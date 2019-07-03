مصرع 7 وإصابة 4 آخرين في انقلاب ميكروباص بقنا

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

صورة أرشيفية

لقي 7 أشخاص مصرعهم، فيما أصيب 4 آخرين، اليوم الأربعاء، في حادث انقلاب سيارة ميكروباص، أمام مدخل قرية أبو شوشة التابعة لمركز أبوتشت شمال محافظة قنا. بدأت الواقعة بتلقي اللواء مجدى القاضى مساعد وزير الداخلية ومدير أمن قنا، إخطارًا من شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ميكروباص وسيارة نقل ووقوع ضحايا ومصابين، بالطريق الصحراوي بقنا بالقرب من كمين الكرنك ومنطقة أبو طرطور. وعلى الفور دفع مرفق إسعاف قنا برئاسة الدكتور خالد يوسف، 10 سيارات إسعاف لنقل الضحايا والمصابين.

وبالانتقال تبين مصرع 7 أشخاص وإصابة 4 آخرين، وتم نقل لضحايا والمصابين إلى مستشفيات نجع حمادي وفرشوط، وجاري حصرهم واتخاذ الإجراءات اللازمة. وكشف المعاينة الأولية، أن سبب انقلاب الميكروباص، السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد السائق. تحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لتتولى التحقيق، وطلب