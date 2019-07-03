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الفئات والشروط.. قواعد صرف العلاوة والحافز للعاملين بالدولة

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٢ ص
وزير المالية
وزير المالية
قرر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، اليوم الأربعاء، صرف العلاوة الدورية للمخاطبين بقانون الخدمة المدنية، وكذلك العلاوة الخاصة المقررة لغير المخاطبين بالقانون، والحافز الشهري للموظفين والعاملين بمؤسسات الدولة المصرية، مؤكدًا أنه سيتم احتساب العلاوة الدورية المستحقة للمخاطبين بأحكام القانون أول يوليو 2019 بنسبة 7% من الأجر الوظيفى بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى، وتُعد هذه العلاوة جزء من الأجر الوظيفى للموظف، وتُضم إليه اعتبارًا من أول يوليو 2019.
وأضاف معيط، أنه سيتم منح العاملين بالدولة من غير المخاطبين بأحكام قانون الخدمة المدنية، اعتبارًا من أول يوليو 2019، علاوة خاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسى أو ما يقابله في المكافأة الشاملة لكل منهم في 30 يونيه 2019 أو عند التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ بحد أدنى 75 جنيهًا شهريًا، ودون حد أقصى. وأوضح
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المالية: هذه الفئات محرومة من العلاوة والحافز الشهري

حددت وزارة المالية 4 فئات من العاملين بالدولة لا يجوز لهم مؤقتا صرف العلاوة الخاصة بنسبة 10% من الأجر الأساسي لغير الخاضعين لقانون الخدمة المدنية الصادر مؤخرًا، أو الحافز الشهري بقيمة مقطوعة 150 جنيها لكل العاملين سواء الخاضعين للقانون أو غير الخاضعين. وقالت وزارة المالية في بيان صادر عنها اليوم الأربعاء، إنه لا يجوز صرف العلاوة الخاصة أو الحافز الشهري، للعاملين المستحقين الذين يعملون بالخارج، ما عدا الذين يُعتبر عملهم بالخارج امتدادًا لعملهم الأصلي بالداخل.
مجلس-الأعمال المصري-الإماراتي يعقد-اجتماعه-لدعم العلاقات-التجارية (2)

تفاصيل اجتماع «مجلس الأعمال المصري الإماراتي» الجديد

عقد مجلس الأعمال المصري الإماراتي، الاجتماع الثاني بتشكيله الجديد، الذي يضم رجال أعمال وخبرات اقتصادية كبيرة، ويترأسه المهندس جمال السادات. جاء الاجتماع بهدف تفعيل دور المجلس في دعم وتوطيد العلاقات المصرية الإماراتية ودفع الاستثمارات المشتركة وتنمية حجم التبادل التجاري بين البلدين. وعلق المهندس جمال السادات، رئيس مجلس الأعمال المصري الإماراتي، قائلا: "إن العلاقة بين البلدين الشقيقين مصر والإمارات، علاقة وطيدة وراسخة وتمنحنا حوافز إضافية لتفعيل دور المجلس وتحقيق نتائج طيبة".
الصادرات-المصريه

الملابس في المقدمة.. 25.7% زيادة بصادرات مصر لأمريكا

أظهر الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، أن قيمة الصادرات المصرية إلى الولايات المتحدة الأمريكية بلغت 1.716 مليار دولار عام 2018، تمثل 5.9 % من صادرات مصر للعالم مقابل 1.366 مليار دولار عام 2017 بنسبة زيادة 25.7%، موضحًا في النشرة السنوية للعلاقات الاقتصادية بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية عام 2018، اليوم الأربعاء، أن الصادرات من الملابس الجاهزة استحوذت على المرتبة الأولى بنسبة 46.3% من إجمالي الصادرات للولايات المتحدة الأمريكية لتبلغ 795.7 مليون دولار عام 2018 مقابل 726.8 مليون دولار عام 2017 بنسبة زيادة 9.5%.
الريال-والدولار

