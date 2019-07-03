صلاح يتحدى الأولاد| مواجهات قوية بدور الـ16 في الكان

يشهد ثمن نهائي كأس الأمم عدة مواجهات ساخنة، لا يمكن التكهن بهوية الفائز بها من بينها 5 نهائيات لنسخ سابقة في البطولة، بينهم 3 نهائيات كانت بين نيجيريا، والكاميرون
أسدل الستار على مرحلة المجموعات بمنافسات بطولة كأس الأمم الإفريقية 2019، بتأهل 4 منتخبات عربية إلى ثمن النهائي، وهي مصر، والجزائر، والمغرب، وتونس، بينما أخفقت موريتانيا، التي شاركت للمرة الأولى، في التأهل.
كان 2019، تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، ونالت مصر شرف تنظيم البطولة الإفريقية من قبل في 4 مناسبات، في نسخ (1959- 1974- 1986- 2006).
وتنظم مصر نسخة 2019، بمشاركة 24 منتخبًا، لأول مرة بدءًا من هذه النسخة، بعد أن كان يقام العرس القاري في السابق بمشاركة 16 منتخبًا، علمًا بأن البطولة القارية انطلقت للمرة الأولى في السودان في عام 1957.
ويشهد ثمن النهائي عدة مواجهات ساخنة، لا يمكن التكهن بهوية الفائز بها من بينها 5 نهائيات لنسخ سابقة في البطولة، بينها 3 نهائيات كانت بين نيجيريا، والكاميرون.
نيجيريا VS الكاميرون
وربما تسنح الفرصة للمنتخب النيجيري، الذي يمتلك 3 ألقاب في البطولة، في الثأر من الخسائر التي تلقاها أمام نظيره الكاميروني في
ويشهد ثمن النهائي عدة مواجهات ساخنة، لا يمكن التكهن بهوية الفائز بها من بينها 5 نهائيات لنسخ سابقة في البطولة، بينها 3 نهائيات كانت بين نيجيريا، والكاميرون.
نيجيريا VS الكاميرون
وربما تسنح الفرصة للمنتخب النيجيري، الذي يمتلك 3 ألقاب في البطولة، في الثأر من الخسائر التي تلقاها أمام نظيره الكاميروني في النهائيات الثلاثة التي جرت بينهما.
وكان النهائي الأول بينهما، في نسخة البطولة عام 1984 بكوت ديفوار، وانتهت بفوز منتخب أسود الكاميرون (3-1) ليتوج الأسود باللقب للمرة الأولى في تاريخه آنذاك.
وتجدَّدت المواجهة بين المنتخبين في نهائي نسخة المسابقة التي جرت بالمغرب عام 1988، وحسمها المنتخب الكاميروني لصالحه من جديد، إثر فوزه (1-0) جاء من ركلة جزاء، ليحرز لقب البطولة الثانية.
وبعد غياب 12 عامًا، التقى المنتخبان بنهائي نسخة 2000 التي استضافتها غانا مع نيجيريا لتواصل الكاميرون تفوقها وتفوز باللقب الثالث بالفوز (4-0) بركلات الترجيح، عقب انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي (2-2).
غانا VS تونس
كما يشهد ثمن النهائي صدامًا آخر بين غانا وتونس، وسبق للمنتخبين أن التقيا في نهائي عام 1965، والذي انتهى بفوز النجوم السوداء (3-2) بعد الوقت الإضافي، لتحتفظ غانا بلقبها الثاني على التوالي بالبطولة آنذاك.
وبخلاف تلك المباراة، التقت غانا وتونس في 6 مباريات بأمم إفريقيا، حقق خلالها منتخب غانا 5 انتصارات، كان آخرها في دور الثمانية عام 2012، عندما فازت (2-1)، بينما عجز منتخب تونس عن تحقيق أي انتصار.
مصر VS جنوب إفريقيا
وسيلتقي المنتخب الوطني، مع جنوب إفريقيا، في مواجهة ستعيد إلى الأذهان لقاءهما في نهائي 1998 ببوركينا فاسو، الذي انتهى بفوز الفراعنة (2-0)، وكان المنتخبان قد تواجها أيضًا في دور المجموعات بنسخة 1996 بجنوب إفريقيا، حيث فازت مصر (1-0).
الجزائر VS غينيا
كما تشهد مواجهات ثمن النهائي لقاءات لا تقل سخونة؛ حيث يلتقي منتخب الجزائر مع غينيا، في ثاني لقاءاتهما بأمم إفريقيا، بعدما التقيا مرة وحيدة بالبطولة بدور المجموعات 1998، والذي انتهى بفوز غينيا (1-0).
المغرب VS بنين
ويواجه المنتخب المغربي، الذي أحرز الكأس عام 1976، نظيره البنيني، ويُعد هذا هو اللقاء الثاني بين المنتخبين في أمم إفريقيا، بعدما فاز أسود الأطلس (4-0) في المواجهة الوحيدة التي جرت بينهما في مرحلة المجموعات لنسخة البطولة عام 2004 في تونس.
مالي VS كوت ديفوار
ويلتقي منتخب مالي، مع كوت ديفوار، بطل المسابقة عامي 1992، و2015، والتقى الفريقان في أمم إفريقيا 4 مرات، حقق خلالها منتخب كوت ديفوار 3 انتصارات، مقابل تعادل وحيد، بينما أخفق منتخب مالي في تحقيق أي فوز.
وكانت أشهر وأهم مباريات المنتخبين، عندما التقيا في نصف نهائي عام 2012، وانتهى بفوز الأفيال (1-0)، لكنه فشل في حمل الكأس بخسارته أمام زامبيا في نهائي البطولة.
السنغال VS أوغندا
ويواجه منتخب السنغال، الساعي لنيل اللقب للمرة الأولى في تاريخه، نظيره الأوغندي، في أول لقاء بينهما بأمم إفريقيا، لكن أصدقاء ماني لن يجدوا اللقاء سهلا، خصوصًا أن أوغندا قدمت 3 مواجهات جيدة في المجموعات.
مدغشقر VS الكونغو الديمقراطية
وينطبق الأمر نفسه على لقاء مدغشقر، ومنتخب الكونغو الديمقراطية؛ حيث تعتبر هذه هي المواجهة الأولى بينهما في أمم إفريقيا، علمًا بأن منتخب مدغشقر، تصدر المجموعة الثانية على حساب فريق عريق مثل المنتخب النيجيري، الفائز باللقب ثلاث مرات سابقة.