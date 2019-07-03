عريس «ميدو مشاكل».. 5 أدوار أحبها الجمهور لعلاء مرسي

يحتفل الفنان علاء مرسى اليوم بعيد ميلاده الـ54، وفي رصيده عدد كبير من الأعمال التى تخطت 200 عمل، وهناك بعض الشخصيات التي تأثر بها المشاهدون، أبرزها فى فيلم «ميدو مشاكل»

تحرير:ريهام عبد الوهاب ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص

الفنان علاء مرسى

علاء مرسي واحد من الفنانين الذين يتميزون بخفة الظل، فهو شخصية استثنائية، مجرد ظهوره فى أى من المشاهد يجعلك تضحك، وهو من جيل علاء ولى الدين ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وأحمد آدم، ولكن لم يبتسم الحظ فى وجهه مثلما حدث مع زملائه الذين أصبحوا نجومًا الآن، رغم أن مشاركاته وصلت إلى 200 عمل ما بين المسرح والسينما والدراما، فأدواره كانت محصورة فى الشخصيات الثانوية، ومع ذلك نجح فى ترك بصمة فى ذاكرة المشاهدين بحضوره المميز، وأدائه البسيط، ونبرة صوته المختلفة التي تعرفها حتى إن كنت بعيدًا عن التليفزيون.

ونتذكر معكم أبرز تلك الأدوار التي قدمها، احتفالا بعيد ميلاده. 1- فيلم «الإرهاب والكباب».. عسكري فى المجمع يأتي على رأس القائمة دوره فى فيلم «الإرهاب والكباب» بطولة عادل إمام ويسرا، تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة، والذى أنتج فى عام 1992، إذ جسد دور عسكرى فى مجمع التحرير، الشاب