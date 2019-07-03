جريمة

مصرع 7 وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام مدخل قرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل ووقوع ضحايا ومصابين، بالطريق الصحراوي بقنا بالقرب من كمين الكرنك ومنطقة أبو طرطور. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، 10 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.
وبالانتقال تبين مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل لضحايا والمصابين إلى مستشفيات نجع حمادي وفرشوط، وجاري حصرهم واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكشف المعاينة الأولية، أن سبب انقلاب الميكروباص، السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وطلب
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انفجر التكييف.. السيطرة على حريق في شقة بالبحيرة

تمكنت قوات الحماية المدنية، اليوم الأربعاء، من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة مركز شرطة إيتاى البارود بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار جهاز تكييف دون وجود أي خسائر بشرية. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القمرى مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة، إخطارًا من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من الأهالي للعميد محمد زايد مأمور مركز شرطة إيتاى البارود، يفيد بنشوب حريق داخل شقة بعزبة يعقوب صبري التابعة لقرية النبيرة دائرة المركز.
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بمطرقة.. فني يهشم جمجمة مزارع أمام محكمة شبرا الخيمة

فجأة تبدل المشهد أمام محكمة شبرا الخيمة، اليوم الأربعاء، بعد أن قام فني مصاعد بالتعدي على مزارع بمطرقة حديد لخلافات بينهما فسقط غارقا في دمائه وسط ذهول المارة وصرخات النساء وتم نقله لمستشفى المطرية التعليمي للعلاج. تلقى اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا بورود بلاغ بنشوب مشاجرة، أمام محكمة شبرا الخيمة الابتدائية، أسفرت عن مصاب. وعلى الفور انتقل العميد صموئيل عطالله مأمور القسم، وضباط وحدة مباحث القسم لكشف ملابسات الواقعة.
شهود-فى-محكمة (2)

«أحداث مسجد الفتح ومغارة سوهاج» بمحاكمات الأربعاء

يمر قطار المحاكمات اليوم الأربعاء، بالعديد من القضايا المعروفة إعلاميًا، يتقدمها الحكم المنتظر أن تصدره محكمة النقض فى الطعن المقدم من 66 متهمًا على الأحكام الصادرة ضدهم بالسجن المؤبد والمشدد فى قضية أحداث المغارة بسوهاج، كما تواصل محكمة جنايات القاهرة إعادة محاكمة 46 متهمًا بأحداث مسجد الفتح، وكذلك من المقرر نظر محاكمة رئيس نادي الصيد السابق عن وقائع اتهامه بارتكاب جريمة تزوير نتيجة الجمعية العمومية بنادي الصيد وقت توليه رئاسة النادي، وإتلاف مستنداتها عمدًا، بأن أصدر تعليماته لأفراد الأمن بحرق الأوراق بعد إغلاق النادي.
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عامل يحتجز شقيقه 11 عاما مقيدا بالسلاسل في البحيرة

شهدت إحدى القرى التابعة لمركز بدر بمحافظة البحيرة حادثا ماسويا عندما قام عامل باحتجاز شقيقه في المنزل لمدة 11 عاما، وقيامه بتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية داخل غرفة، وقررت النيابة برئاسة المستشار رشيد حتحوت وكيل النائب العام وباشراف المستشار أشرف ربيع المحامي العام لنيابات جنوب دمنهور، حبس المتهم 4 ايام على ذمة التحقيقات في القضية. تلقى اللواء مجدي القمري، مدير أمن البحيرة، بلاغًا من فتاتين في إحدى قرى مركز بدر، يفيد بقيام شقيقهما الأكبر "السيد.ع.س"، باحتجاز شقيقهم الأصغر "أحمد.ع.س" في المنزل وتوثيقه بالسلاسل والجنازير الحديدية.
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قتيلان و35 مصابا في انقلاب سيارة نقل بالمنوفية

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 35 آخرون، بجروح وكدمات وكسور، اليوم الثلاثاء، إثر وقوع حادث انقلاب سيارة نقل بالطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة بمركز السادات في محافظة المنوفية، وتم نقلهم لمستشفى الباجور لتلقي العلاج اللازم. بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير أبو زامل مساعد وزير الداخلية ومدير أمن المنوفية، إخطارًا من شرطة النجدة، بورود بلاغ انقلاب سيارة نقل بها عمال على الطريق الإقليمى نزلة الخطاطبة، أسفر عن وقوع مصابين وفيات، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 8 أشخاص في حادث انقلاب سيارة ببنها

أصيب 8 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قرية نقباس التابعة لمركز بنها، وهرعت سيارات الإسعاف إلى مكان الحادث وتم نقل المصابين إلى مستشفى بنها العام لتلقي العلاج، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة مباشرة التحقيقات. بدأت الواقعة بتلقي اللواء رضا طبلية مساعد وزير الداخلية ومدير أمن القليوبية، إخطارًا من اللواء نبيل عدلي مدير الإدارة العامة بمرور القليوبية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ميكروباص على طريق "نقباس - بنها"، وأسفرت عن وقوع مصابين.
حادث انقلاب سيارة علي زراعى البحيرة (4)

إصابة 10 أشخاص في انقلاب سيارة ميكروباص بالبحيرة

أصيب 10 أشخاص، اليوم الجمعة، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص أجرة أمام قرية المصري على طريق "مصر-إسكندرية" الزراعي بدائرة مركز أبو حمص بمحافظة البحيرة، بسبب انفجار إطار السيارة نتيجة السرعة الزائدة، ما أدى إلى انقلابها على الطريق لعدم قدرة السائق على التحكم في عجلة القيادة واصطدمت بالرصيف، وتم نقل المصابين جميعا لمستشفى الشاملة بكفر الدوار لتلقي العلاج اللازم. بعد وصول إخطار للواء مجدى القمري مدير أمن البحيرة، من اللواء محمد هندي مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ من العميد حازم خيري وكيل فرع البحث يفيد بحادث انقلاب سيارة على الطريق المشار إليه.
حادث- تصادم- سيارتين- و-توك- توك (2)

أسماء المصابين في حادث «البيجو والميكروباص» بأسوان

لقي 7 أشخاص مصرعهم، وأصيب 15 آخرين، صباح اليوم الجمعة، في حادث تصادم مروع بين سيارة ميكروباص وأخرى بيجو، عند الكيلو 55 بمدخل قرية بنبان التابعة لمركز دراو بالطريق الصحراوى الغربى "القاهرة - أسوان"، إذ تلقى العميد مأمور مركز شرطة إدفو، إخطارًا بالحادث، وانتقلت القيادات الأمنية إلى موقع البلاغ، ونقل 7 جثث إلى مشرحة أسوان الرئيسية، و15 من المصابين إلى المستشفيات القريبة، بعد الدفع بـ11 سيارة إسعاف، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.
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