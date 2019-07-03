تفاصيل اجتماع «مجلس الأعمال المصري الإماراتي» الجديد

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٦ ص

مجلس الأعمال المصري الإماراتي

عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي، الاجتماع الثاني بتشكيله الجديد، الذي يضم رجال أعمال وخبرات اقتصادية كبيرة، ويترأسه المهندس جمال السادات. جاء الاجتماع بهدف تفعيل دور المجلس في دعم وتوطيد العلاقات المصرية الإماراتية ودفع الاستثمارات المشتركة وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين. وعلق المهندس جمال السادات، رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، قائلا: "إن العلاقة بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات، علاقة وطيدة وراسخة وتمنحنا حوافز إضافية لتفعيل دور المجلس وتحقيق نتائج طيبة".

وأشاد السادات بالدور الذي تقوم به الحكومتان المصرية والإماراتية، ومجتمع الأعمال المصري والإماراتي لتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين، مشيرًا إلى أن "مصر حققت قفزات كبيرة في مشروعات البنية الأساسية والإصلاحات التشريعية، ما يعزز جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة ويوفر المزيد من