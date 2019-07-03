هونر تطرح سلسلة Honor 20 مدعومة بأحدث إصدارات جوجل

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:١٩ ص

هاتف هونر 20

أطلقت شركة HONOR المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية سلسلة هواتفها الجديدة HONOR 20 في منطقة الشرق الأوسط، وهي سلسلة الهواتف المدعومة بخدمات Google Play، ومن المقرر طرحها خلال الفتره القادمه في جميع متاجر التجزئة بمصر نهاية الشهر الجاري، وتطرح الشركة 3 هواتف من سلسلة هونر 20 تستهدف جميع الفئات، وأكدت هونر التزامها بتقديم أفضل التقنيات المتطورة وتجارب Android المحدّثة، حيث سيتم تزويد سلسلة هواتف 20 بنظام Android Q بما في ذلك هواتف HONOR 20 PRO و Honor 20 و Honor 20 lite.

مواصفات هونر 20 ويأتي هاتف Honor 20 pro بمعيار جديد بفضل نظام الكاميرا الرباعية الخلفية، وصاحب أحد أفضل كاميرات الهواتف الذكية تصنيفاً على الإطلاق، وآداء قوي لدعمه بمُعالج Kirin 980، وتزويده بذاكرة 8 جيجابايت ومساحة تخزين تبلغ 256 جيجابايت، بالإضافة إلى تقنية تبريد الجرافين وشاشة العرض الكاملة التي