هل الخضراوات المجمدة صحية؟ الفرق بينها وبين الطازجة

توصي الإرشادات الغذائية بتناول أنواع مختلفة من الخضراوات بانتظام بما في ذلك الخضراوات الداكنة والحمراء والبرتقالية والفاصوليا والخضراوات النشوية للحصول على التغذية الصحية

تحرير:فيروز ياسر ٠٤ يوليه ٢٠١٩ - ١١:٠٠ ص

خلال مواسم بعض الخضراوات تلجئين غالبا إلى تخزين أنواع معينة قبل اختفائها من الأسواق، وبالتالي يمكنك تجميدها، وإذا لم يحالفك الحظ ولم تجدي الوقت الكافي لأخذ هذه الخطوة، إذن لا بد من شراء الخضراوات المجمدة من السوبر ماركت في حالة اشتهائها. هناك تساؤل حول الفوائد التي تحملها الخضراوات المجمدة، وذلك لانتشار بعض الأقاويل حول أنها تفقد جميع العناصر الغذائية، ولهذا يجب التدقيق على مدى الفوائد التي تحملها الخضراوات المجمدة ومعرفة الفرق بينها وبين الطازجة وفقا لما ذكره موقع Livestrong.com.

الطازجة مقابل المجمدة قد تكون الثلاجة المليئة بالخضراوات الطازجة جذابة للعين، لكن للخضراوات المجمدة بعض المزايا الغذائية، حيث تقل المغذيات بداخل الخضراوات الطازجة بعد انتقائها وتخزينها في المستودعات، ثم الشحن إلى أماكن مختلفة، وبعدها التخزين في الثلاجة. ولكن يكشف موقع FruitsAndVeggiesMoreMatters.org

الطازجة مقابل المجمدة



قد تكون الثلاجة المليئة بالخضراوات الطازجة جذابة للعين، لكن للخضراوات المجمدة بعض المزايا الغذائية، حيث تقل المغذيات بداخل الخضراوات الطازجة بعد انتقائها وتخزينها في المستودعات، ثم الشحن إلى أماكن مختلفة، وبعدها التخزين في الثلاجة.

ولكن يكشف موقع FruitsAndVeggiesMoreMatters.org التابع لمؤسسة Produce for Better Health Foundation، أن مصنعي المواد الغذائية يعالجون الخضراوات المجمدة فورًا بعد الحصاد، والتي تحتفظ بأعلى مستوى من التغذية لفترات زمنية أطول، حيث تتحول الفاصوليا الخضراء الطازجة التي تشتريها من المتجر إلى اللون البني في الثلاجة بعد عدة أيام، لكن كيسًا من الفاصوليا الخضراء المجمدة يمكن الاحتفظ بها لمدة شهور دون تغيير في الجودة، ولكن صلاحية هذه الخضراوات المجمدة تصل إلى 8 أشهر فقط.

المغذيات في الخضراوات المجمدة



توصي الإرشادات الغذائية بتناول أنواع مختلفة من الخضراوات بانتظام، بما في ذلك الخضراوات الخضراء الداكنة والخضراوات الحمراء والبرتقالية والفاصوليا والبازلاء والخضراوات النشوية للحصول على التغذية اللازمة.. اقرأ أيضا: البيض والتوت.. أطعمة يجب تناولها في الإفطار.

ومزيج مجمد من الذرة والفاصولياء والبازلاء يحتوي على 118 سعرا حراريا وأقل من 1 جرام من الدهون لكل كوب، كما يوفر الجزر الموجود في المزيج مصدرا ممتازا لفيتامين A، وهو فيتامين مهم لصحة العينين والبشرة، بينما توفر الخضراوات الخضراء فيتامين K، وهو عنصر غذائي مهم لتخثر الدم، حيث يحتوي هذا المزيج على 5 جرامات من البروتين لكل كوب، معظمها من البازلاء، و8 جرامات من الألياف المهمة للكوليسترول في الدم.

كما يوصي معهد الطب بأن تحصل النساء على 25 جرامًا من الألياف يوميا وأن يحصل الرجال على 38 جرامًا، وكوب واحد من هذا المزيج يوفر من 21 إلى 32% من الاحتياجات اليومية.. تعرف على فوائد تناول الأكلات الحرشة.

الخضراوات المجمدة مع الصلصات



يمكن للخضراوات المجمدة المعبأة في صلصة مضافة أن تصنع طبقًا جانبيا لذيذًا، لكن بعض العلامات التجارية تحتوي على كمية عالية من الصوديوم، والأنظمة الغذائية الغنية بالملح تزيد من خطر ارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب، لذا يوصي معهد الطب بأن البالغين لا يحصلون على أكثر من 2300 ملليجرام من الصوديوم يوميا.

كما تحتوي البازلاء الخضراء المجمدة في صلصة الكريمة على 420 ملليجراما من الصوديوم، وصلصات الكريمة والجبن تحمل الكثير من الدهون المشبعة، وهو نوع من الدهون يمكن أن يؤدي إلى تراكم الكوليسترول في الأوعية الدموية، لذا حاولي اختيار أنواع قليلة من الصوديوم والدهون في السوبر ماركت.

نصائح لطبخ الخضراوات المجمدة



من الأفضل تقليل الملح في الخضراوات المجمدة واستبدال الفلفل الأسود به وجوزة الطيب، والثوم والأعشاب والتوابل الصحية.. يهمك أن تعرف فوائد زيت الفلفل الحار.

إذا كانت ربة المنزل تغلي الخضراوات في الماء فإنه يفقد بعض فيتامينات C وB المعقدة لأنها مغذيات قابلة للذوبان في الماء، وللاحتفاظ بمعظم العناصر الغذائية من الخضراوات المجمدة، يجب اختيار طرق الطهي السريعة بأقل كمية من الماء.