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هونر تطرح سلسلة Honor 20 مدعومة بأحدث إصدارات جوجل

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص
هاتف هونر 20
هاتف هونر 20
أطلقت شركة HONOR المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية سلسلة هواتفها الجديدة HONOR 20 في منطقة الشرق الأوسط، وهي سلسلة الهواتف المدعومة بخدمات Google Play، ومن المقرر طرحها خلال الفتره القادمه في جميع متاجر التجزئة بمصر نهاية الشهر الجاري، وتطرح الشركة 3 هواتف من سلسلة هونر 20 تستهدف جميع الفئات، وأكدت هونر التزامها بتقديم أفضل التقنيات المتطورة وتجارب Android المحدّثة، حيث سيتم تزويد سلسلة هواتف 20 بنظام Android Q بما في ذلك هواتف HONOR 20 PRO و Honor 20 و Honor 20 lite.
مواصفات هونر 20 ويأتي هاتف Honor 20 pro بمعيار جديد بفضل نظام الكاميرا الرباعية الخلفية، وصاحب أحد أفضل كاميرات الهواتف الذكية تصنيفاً على الإطلاق، وآداء قوي لدعمه بمُعالج Kirin 980، وتزويده بذاكرة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، بالإضافة إلى تقنية تبريد الجرافين وشاشة العرض الكاملة التي
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دراسة: واتس آب يزيد من العلاقات الاجتماعية والأصدقاء

أشارت عدد من الدراسات السابقة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، تسببت فى شعور المزيد من المستخدمين بالوحدة، وأفادت دراسة أجراها باحثون فى جامعة بيتسبرج الأمريكية بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من ساعتين خلال اليوم يضاعف فرص شعور المستخدمين بالعزلة الاجتماعية. كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن زيادة الوقت الذى يقضيه الأشخاص فى استخدام هذه المواقع على الإنترنت يقلل من فرص التواصل الاجتماعى الفعلى، كما يزيد من الشعور بالإقصاء مثلما يحدث فى حالة مشاهدة صور لأشخاص فى احتفال لم يُدع إليه المستخدم.
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كيف دعمت شركات الصين هواوي في أزمتها رغم المنافسة؟

على مدى أكثر من شهر مضى لم تنقطع الأخبار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، عن أزمة هواوي التي اشتعلت بعد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج العملاق الصيني هواوي في قائمة الشركات المحظورة، وهو الأمر الذي على خلفيته أعلنت شركة جوجل وقف دعمها لهواتف هواوي، وتبعتها شركات أخرى أمريكية مصنعة لمكونات مختلفة في الهواتف أعلنت مقاطعتها لهواوي، إلا أن الأزمة أظهرت على مدى الشهر الماضي حالة من التكاتف والتضامن غير المعلن بين الشركات الصينية وبعضها البعض، وقد يكون ذلك واضحا في السوق المصري، بل قد يصل إلى أنه قرار تم تعميمه من الحكومة الصينية ذاتها.
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من الحظر إلى السماح.. ماذا حدث لشركة هواوي؟

مع قرار الرئيس الأمريكي دونالد بحظر أي تداول أو تعامل مع شركة هواوي الصينية من قبل الشركات الأمريكية، بدأت التساؤلات تنتاب الجميع حول أفضل الطرق للتعامل مع هواوي ككل؛ كمؤسسة وكأجهزة مع المستخدمين. كان الشهر الماضي شهرًا مؤلمًا لشركة هواوي منذ أن أضافتها الحكومة الأمريكية و70 من الشركات التابعة لها إلى "قائمة الكيانات" التي تمنع الشركات الأمريكية من التعامل معها. كانت شركة ألفابت المالكة لجوجل الأمريكية أول من أوقف أي تعاون بينها وبين هواوي يتطلب أى نقل لقطع هاردوير أو سوفت وير ما عدا تلك مفتوحة المصدر.
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