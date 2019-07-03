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هالة زايد تطمئن على المرضى بمنظومة التأمين الصحي

تحرير:شيماء رشاد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م
وزيرة الصحة ببورسعيد
وزيرة الصحة ببورسعيد
تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مستشفى النصر التخصصى بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الاستعدادات النهائية لإجراء 3 عمليات قسطرة في القلب، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما زارت المرضي داخل غرفهم قبل إجراء العمليات الجراحية، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما زارت مستشفى أطفال النصر التخصصي للاطمئنان على طفلين قبل إجرائهما عمليتين جراحيتين لزراعة قوقعة الأذن، واطمأنت من أولياء أمور والأطفال على الخدمات الطبية المقدمة لهم في المستشفى.
وتضم مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة 20 وحدة صحية و7 مستشفيات، وتم التعاقد مع كبار الأساتذة بمختلف التخصصات في الجامعات المصرية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالمستشفيات، فضلا عن تدريب 300 طبيب أسرة بانجلترا لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين داخل الوحدات الصحية. ويبلغ سعر الزيارة المنزلية للمريض بمنظومة
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إزالة 32 فدان أرز مخالف بالفيوم بسبب نقص المياه

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البنك الدولي: مصر حققت نجاحات يحتذى بها في إفريقيا

قال شريف حمدي ممثل البنك الدولي، إن مصر حققت نجاحات يحتذى بها في دول إفريقيا، مؤكدا أن حجم الإنجاز بالدولة المصرية أكبر بكثير مما يعلمه المواطن. وأضاف حمدي خلال كلمته في مؤتمر إطلاق منظومة التأمين الصحي الشامل اليوم، الاثنين، إن البنك الدولي يتشرف بمشاركة هذه المنظومة، مؤكدا أن البنك يدعم جهود وزارة الصحة في مكافحة الأمراض غير السارية، مشيرا إلى أن مصر حققت نجاحات غير مسبوقة، مثل مكافحة فيرس سي ومنظومة تكافل وكرامة، والتي توجه ناحية بناء الإنسان المصري.
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قبل إطلاقها غدا.. تفاصيل منظومة التأمين الصحي الشامل

تُطلق محافظة بورسعيد، غدا الإثنين، الأول من يوليو، إشارة بدء منظومة التأمين الصحي الشامل ولمدة شهرين تجريبيا، إذ انتهت وزارة الصحة من وضع اللمسات الأخيرة للمنظومة الجديدة بعد إعادة تأهيل وتجهيز 30 مركز صحة رعاية أولية، و7 مستشفيات عامة ومركزية بأحدث الأجهزة والمعامل والمستلزمات العلاجية وميكنتها لتقديم خدمة طبية عالية الجودة لجميع المواطنين بالمجان، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، وارتفعت ميزانية تطبيق المشروع في محافظة بورسعيد من 661 مليون جنيه إلى 3.5 مليار جنيه، وذلك في أعمال تطوير وإنشاء المستشفيات والتجهيزات الطبية المختلفة.
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تغيير أسماء مستشفيات «التأمين الصحي» في بورسعيد

أعلن اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اليوم الثلاثاء، تغيير أسماء عدد من مستشفيات المحافظة، بعد الانتهاء من تطويرها، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، التي تنطلق تجريبيا اعتبارًا من أول يوليو المقبل ولمدة شهرين. وأشار الغضبان، خلال ترؤسه اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، إلى أنه سيتم تغيير اسم مستشفى بورفؤاد العام ليصبح مستشفى "الحياة بورفؤاد"، ومستشفى بورسعيد العام يطلق عليه اسم مستشفى "السلام بورسعيد"، ومستشفى النصر للأطفال يصبح اسمه مستشفى "أطفال النصر التخصصي".
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تشغيل تجريبي شهرين للتأمين الصحي الشامل في بورسعيد

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، اليوم الثلاثاء، إنه سيتم تدشين مرحلة التشغيل التجريبي لمنظومة التأمين الصحي الشامل في محافظة بورسعيد، لفترة تمتد لشهرين بداية من الأول من يوليو القادم حتى الأول من سبتمبر، مشيرة إلى أنه سيتم خلال التشغيل التجريبي تقديم خدمات طبية ذات جودة عالية مطابقة للمعايير القومية المصرية، ومن خلال منشآت مسجلة لدى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية. وأوضحت أنه ستشهد تلك المرحلة أيضا استكمال البنية المعلوماتية والانتهاء من تسجيل المنتفعين بالخدمة، مؤكدة أنه جار تدريب كل الفرق الطبية والإدارية.
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