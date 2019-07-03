وعد جديد من مدرب مصر للجماهير قبل موقعة جنوب إفريقيا

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٠:٥٩ ص

الجهاز الفني لمنتخب مصر

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني بقيادة المكسيكي خافيير أجيري يسعى لتحسين أداء اللاعبين في المباريات المقبلة من بطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، حيث قال مدرب المنتخب في تصريحات تليفزيونية، إن خافيير أجيري المدير الفني غير راضٍ عن أداء اللاعبين في الثلاث مباريات الماضية بدور المجموعات من البطولة الإفريقية، لكن الأهم أننا نجحنا في التأهل إلى دور الـ16 بعد تصدر المجموعة برصيد 9 نقاط، وأحرزنا 5 أهداف، ولم يدخل مرمانا أي هدف".

وأضاف هاني رمزي خلال تصريحاته أن الجهاز الفني للفراعنة يعمل على تدارك الأخطاء وعلاجها لعدم الوقوع فيها خلال المباريات المقبلة بالبطولة والظهور بمظهر مميز في مباراة دور الـ 16 بكأس الأمم. وأختتم رمزي تصريحاته أن المباريات المقبلة لن يسمح فيها بالأخطاء أو أي تهاون من قبل اللاعبين لأن المباريات المقبلة

وأضاف هاني رمزي خلال تصريحاته أن الجهاز الفني للفراعنة يعمل على تدارك الأخطاء وعلاجها لعدم الوقوع فيها خلال المباريات المقبلة بالبطولة والظهور بمظهر مميز في مباراة دور الـ 16 بكأس الأمم.



وأختتم رمزي تصريحاته أن المباريات المقبلة لن يسمح فيها بالأخطاء أو أي تهاون من قبل اللاعبين لأن المباريات المقبلة تحتاج إلى الفوز فقط لا غير من أجل مواصلة مشوار البطولة، كما وعد هاني رمزي الجماهير المصرية بأنهم سوف يشاهدون المنتخب بشكل مختلف بداية من مباراة جنوب إفريقيا.



ويضرب المنتخب الوطني موعدًا مع نظيره الجنوب إفريقي، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية.