انتصار طفلة في عمر السابعة على سرطان المخ

روكسان تتمتع بصحة جيدة، ولا تعاني من أي صداع، وتستطيع النوم بحرية ولا تشعر بأي ألم، بعد أن قام الأطباء بإزالة ورم من رأسها في حجم كرة الجولف

تحرير:إسراء سليمان ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٤:٠٠ م

سرطان المخ

لا يزال يوجد في حياتنا قصص بطولة صغيرة لم تُحك بعد، فعندما ترى طفلة صغيرة تحارب مرضًا شاقا يقتل براءتها وكل ما فيها من قوة، عليك أن تتعلم الإرادة منها، تتعلم كيف تنظر إلى الحياة بعين قادرة على التغلب والانتصار، فالاستسلام ليس من شيم الأقوياء، والدليل على ذلك ما فعلته الطفلة روكسان نايت البالغة من العمر سبعة أعوام عندما استطاعت التغلب على سرطان المخ بعد رحلة طويلة من العلاج والجراحات التي قام بها الأطباء، لذا لا تستسلم فالانتصار على المرض يحتاج فقط إلى الصبر، نقلًا عن "dailymail".

بعد تشخيص الطفلة روكسان بسرطان الدماغ وذلك بعد رحلتها إلى Specsavers، بدأت معاناتها بالشعور بالصداع في شهر ديسمبر، وتضاعف الإحساس بالألم بعد ذلك، فكانت تشعر بأن هناك أحدا يقوم بضرب رأسها، ولكن كان تفسير الأطباء أنه مجرد صداع نصفي، ووُصف لها بعض من المسكنات، ولكن ما الذي يجعل طفلة صغيرة لا تعلم شيئًا