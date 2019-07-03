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انتصار طفلة في عمر السابعة على سرطان المخ

روكسان تتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من أي صداع، وتستطيع النوم بحرية ولا تشعر بأي ألم، بعد أن قام الأطباء بإزالة ورم من رأسها في حجم كرة الجولف
تحرير:إسراء سليمان ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م
سرطان المخ
سرطان المخ
لا يزال يوجد في حياتنا قصص بطولة صغيرة لم تُحك بعد، فعندما ترى طفلة صغيرة تحارب مرضًا شاقا يقتل براءتها وكل ما فيها من قوة، عليك أن تتعلم الإرادة منها، تتعلم كيف تنظر إلى الحياة بعين قادرة على التغلب والانتصار، فالاستسلام ليس من شيم الأقوياء، والدليل على ذلك ما فعلته الطفلة روكسان نايت البالغة من العمر سبعة أعوام عندما استطاعت التغلب على سرطان المخ بعد رحلة طويلة من العلاج والجراحات التي قام بها الأطباء، لذا لا تستسلم فالانتصار على المرض يحتاج فقط إلى الصبر، نقلًا عن "dailymail".
بعد تشخيص الطفلة روكسان بسرطان الدماغ وذلك بعد رحلتها إلى Specsavers، بدأت معاناتها بالشعور بالصداع في شهر ديسمبر، وتضاعف الإحساس بالألم بعد ذلك، فكانت تشعر بأن هناك أحدا يقوم بضرب رأسها، ولكن كان تفسير الأطباء أنه مجرد صداع نصفي، ووُصف لها بعض من المسكنات، ولكن ما الذي يجعل طفلة صغيرة لا تعلم شيئًا
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اليابان وسنغافورة تتصدران قائمة أقوى جوازات السفر

جاءت ثلاثة دول آسيوية على صادرة قوائم جوازات السفر الأكثر قوة لعام 2019. الآن، ونحن ندخل النصف الثاني من عام 2019 ، احتفظت اليابان وسنغافورة بمركزهما كأكثر جوازات السفر ودية في العالم، مع احتلال كوريا الجنوبية للمركز الثاني، حسب مؤشر هنلي لجوازات السفر "Henley Passport Index" ، الذي يقيس بشكل دوري إمكانية الوصول إلى وثيقة سفر كل دولة. تصدرت جوازات سفر سنغافورة واليابان التصنيف العالمي، حيث نالتا 189 درجة للإعفاء من التأشيرة عند الوصول إلى كل منها.
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تخلصي من حشرات الصيف.. الشطة والقرفة للنمل

تعاني الكثيرات من ربات البيوت من كثرة الحشرات داخل المنزل في فصل الصيف، وذلك بسبب ارتفاع درجات الحرارة الذي يكوّن بيئة خصبة لانتشار بعض الحشرات، ومنها النمل. الكثير من المبيدات الحشرية لا تؤدي إلى نتيجة إيجابية في التخلص من النمل، لذلك يمكنك تجربة بعض الوصفات الطبيعية من مطبخك لتساعدك في التخلص من النمل بسهولة دون الحاجة لدفع مبالغ كبيرة لشراء مبيدات حشرية ضارة ويمكن أن تؤذي أطفالك. في السطور التالية نتناول بعض الوصفات الطبيعية التي تساعدك في التخلص من النمل نهائيا وبسهولة.
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مشاهدة التلفزيون بشراهة تزيد من خطر الإصابة بالسرطان

كشفت دراسة حديثة أن مشاهدة التلفاز بكثرة قد تكون ممتعة، لكن الكثير من التليفزيون قد يثير احتمالات إصابة امرأة في منتصف العمر بسرطان القولون. أوضحت مجلة JNCI Cancer Spectrum أن الباحثين حللوا بيانات لأكثر من 89 ألف امرأة أمريكية. وجد الباحثون أن 118 حالة من سرطان القولون؛ تم تشخيصها تحت سن 50، حدثت على مدى عقدين من مشاهدة التليفزيون. لم تثبت الدراسة السبب والنتيجة. لكن تبين أن النساء اللائي يشاهدن أكثر من ساعة من التليفزيون يوميًا يزيد لديهن خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم بنسبة 12% مقارنةً بأولئك اللائي قضين وقتًا أقل أمام التليفزيون.
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