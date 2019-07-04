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هل الخضراوات المجمدة صحية؟ الفرق بينها وبين الطازجة

توصي الإرشادات الغذائية بتناول أنواع مختلفة من الخضراوات بانتظام بما في ذلك الخضراوات الداكنة والحمراء والبرتقالية والفاصوليا والخضراوات النشوية للحصول على التغذية الصحية
تحرير:فيروز ياسر ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص
الخضروات المجمدة
الخضروات المجمدة
خلال مواسم بعض الخضراوات تلجئين غالبا إلى تخزين أنواع معينة قبل اختفائها من الأسواق، وبالتالي يمكنك تجميدها، وإذا لم يحالفك الحظ ولم تجدي الوقت الكافي لأخذ هذه الخطوة، إذن لا بد من شراء الخضراوات المجمدة من السوبر ماركت في حالة اشتهائها. هناك تساؤل حول الفوائد التي تحملها الخضراوات المجمدة، وذلك لانتشار بعض الأقاويل حول أنها تفقد جميع العناصر الغذائية، ولهذا يجب التدقيق على مدى الفوائد التي تحملها الخضراوات المجمدة ومعرفة الفرق بينها وبين الطازجة وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.
الطازجة مقابل المجمدة قد تكون الثلاجة المليئة بالخضراوات الطازجة جذابة للعين، لكن للخضراوات المجمدة بعض المزايا الغذائية، حيث تقل المغذيات بداخل الخضراوات الطازجة بعد انتقائها وتخزينها في المستودعات، ثم الشحن إلى أماكن مختلفة، وبعدها التخزين في الثلاجة. ولكن يكشف موقع FruitsAndVeggiesMoreMatters.org
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