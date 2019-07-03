صلاح يتحدى الأولاد| مواجهات قوية بدور الـ16 في الكان

يشهد ثمن نهائي كأس الأمم عدة مواجهات ساخنة، لا يمكن التكهن بهوية الفائز بها من بينها 5 نهائيات لنسخ سابقة في البطولة، بينهم 3 نهائيات كانت بين نيجيريا، والكاميرون

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

منتخب مصر

أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، بينما أخفقت موريتانيا، التي شاركت للمرة الأولى، في التأهل. كان 2019، تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006). وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.

ويشهد ثمن النهائي عدة مواجهات ساخنة، لا يمكن التكهن بهوية الفائز بها من بينها 5 نهائيات لنسخ سابقة في البطولة، بينها 3 نهائيات كانت بين نيجيريا، والكاميرون. نيجيريا VS الكاميرون وربما تسنح الفرصة للمنتخب النيجيري، الذي يمتلك 3 ألقاب في البطولة، في الثأر من الخسائر التي تلقاها أمام نظيره الكاميروني في