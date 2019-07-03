أرقام لا تفوتك من دور المجموعات في كان 2019

شهدت فعاليات الدور الأول 36 مباراة، انتهت 26 منها بالفوز وعشر مباريات بالتعادل، واهتزت الشباك 68 مرة بتوقيع 57 لاعبا، حيث سجل 11 لاعبا هدفين، وأحرز 46 لاعبا هدفا واحدا

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص

افتتاح كأس الأمم

أسدل الستار على فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة 32 من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، مساء أمس الثلاثاء. ويستضيف العرس القاري مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006). وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

وشهدت فعاليات الدور الأول 36 مباراة، بواقع ست مباريات في كل مجموعة، انتهت 26 منها بالفوز وعشر مباريات بالتعادل، واهتزت الشباك 68 مرة بتوقيع 57 لاعبا، حيث سجل 11 لاعبا هدفين، وأحرز 46 لاعبا هدفا واحدا، وبمقارنة هذا العدد من الأهداف، مع الأهداف التي شهدها الدور الأول في النسخة الماضية عام 2017 بالجابون