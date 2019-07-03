دراسة: الصرع قد يؤدي إلى الموت المفاجئ

لا يدرك الكثيرون أن الموت المفاجئ هو ضمن مخاطر مرض الصرع. في الواقع، وجدت الدراسة الحالية أن 16% فقط من أفراد الأسرة المقربين من المتوفين من الصرع، أدركوا ذلك

تحرير:مي فؤاد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠١:٠٠ م

تشنجات

يحدث الموت المفاجئ غير المتوقع بسبب الصرع نادرًا وفي حالات خاصة جدا، ويُعتقد أن الموت المفاجئ يحدث بشكل أساسي للأشخاص الذين يعانون من نوبات يصعب علاجها، ولكن تشير دراسة جديدة إلى أنه حتى الأشخاص الذين يعانون من الصرع الخاضع للسيطرة قد يكونون في خطر أيضًا. وجد الباحثون أن هذا صحيح بشكل خاص إذا فاتت أحدهم آخر جرعة من الدواء أو إن لم يأخذ قسطا كافيا من النوم. وشرب الكثير من الكحول كان متورطا أيضًا في بعض حالات الوفاة المفاجئة غير المتوقعة في حالات الصرع التي درسوها.

أوضح كبير مؤلفي الدراسة، طبيب الأعصاب في مركز لانغون الطبي التابع لجامعة نيويورك أورين ديفينسكي: "إذا كنت تعاني من ارتفاع في ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول في الدم، فيمكنك على الأرجح تناول الدواء بنسبة 80% أو 90% فقط من الوقت، ولكن إذا كنت تعاني من الصرع وتغيب عن جرعة واحدة، فقد يكون ذلك قاتلا، حتى