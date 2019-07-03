هالة زايد تطمئن على المرضى بمنظومة التأمين الصحي

تحرير:شيماء رشاد ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٢ م

وزيرة الصحة ببورسعيد

تفقدت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، مستشفى النصر التخصصى بمحافظة بورسعيد، لمتابعة الاستعدادات النهائية لإجراء 3 عمليات قسطرة في القلب، ضمن منظومة التأمين الصحي الشامل الجديدة، كما زارت المرضي داخل غرفهم قبل إجراء العمليات الجراحية، للاطمئنان على مستوى الخدمات الطبية المقدمة لهم، كما زارت مستشفى أطفال النصر التخصصي للاطمئنان على طفلين قبل إجرائهما عمليتين جراحيتين لزراعة قوقعة الأذن، واطمأنت من أولياء أمور والأطفال على الخدمات الطبية المقدمة لهم في المستشفى.

وتضم مرحلة التشغيل التجريبي للمنظومة 20 وحدة صحية و7 مستشفيات، وتم التعاقد مع كبار الأساتذة بمختلف التخصصات في الجامعات المصرية لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين بالمستشفيات، فضلا عن تدريب 300 طبيب أسرة بانجلترا لتقديم الخدمة الطبية للمواطنين داخل الوحدات الصحية. ويبلغ سعر الزيارة المنزلية للمريض بمنظومة