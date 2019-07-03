بسبب "المكرونة" تسمم عاملات مصنع ملابس بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م

صورة أرشيفية

7 فتيات تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين، أجبرتهن قسوة الحياة وظروفهن الاجتماعية الصعبة، على البحث عن فرصة عمل مقابل حفنة من الجنيهات يحصلن عليها كل أول شهر إما لمساعدة أسرهن في الإنفاق، أو لجمع بعض الأموال لشراء "الجهاز" مستلزمات الزوج بدلًا من الانتظار الذي تكون نهايته عدم الزواج لعدم جاهزية العروس لضيق حال والدها وفشله في تجهيزها، فقررن الخروج للعمل إلا أنّهن كنّ على وشك أن يفقدن حياتهن بسبب وجبة مكرونة تناولنها من مطعم شخص لا يهتم سوى بجمع الأموال حتى وإن كان على حساب حياة الآخرين.

أخذت لجنة من مديرية الصحة بالفيوم، اليوم الأربعاء، عينات من المواد الغذائية من مطعم الكشري والمكرونة، عقب تسمم 7 عاملات تناولن وجبات من المطعم. تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول 7 عاملات بمصنع ملابس بالسلخانة، مصابات بتسمم غذائي إلى مستشفى الفيوم العام. وهن "صفاء. س. م" 25 عامًا، و"هدير. ب. م" 20 عامًا،