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تفاصيل اجتماع «مجلس الأعمال المصري الإماراتي» الجديد

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص
مجلس الأعمال المصري الإماراتي
مجلس الأعمال المصري الإماراتي
عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي، الاجتماع الثاني بتشكيله الجديد، الذي يضم رجال أعمال وخبرات اقتصادية كبيرة، ويترأسه المهندس جمال السادات. جاء الاجتماع بهدف تفعيل دور المجلس في دعم وتوطيد العلاقات المصرية الإماراتية ودفع الاستثمارات المشتركة وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين. وعلق المهندس جمال السادات، رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، قائلا: "إن العلاقة بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات، علاقة وطيدة وراسخة وتمنحنا حوافز إضافية لتفعيل دور المجلس وتحقيق نتائج طيبة".
وأشاد السادات بالدور الذي تقوم به الحكومتان المصرية والإماراتية، ومجتمع الأعمال المصري والإماراتي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن "مصر حققت قفزات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية والإصلاحات التشريعية، ما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويوفر المزيد من
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الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

المالية: هذه الفئات محرومة من العلاوة والحافز الشهري

حددت وزارة المالية 4 فئات من العاملين بالدولة لا يجوز لهم مؤقتا صرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر مؤخرًا، أو الحافز الشهري بقيمة مقطوعة 150 جنيها لكل العاملين سواء الخاضعين للقانون أو غير الخاضعين. وقالت وزارة المالية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري، للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل.
الدكتور-محمد-معيط-وزير-المالية

الفئات والشروط.. قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة

قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالقانون، والحافز الشهري للموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة المصرية، مؤكدًا أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون أول يوليو 2019 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019.
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الملابس في المقدمة.. 25.7% زيادة بصادرات مصر لأمريكا

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 1.716 مليار دولار عام 2018، تمثل 5.9 % من صادرات مصر للعالم مقابل 1.366 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة 25.7%، موضحًا في النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، اليوم الأربعاء، أن الصادرات من الملابس الجاهزة استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 46.3% من إجمالي الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ 795.7 مليون دولار عام 2018 مقابل 726.8 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 9.5%.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد و المصرف العربي الدولي وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.57 جنيه للشراء ، و16.67 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة، ليسجل نحو 16.66جنيه للشراء ، و16.76 جنيه للبيع.
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