سعر الدولار اليوم الأربعاء 3 يوليو 2019 في البنوك

استقرت أسعار صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصرى، خلال التعاملات الصباحية اليوم، الأربعاء، حيث بلغ متوسط سعر الشراء فى البنوك نحو 16.56 جنيه، ونحو 16.69 جنيه للبيع، وفقا لبيانات البنك المركزي. وبلغ أقل سعر للدولار في كل من البنك التجاري الدولي، والبنك الأهلي الكويتي، والمصرف المتحد و المصرف العربي الدولي وبنك الأسكندرية ليسجل نحو 16.57 جنيه للشراء ، و16.67 جنيه للبيع، بينما بلغ أعلى سعر للدولار في بنك البركة، ليسجل نحو 16.66جنيه للشراء ، و16.76 جنيه للبيع.
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«المحافظين»: عقوبة الامتناع عن نفقة الزوجة غير كافية

قالت نجوى إبراهيم، نائب رئيس حزب المحافظين لشؤون المرأة، إن تعديل بعض أحكام قانون العقوبات بشأن الامتناع عن دفع نفقة الزوجة يعد انفراجة جزئية في التعديلات المرتقبة للقوانين المنظمة للأحوال الشخصية والأسرة، لافتة إلى أن التعديل يصب في مصلحة الأم والطفل. وانتقدت «إبراهيم»، إلزام المرأة بشرط توافر آليات التنفيذ وسلامة الإجراءات، حيث يقع على عاتق المطلقة عبء إثبات القدرة المالية لطليقها قبل أن يخضع للتجريم العقابي بنص القانون المعدل، حيث يمكن التلاعب حول إثبات الحالة المالية والقدرة على الدفع، لأن المشكلة الأساسية في قضايا النفقة تكمن في التحريات.
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غضب من تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية.. وشكاوى من الأسئلة

سيطر الحزن على طلاب الثانوية العامة بسبب صعوبة أسئلة امتحان اللغة الإنجليزية، وتحديدا سؤال الترجمة من "إنجليزي لعربي" وسؤال المحادثة والاختيار من متعدد، الذي يتضمن 30 نقطة صعبة وغير مباشرة، وأوضح الطلاب أن سؤال المحادثة جاء عن الحياة الطلابية في الجامعات، وسؤال الترجمة عن البيئة، فيما طالب أولياء أمور الطلاب من مصححي مادة اللغة الإنجليزية، مراعاة شكاوى الطلاب أثناء عملية تصحيح كراسات الإجابة، مبدين غضبهم أيضا من تسريب الامتحان عبر مواقع التواصل الاجتماعي.
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سعادة وإغماء..امتحان الإنجليزي «يحيّر» طلاب الثانوية

استكمل طلاب الثانوية العامة بشعبتيها الأدبية والعلمية، اليوم الأربعاء، امتحانات الدور الأول لشهادة إتمام دراسة الثانوية العامة للعام الدراسي 2018 - 2019، إذ أدى الطلاب امتحان مادة اللغة الأجنبية الأولى، بعدما انتهوا من أداء امتحانات «اللغة العربية – التربية الدينية – الاقتصاد – الإحصاء». وشددت وزارة التربية والتعليم على ضرورة التزام الطلاب المتقدمين لأداء الامتحانات بعدم اصطحاب أجهزة الهواتف المحمولة أو أية أجهزة تكنولوجية أخرى، حيث إن ذلك يؤدي إلى تعرض الطالب الذي يثبت قيامه بذلك إلى إلغاء امتحانه هذا العام في الدورين الأول والثاني.
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بعد ساعة.. تسريب امتحان الإنجليزي للثانوية العامة بالإجابات

انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي صباح اليوم الأربعاء، صورا مسربة لامتحان اللغة الإنجليزية للثانوية العامة، وكشف النموذج المتداول تفاصيل الأسئلة التي ركزت في مختلفها بشكل واضح على التطور التكنولوجي، وأهميته، وأدواره، وطرق الاستفادة منه، إذ جاء الموضوع الأول لسؤالي الترجمة، عن الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة، والثاني عن احتفال شعوب إفريقيا باختيار أسوان عاصمة للثقافة، فيما جاء السؤال الخاص بـ"البراجراف" عن أهمية التكنولوجيا في العملية التعليمية.
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