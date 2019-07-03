أرقام لا تفوتك من دور المجموعات في كان 2019
شهدت فعاليات الدور الأول 36 مباراة، انتهت 26 منها بالفوز وعشر مباريات بالتعادل، واهتزت الشباك 68 مرة بتوقيع 57 لاعبا، حيث سجل 11 لاعبا هدفين، وأحرز 46 لاعبا هدفا واحدا
٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٠ ص
افتتاح كأس الأمم
أسدل الستار على فعاليات الدور الأول (دور المجموعات) للنسخة 32 من منافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية (كان 2019)، مساء أمس الثلاثاء.
ويستضيف العرس القاري مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).
وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
وشهدت فعاليات الدور الأول 36 مباراة، بواقع ست مباريات في كل مجموعة، انتهت 26 منها بالفوز وعشر مباريات بالتعادل، واهتزت الشباك 68 مرة بتوقيع 57 لاعبا، حيث سجل 11 لاعبا هدفين، وأحرز 46 لاعبا هدفا واحدا، وبمقارنة هذا العدد من الأهداف، مع الأهداف التي شهدها الدور الأول في النسخة الماضية عام 2017 بالجابون
وشهدت فعاليات الدور الأول 36 مباراة، بواقع ست مباريات في كل مجموعة، انتهت 26 منها بالفوز وعشر مباريات بالتعادل، واهتزت الشباك 68 مرة بتوقيع 57 لاعبا، حيث سجل 11 لاعبا هدفين، وأحرز 46 لاعبا هدفا واحدا، وبمقارنة هذا العدد من الأهداف، مع الأهداف التي شهدها الدور الأول في النسخة الماضية عام 2017 بالجابون (52 هدفا)، يبدو العدد أكبر في النسخة الحالية.
لكن الواقع يؤكد أن الدور الأول في النسخة الماضية كان أكثر تهديفا، حيث سجلت الأهداف الـ52 في 24 مباراة فقط، بمتوسط تهديف بلغ (2.17) هدف في المباراة الواحدة، مقابل (1.89) هدف في المباراة الواحدة بالدور الأول في هذه النسخة، علما بأن خمس مباريات فقط في البطولة الحالية انتهت بالتعادل السلبي.
ورغم ظهور العديد من الإنذارات في الدور الأول، اقتصرت حالات الطرد على ثلاث بطاقات حمراء فقط، كانت أولها للغاني جون بوي أمام بنين، وتلاه كريستوف ندواروجيرو لاعب بوروندي في مباراة غينيا، والكيني فيلمون أوتينو ضد السنغال.
وتوضح الأرقام والحقائق التالية، وفقًا لوكالة الأنباء الألمانية، حصاد الدور الأول من البطولة القارية:
1- عدد المنتخبات المشاركة في البطولة: 24 منتخبا.
2- المنتخبات المتأهلة للدور الثاني: 16 منتخبا هي (مصر- أوغندا- الكونغو الديمقراطية- مدغشقر- نيجيريا- غينيا- الجزائر- السنغال- المغرب- كوت ديفوار- جنوب أفريقيا- مالي- تونس- غانا- الكاميرون- بنين).
3- المنتخبات التي ودعت البطولة من دور المجموعات: 8 منتخبات، هي (زيمبابوي- بوروندي- كينيا- تنزانيا- ناميبيا- أنجولا- موريتانيا- غينيا بيساو).
4- المواجهات المرتقبة في الدور الثاني طبقا لما أسفرت عنه نتائج دور المجموعات: (المغرب × بنين - أوغندا × السنغال - نيجيريا × الكاميرون - مصر × جنوب أفريقيا - مدغشقر × الكونغو الديمقراطية - الجزائر × غينيا - مالي × كوت ديفوار - غانا × تونس).
5- عدد المباريات في الدور الأول: 36 مباراة.
6- عدد الانتصارات في الدور الأول: 26 انتصارا.
7- عدد التعادلات: 10 تعادلات.
8- أكثر الفرق تحقيقا للانتصارات: مصر والمغرب والجزائر (3 انتصارات لكل منها).
9- أكثر الفرق تحقيقا للتعادلات: تونس وبنين (3 تعادلات لكل منهما).
10- أكثر الفرق تعرضا للهزائم: بوروندي وتنزانيا وناميبيا (3 هزائم لكل منها)
11- عدد الأهداف في الدور الأول: 68 هدفا.
12- عدد الهدافين: 57 لاعبا (11 منهم سجلوا هدفين).
13- معدل التسجيل في الدور الأول: 1.89 هدف للمباراة الواحدة.
14- الفريق الأعلى تسجيلا: الجزائر ومالي (6 أهداف لكل منهما).
15- الفريق الأقل تهديفا: بوروندي وغينيا بيساو (لم يسجلا أي هدف).
16- عدد البطاقات الصفراء: 114 إنذارا.
17- عدد البطاقات الحمراء: 3 حالات طرد.
يشار إلى أنه كان لتأهل 16 منتخبا إلى الدور الثاني، دور كبير في خلو الدور الأول من المفاجآت الثقيلة، التي تتعلق بخروج أي من المنتخبات الكبيرة مبكرا، حيث اشتملت قائمة المتأهلين على جميع المنتخبات التي سبق لها التتويج باللقب، حيث كانت معظم المنتخبات التي ودعت البطولة من الدور الأول، من الفرق صاحبة المستوى المتوسط، أو التاريخ المتواضع على الساحة الإفريقية.
وتمثلت المفاجأة الكبيرة الحقيقية في المستوى المتميز الذي ظهر عليه منتخب مدغشقر، وتصدره المجموعة الثانية على حساب فريق عريق مثل المنتخب النيجيري، الفائز باللقب ثلاث مرات سابقة، في المقابل كان المنتخب الأنجولي هو أبرز المنتخبات الثمانية، التي ودعت البطولة من الدور الأول.