحيوي وعلم الأوبئة في جامعة ويسترن في لندن، الدكتور جورج بورنيو، افتتاحية مصاحبة للدراسة قائلًا إن إحدى الرسائل الرئيسية من الدراسة هي أن الموت المفاجئ لا يؤثر فقط فى الأشخاص الذين يعانون من الصرع الذي يصعب علاجه.
وأضاف بورنيو: "أولئك الذين يخضعون لرقابة جيدة يمكن أن يموتوا من نوبة صرع. ليس من الضروري أن يكون الصرع في مراحله الأخيرة لتتعرض لخطر الموت المفاجئ".
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