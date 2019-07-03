عريس «ميدو مشاكل».. 5 أدوار أحبها الجمهور لعلاء مرسي
يحتفل الفنان علاء مرسى اليوم بعيد ميلاده الـ54، وفي رصيده عدد كبير من الأعمال التى تخطت 200 عمل، وهناك بعض الشخصيات التي تأثر بها المشاهدون، أبرزها فى فيلم «ميدو مشاكل»
تحرير:ريهام عبد الوهاب٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٥ ص
الفنان علاء مرسى
علاء مرسي واحد من الفنانين الذين يتميزون بخفة الظل، فهو شخصية استثنائية، مجرد ظهوره فى أى من المشاهد يجعلك تضحك، وهو من جيل علاء ولى الدين ومحمد هنيدي وأشرف عبد الباقي وأحمد آدم، ولكن لم يبتسم الحظ فى وجهه مثلما حدث مع زملائه الذين أصبحوا نجومًا الآن، رغم أن مشاركاته وصلت إلى 200 عمل ما بين المسرح والسينما والدراما، فأدواره كانت محصورة فى الشخصيات الثانوية، ومع ذلك نجح فى ترك بصمة فى ذاكرة المشاهدين بحضوره المميز، وأدائه البسيط، ونبرة صوته المختلفة التي تعرفها حتى إن كنت بعيدًا عن التليفزيون.
ونتذكر معكم أبرز تلك الأدوار التي قدمها، احتفالا بعيد ميلاده.
1- فيلم «الإرهاب والكباب».. عسكري فى المجمع
يأتي على رأس القائمة دوره فى فيلم «الإرهاب والكباب» بطولة عادل إمام ويسرا، تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة، والذى أنتج فى عام 1992، إذ جسد دور عسكرى فى مجمع التحرير، الشاب
ونتذكر معكم أبرز تلك الأدوار التي قدمها، احتفالا بعيد ميلاده.
1- فيلم «الإرهاب والكباب».. عسكري فى المجمع
يأتي على رأس القائمة دوره فى فيلم «الإرهاب والكباب» بطولة عادل إمام ويسرا، تأليف وحيد حامد وإخراج شريف عرفة، والذى أنتج فى عام 1992، إذ جسد دور عسكرى فى مجمع التحرير، الشاب الفقير الذى لا يملك الكثير من المال، ولديه متطلبات كثيرة، ولكن حتى عمله لا يوفر له ذلك، حتى يلعب القدر دورا ويجد نفسه أمام سطو مسلح على المجمع وهناك رهائن، وهو لا يستطيع الدفاع عن أى منهم.
فى فيلم «ميدو مشاكل» لعب دور (العريس) الذى ذهب ليتقدم لخطبة (ناهد) -الفنانة نشوى مصطفى- ويعانى من مشكلة فى أذنه، ما يجعله يخشى الصوت العالى، ورغم ظهوره فى مشهد واحد فقط لحظة جلوسه مع الفنان أحمد حلمى والفنان حسن حسنى، فإن هذه الشخصية تركت بصمة فى أذهان المشاهدين، ويستغلها البعض فى صفحات الكوميكس على السوشيال ميديا، والفيلم من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد النجار وتدور أحداثه حول شاب مستهتر، فى كل مكان يدخله يُحدث مشكلة.
كان له ظهور مميز فى فيلم «عسكر فى المعسكر» بطولة محمد هنيدي ولقاء الخميسي، حيث لعب دور (سائق التاكسي) الذى يلتقى معه (خضر) حينما يهرب من البلد إلى القاهرة مع زوجته (سعدية) ليلتقى معه فى القاهرة، وكلما سأله عن شيء كان يقوم بالضحك فقط. الفيلم عُرض في 2003، من تأليف أحمد عبد الله وإخراج محمد ياسين، وشارك فى بطولته ماجد الكدواني وحسن حسنى وصلاح عبد الله.
فى فيلم «معلش إحنا بنتبهدل» بطولة أحمد آدم، لعب دور (حدوتة) صبي القهوجي، الذي يعمل لدى المعلم قرموطي فى المقهى الواقع في نزلة السمان، ويتردد عليه السياح، ودائما يدخل فى صدام مع صاحب المقهى، ولكنه يحبه كثيرًا. الفيلم أنتج عام 2005، من تأليف يوسف معاطي وإخراج شريف مندور، وبطولة أميرة العايدي ومها أبو عوف.
يقوم فيلم «على جنب يا أسطى» الذى كتبه عبد الرحيم كمال وأخرجه سعيد حامد، على رصيد حياة سائق التاكسي الذى يجسده الفنان أشرف عبد الباقي، بجانب عرض الكثير من التفاصيل عن حياة المصريين والشارع المصري، بمختلف الشخصيات التي ترددت على التاكسي، ويقوم (صلاح) بالتحدث معهم، لنكتشف الكثير من الأسرار عن حياة الأغنياء والفقراء ومختلف الطبقات الاجتماعية، وكان علاء مرسى واحدا من بين الركاب الذين ترددوا على التاكسي، ولعب دور مدرس جغرافيا.
وغيرها من الأدوار التي قدمها الفنان علاء مرسى، الذي بدأ رحلته فى نهاية الثمانينيات، ونجح خلال 30 عاما في المشاركة فى أكثر من 200 عمل، ولكنه لم يتمكن من نيل أدوار مهمة، وكانت أغلب الشخصيات التي لعبها ثانوية، وفى أكثر من تصريح له أكد أنه لا يبحث عن البطولة ولكنه ينجذب إلى العمل الجيد، ولا يتردد فى الوقوف إلى جوار زملائه.