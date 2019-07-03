تشيلي Vs بيرو.. من يواجه البرازيل في نهائي كوبا؟

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٣٥ ص

تشيلي

يحتضن ملعب أرينا دي جريميو في بورتو أليجري فجر غد الخميس، نصف النهائي الثاني في بطولة كوبا أمريكا، وذلك عندما تواجه بيرو نظيرتها تشيلي حاملة لقب آخر نسختين، في تمام الساعة 2:30 صباحًا، ويواجه الفائز من تلك المباراة البلد المضيف البرازيل، في المباراة النهائية التي ستقام على ملعب ماراكانا يوم الأحد المقبل، وتـأهلت بيرو لنصف النهائي بعد احتلال المركز الثالث في المجموعة الأولى، بالتعادل سلبيًا مع فنزويلا والفوز على بوليفيا 3-1 قبل الخسارة أمام البرازيل بخماسية نظيفة.

وتمكنت بيرو من تخطي أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، أما تشيلي فوصلت إلى نصف النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد الفوز على اليابان 4-0 وعلى الإكوادور 2-1، قبل الخسارة أمام أوروجواي بهدف نظيف، وتغلبت على كولومبيا بركلات الترجيح

وتمكنت بيرو من تخطي أوروجواي في ربع النهائي بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل السلبي، أما تشيلي فوصلت إلى نصف النهائي باحتلال المركز الثاني في المجموعة الثالثة بعد الفوز على اليابان 4-0 وعلى الإكوادور 2-1، قبل الخسارة أمام أوروجواي بهدف نظيف، وتغلبت على كولومبيا بركلات الترجيح في ربع النهائي بعد انتهاء الوقت الأصلي بالتعادل السلبي.



وتواجه المنتخبان في 81 مباراة سابقة، حققت خلالها تشيلي الفوز في 45 لقاء وتعادلت في 14 لقاء وخسرت 22 مواجهة، وأتت آخر مواجهة بينهما في كوبا أمريكا في نسخة تشيلي 2015، وفاز أصحاب الأرض بنتيجة 2-1.



وتبحث بيرو عن الوصول للنهائي للمرة الثالثة في تاريخها، بعد التتويج باللقب عامي 1939 و1975، بينما تتطلع تشيلي للوصول للنهائي للمرة السابعة، بعدما توجت باللقب مرتين من قبل عامي 2015 و2016.