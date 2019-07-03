بعد افتتاحه.. موعد تشغيل الأتوبيس النهري بالمنصورة

تحرير:رانيا الديداموني ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٢٣ ص

الاتوبيس النهري بالمنصورة

افتتح الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الري، اليوم الأربعاء، الأتوبيس النهري بمدينة المنصورة، ورافقه الدكتور كمال جاد شاروبيم، محافظ الدقهلية، حيث تفقد المحافظ والوزير، مرسى الأتوبيس النهري بمدينة المنصورة، والذي سينطلق في العمل، يوم السبت المقبل، في 4 مراسي كمرحلة أولى، تبدأ من مرسى أم كلثوم بجوار ديوان المحافظة وتنتهي بمرسى الجامعة، وذلك في حضور مختار الخولي، السكرتير العام للمحافظة، وسعد الفرماوي، السكرتير العام المساعد، وسعد موسى، وكيل وزارة الري.

وتشمل المرحلة الأولى 4 مراسى وهم "أم كلثوم والمدير وشجرة الدر وحي الجامعة" بتكلفه 20 مليون جنيه، وتم تجهيز أتوبيسين نهريين وتاكسيين نهريين من قبل شركة نيل القاهرة للنقل البحرى. وأشار شاروبيم، إلى أن المحافظة بصدد البدء في المرحلة الثانية وإقامة عدد من المراسي تشمل محطتين بطلخا، و3 محطات في شربين، و4