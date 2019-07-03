انتصار طفلة في عمر السابعة على سرطان المخ

روكسان تتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من أي صداع، وتستطيع النوم بحرية ولا تشعر بأي ألم، بعد أن قام الأطباء بإزالة ورم من رأسها في حجم كرة الجولف
لا يزال يوجد في حياتنا قصص بطولة صغيرة لم تُحك بعد، فعندما ترى طفلة صغيرة تحارب مرضًا شاقا يقتل براءتها وكل ما فيها من قوة، عليك أن تتعلم الإرادة منها، تتعلم كيف تنظر إلى الحياة بعين قادرة على التغلب والانتصار، فالاستسلام ليس من شيم الأقوياء، والدليل على ذلك ما فعلته الطفلة روكسان نايت البالغة من العمر سبعة أعوام عندما استطاعت التغلب على سرطان المخ بعد رحلة طويلة من العلاج والجراحات التي قام بها الأطباء، لذا لا تستسلم فالانتصار على المرض يحتاج فقط إلى الصبر، نقلًا عن "dailymail".
بعد تشخيص الطفلة روكسان بسرطان الدماغ وذلك بعد رحلتها إلى Specsavers، بدأت معاناتها بالشعور بالصداع في شهر ديسمبر، وتضاعف الإحساس بالألم بعد ذلك، فكانت تشعر بأن هناك أحدا يقوم بضرب رأسها، ولكن كان تفسير الأطباء أنه مجرد صداع نصفي، ووُصف لها بعض من المسكنات، ولكن ما الذي يجعل طفلة صغيرة لا تعلم شيئًا
بعد تشخيص الطفلة روكسان بسرطان الدماغ وذلك بعد رحلتها إلى Specsavers، بدأت معاناتها بالشعور بالصداع في شهر ديسمبر، وتضاعف الإحساس بالألم بعد ذلك، فكانت تشعر بأن هناك أحدا يقوم بضرب رأسها، ولكن كان تفسير الأطباء أنه مجرد صداع نصفي، ووُصف لها بعض من المسكنات، ولكن ما الذي يجعل طفلة صغيرة لا تعلم شيئًا عن مشاغل الحياة تعاني من صداع نصفي، واستمرت حالتها وأصبحت غير قادرة على تناول الطعام أو النوم.
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ولكن إيرين والدة روكسان شعرت أن هناك شيئًا خاطئًا، فقررت أن تأخذها لطبيب آخر من أجل فحص عينيها، ولاحظ طبيب العيون تورما حول العصب البصري أثناء الفحص، وبعد ذلك تم تشخيصه يأنه ورم قد يكون خبيثا أو حميدا، فقد كان الصداع هو أحد الأعراض الشائعة لأورام المخ، لذا قرر الأطباء إجراء جراحة عاجلة لروكسان، استمرت ما يقرب من 6 ساعات من أجل إزالة ورم في حجم كرة الجولف، وبعد ذلك عادت إلى نفسها الرائعة.
وفي أثناء حديث والدتها عن أعراض مرض ابنتها قالت: "لقد كانت تعاني من صداع قوي للغاية، فقد استمر لوقت طويل"، وأضافت قائلة: "فكلما يمر يوم، يصبح الصداع أقوى"، فقد كانت تشعر أن هناك شخصا يقوم بلكم رأسها، فقد كان الألم لا يحتمل، وعلقت روكسان على ذلك: "كنت أرغب في التخلص منه"، لذا بعد سفرها إلى Specsavers أصبحت حالتها واضحة بشكل كبير، قال البعض إنها تحتاج إلى نظارة من أجل تحسين نظرها والتخلص من هذا الصداع.
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أخبر طبيب العيون والدتها بأنه لم ير مثل هذه الحالة منذ 15 عامًا، وقال الأطباء إن وجود هذه الأورام يضغط على الأوردة في العيون مسببًا صداعا شديدا، ولو كان الضغط على اتجاه آخر ربما كان يؤثر على كلامها وقلبها أيضًا، إضافة إلى التأثير على الحبل الشوكي، وبمجرد الذهاب للمستشفى قام الأطباء بإجراء بعض الفحوصات للتأكد من حالتها الصحية، وكانت هي المرة الأولى التي يرى فيها والداها حجم الورم، فقد كان ضخمًا بشكل لا يجعلك تتخيل أنه يوجد في رأس طفلة مثلها.
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وبعد ذلك قرر الأطباء سريعًا إجراء جراحة سريعة لها لإزالة هذه الكورة الحميدة، وعلقت والدتها على ذلك قائلة لقد كنت في صدمة كبيرة، لا أستطيع ماذا أفعل عند علمي بأن طفلتي سيجرى لها عملية جراحية صعبة للغاية، ولكن الذي كان مدهشا حقا أنه بعد إزالة الورم اكتشف الأطباء أنه حميد وليس سرطانيا.
الآن روكسان تتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من أي صداع، وتستطيع النوم بحرية ولا تشعر بأي ألم، كما أن عينها أصبحت في حالة جيدة، بدأت روكسان في حياتها الجديدة، حياة بلا مرض بلا وجع، فقد استطاع الأطباء أن ينقذوا طفولتها من مرض خبيث مثل السرطان، التمسك بالحياة هو أول طريق للعلاج، والإرادة تتبعه لذا تمسك باليقين ولا تترك نفسك لأوهام، وتذكر دائمًا "أنت تقدر"، واستمرت روكسان في المتابعة ليتأكد الأطباء من عدم عودة الأورام مرة أخرى.
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