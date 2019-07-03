جريمة

بسبب "المكرونة" تسمم عاملات مصنع ملابس بالفيوم

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٠٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
7 فتيات تتراوح أعمارهن بين الخامسة عشرة والخامسة والعشرين، أجبرتهن قسوة الحياة وظروفهن الاجتماعية الصعبة، على البحث عن فرصة عمل مقابل حفنة من الجنيهات يحصلن عليها كل أول شهر إما لمساعدة أسرهن في الإنفاق، أو لجمع بعض الأموال لشراء "الجهاز" مستلزمات الزوج بدلًا من الانتظار الذي تكون نهايته عدم الزواج لعدم جاهزية العروس لضيق حال والدها وفشله في تجهيزها، فقررن الخروج للعمل إلا أنّهن كنّ على وشك أن يفقدن حياتهن بسبب وجبة مكرونة تناولنها من مطعم شخص لا يهتم سوى بجمع الأموال حتى وإن كان على حساب حياة الآخرين.
أخذت لجنة من مديرية الصحة بالفيوم، اليوم الأربعاء، عينات من المواد الغذائية من مطعم الكشري والمكرونة، عقب تسمم 7 عاملات تناولن وجبات من المطعم. تعود تفاصيل الواقعة إلى وصول 7 عاملات بمصنع ملابس بالسلخانة، مصابات بتسمم غذائي إلى مستشفى الفيوم العام. وهن "صفاء. س. م" 25 عامًا، و"هدير. ب. م" 20 عامًا،
اقرأ المزيد
علا-القرضاوى-وزوجها

إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير في «تمويل الإرهاب»

أكد أحمد أبو العلا المحامي، إصدار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل «علا» ابنة القيادي الإسلامي، يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية، على ذمة القضية المتهمة فيها بالاشتراك مع آخرين بتمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة إرهابية تقوم بإمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل جلسة نظر تجديد حبس زوجها حسام خلف لتعذر حضوره من السجن، هو ما أكده شقيقها عبد الرحمن على حسابه الخاص.
سجن

إحالة أستاذ جامعي للجنايات لتهريبه 44 عملة أثرية

قررت نيابة العامرية ثان بغرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إحالة أستاذ مساعد، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، وذلك لاتهامه بالشروع في تهريب 44 قطعة معدنية أثرية خارج البلاد. تعود الواقعة في القضية رقم 11160 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة مطار برج العرب يفيد بضبط شخص بحوزته قطعة معدنية أثرية مختلفة الأحجام.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

10 سيارات إطفاء| متوفى و7 مصابين في حريق مصنع أكتوبر

تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة جهودها للسيطرة على حريق نشب داخل مصنع للمواد البلاستيكية بمدينة السادس من أكتوبر، وأسفر الحريق حتى الآن عن مصرع عامل وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. وصل إلى مكان الحريق 10 سيارات إطفاء، وأكد مصدر أمني بالحماية المدنية أن عددا من السيارات التى تفرغ حمولتها من المياه، سيعود ثانيةً إلى المصنع، وذلك بسبب محتوياته التى تساعد فى تفاقم النيران، ورجح المصدر اندلاع النيران جراء تسريب غاز من إحدى أسطوانات المصنع كبيرة الحجم.
فيسبوك

«عرفته على الفيس».. طالبة ثانوي تهرب مع عجوز للزواج

تمكن رجال مباحث مركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث، اليوم الأربعاء، من كشف غموض واقعة اختفاء طالبة بالمرحلة الثانوية عن منزل أسرتها لأكثر من 48 ساعة، إذ تبين قيام الفتاة بالهروب من منزل أسرتها وسفرها للقاهرة من أجل الزواج برجل عجوز تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بينما جرت إعادة الطالبة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
اقرأ المزيد من الأخبار
جبن رومي فاسدة‎ (2)

الخطر في كيس جبنة.. رحلة الكشف عن مصنع الموت بالهرم

البحث عن المال بات هو شغله الشاغل، فلا يفارق عقله حبه لجني الأموال وامتلاك أرصدة بنكية، وأضحت العقبة الوحيدة أمامه هي السبيل لبلوغ هدفه المنشود، فراح يفكر في الأسلوب الذي سيمهد الطريق له نحو بلوغ مبتغاه حتى سلم تفكيره إلى الشيطان الذي وسوس في أذنه بأنه لا بد من تقديم تنازلات حتى لو بلغ الأمر الإضرار بصحة المواطنين حتى يضمن كسب المال الوفير، فقرر إنشاء مصنع "بير سلم" يعمل في منتجات الألبان متخذا مخزنا غير مطابق للمواصفات بمنطقة الهرم مقرا لمنشأته الصناعية الجديدة.
الزبدة والسمنة (1)

حكاية حلم مشبوه أنهى رحلة صاحب مصنع خلف القضبان

جهود متواصلة تقدمها الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية تحت إشراف اللواء محمود توفيق وزير الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى أنواعها لاسيما التي تتعلق بالمجالات التموينية حرصا على سلامة صحة المواطنين والتصدي لجشع التجار وظاهرة الغش التجاري في إطار توجيهات القيادة السياسية بحماية محدودي الدخل، وعلى مدار الأيام القليلة الماضية حقق ضباط إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة نتائج إيجابية عدة في إطار ملاحقة أصحاب المصانع والمحلات التجارية غير المرخصة التي تطرح مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.
تسمم (3)

تسمم أسرة في الشرقية بسبب «أكل بايت»

تعرضت ثلاث فتيات من أسرة واحدة، لاشتباه فى الإصابة بتسمم غذائى بعد معاناتهن من حالات قيء وإسهال، اليوم الأحد، على خلفية تناولهن وجبة منزلية فاسدة بمحل إقامتهن رفقة أسرتهن في عزبة »أبو شحاتة« بدائرة مركز شرطة ههيا بمحافظة الشرقية، إذ نقلت المصابات إلى مستشفى »ههيا المركزى« للخضوع للإسعافات الأولية اللازمة وسحب العينات لفحص أسباب التسمم، قبل إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيق فى الواقعة برئاسة المستشار سادات أبو النور المحام العام لنيابات شمال الشرقية.
شاى

شاي بالتراب..كواليس مداهمة مصنع بير سلم في برج العرب

البحث وراء المال وتحقيق ثروة طائلة بغض الطرف عن شرعية الطريقة مقتديا بمقولة الفليسوف الإيطالي ميكيافيلي "الغاية تبرر الوسيلة"، كانت طريقة مدير المصنع الذي قاده تفكيره إلى خوض غمار التجارة لكن بطريقة مخالفة للقانون؛ إذ عمد إلى تجميع كميات كبيرة من هوالك وبقايا وكنسة مصانع الشاي ونخلها، وإعادة تعبئتها داخل أجولة بدون بيانات تجارية ومن ثم طرحها في الأسواق وتوزيعها على المحلات التجارية بأسعار أقل من المتداولة محققا مكاسب طائلة بطريقة غير شرعية بالإضافة إلى تعريض حياة المواطنين للخطر.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org