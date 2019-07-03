رياضة

صلاح يتحدى الأولاد| مواجهات قوية بدور الـ16 في الكان

يشهد ثمن نهائي كأس الأمم عدة مواجهات ساخنة، لا يمكن التكهن بهوية الفائز بها من بينها 5 نهائيات لنسخ سابقة في البطولة، بينهم 3 نهائيات كانت بين نيجيريا، والكاميرون
٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص
منتخب مصر
منتخب مصر
أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، بينما أخفقت موريتانيا، التي شاركت للمرة الأولى، في التأهل. كان 2019، تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006). وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
ويشهد ثمن النهائي عدة مواجهات ساخنة، لا يمكن التكهن بهوية الفائز بها من بينها 5 نهائيات لنسخ سابقة في البطولة، بينها 3 نهائيات كانت بين نيجيريا، والكاميرون. نيجيريا VS الكاميرون وربما تسنح الفرصة للمنتخب النيجيري، الذي يمتلك 3 ألقاب في البطولة، في الثأر من الخسائر التي تلقاها أمام نظيره الكاميروني في
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داني-ألفيس (4)

ألفيش يتضامن مع ميسي بعد سقوط الأرجنتين في كوبا

دافع الدولي البرازيلي داني ألفيش، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ليونيل ميسي، زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني بعد تأهل منتخب بلاده على حساب راقصي التانجو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، حيث قال نجم السامبا في تصريحات صحفية أن تكون الأفضل في العالم هذا أمر صعب للغاية ويضع عليك عاتقًا كبيرًا، على سبيل المثال إذا خسرت البرازيل فالنقد دائمًا يكون علينا جميعًا كلاعبي المنتخب أما في حالة خسارة الأرجنتين فسيكون السبب هو ميسي وهذا هو قدره لأنه الأفضل في العالم.
محمود-الخطيب (1)

محمود الخطيب يتغنى بمحمد صلاح وساديو ماني

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وسفير كأس الأمم الإفريقية 2019، عن أن هناك أكثر من لاعب يجب مشاهدته في كان 2019، على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، نجما نادي ليفربول الإنجليزي. وقال بيبو للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء: "الحقيقة أن هناك أكثر من لاعب؛ لأن العديد من اللاعبين متميزون، لكن هناك ثنائيا وصل إلى مستوى عال والعالم كله أصبح يشاهدهما، هما محمد صلاح وساديو ماني، فالثنائي بطلا أوروبا (مع ليفربول)، وأعتقد أنه يمكن أن يكون لهما دور مع فريقيهما في البطولة".
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
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منتخب-تنزانيا‎ (1)

أمونيكي: هذه ميزة لعب أمم إفريقيا في مصر

تحدث إيمانويل أمونيكي، المدير الفني لمنتخب تنزانيا، عن مواجهة السنغال في الجولة الأولى من منافسات كأس الأمم الإفريقية 2019، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو المقبل، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006)، وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
مصر-وزيمبابوي (7)

كان 2019.. أرقام لا تفوتك من فوز مصر على زيمبابوي

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي أرقاما من اللقاء.
الافتتاح (4)

صحف المغرب.. بين الافتتاح الأسطوري والفوز الباهت

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف المغربية؟
الافتتاح (8)

انتصار الفراعنة والافتتاح في عيون الصحف التونسية

افتتح المنتخب الوطني مشواره ببطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بفوز هزيل على نظيره الزيمبابوي بهدف دون رد، باللقاء الذي جمعهما بإستاد القاهرة بحضور 75 ألف مشجع، ضمن الجولة الأولى للمجموعة الأولى من البطولة، سجل هدف المباراة الوحيد محمود حسن تريزيجيه، في الدقيقة 41، بتسديدة رائعة، ليعتلي الفراعنة صدارة المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، وذلك بعد حفل امتد لـ17 دقيقة، وأثبتت خلاله مصر أنها قادرة على تنظيم البطولة الأفضل والحدث الأهم بالقارة الإفريقية، ونستعرض في ما يلي ماذا قالت الصحف التونسية؟
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