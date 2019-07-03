رياضة

بهتافات «مو صلاح».. راموس وزوجته يصلان إلى الغردقة

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م
راموس
راموس
وصل الدولي الإسباني سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد، إلى مطار الغردقة اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة بصحبة أسرته لقضاء إجازته السنوية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، حيث استقبله كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي السابق، واصطحبه إلى المنتجع السياحي حيث تم تعليق صور ترحيبية براموس بمداخل المنتجع. وتم تخصيص حراسات خاصة بجانب الكردون الأمني منذ وصوله لصالة الوصول حتى السيارة التي استقلها للفندق حيث استقبله عدد من الركاب الذين كانوا في مطار الغردقة الدولي، وشاهدوا وصول قائد المرينجي ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس، بهتافات مو صلاح.
ومن المقرر أن يتم تنظيم برنامج سياحي لسيرجيو راموس وأسرته، تتخلله رحلة بحرية وحفلات فنية في الغردقة خلال إجازته المقدرة بـ3 أيام في الغردقة. وتأتي زيارة نجم ريال مدريد لمدينة الغردقة ضمن سلسلة من زيارات نجوم كرة القدم حول العالم، والتي بدأت بزيارة كليور نافاس حارس مرمى الريال والكثير من الفنانين والمشاهير
اقرأ المزيد
داني-ألفيس (4)

ألفيش يتضامن مع ميسي بعد سقوط الأرجنتين في كوبا

دافع الدولي البرازيلي داني ألفيش، نجم فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، عن ليونيل ميسي، زميله السابق في فريق برشلونة الإسباني بعد تأهل منتخب بلاده على حساب راقصي التانجو في نصف نهائي كوبا أمريكا 2019، حيث قال نجم السامبا في تصريحات صحفية أن تكون الأفضل في العالم هذا أمر صعب للغاية ويضع عليك عاتقًا كبيرًا، على سبيل المثال إذا خسرت البرازيل فالنقد دائمًا يكون علينا جميعًا كلاعبي المنتخب أما في حالة خسارة الأرجنتين فسيكون السبب هو ميسي وهذا هو قدره لأنه الأفضل في العالم.
محمود-الخطيب (1)

محمود الخطيب يتغنى بمحمد صلاح وساديو ماني

كشف محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي وسفير كأس الأمم الإفريقية 2019، عن أن هناك أكثر من لاعب يجب مشاهدته في كان 2019، على رأسهم الثنائي المصري محمد صلاح والسنغالي ساديو ماني، نجما نادي ليفربول الإنجليزي. وقال بيبو للموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الأربعاء: "الحقيقة أن هناك أكثر من لاعب؛ لأن العديد من اللاعبين متميزون، لكن هناك ثنائيا وصل إلى مستوى عال والعالم كله أصبح يشاهدهما، هما محمد صلاح وساديو ماني، فالثنائي بطلا أوروبا (مع ليفربول)، وأعتقد أنه يمكن أن يكون لهما دور مع فريقيهما في البطولة".
مؤتمر-خافيير-اجيرى المدير-الفني-للمنتخب المصري (4)

كيف بدأ أجيرى استعداداته لمواجهة جنوب إفريقيا؟

كشف هاني رمزي، المدرب العام للمنتخب الوطني، أن الجهاز الفني سيشاهد مباريات جنوب إفريقيا، لدراسة نقاط القوة والضعف، وذلك استعدادًا للمواجهة المرتقبة بين الفراعنة والأولاد، في المباراة المقرر لها في تمام الساعة التاسعة مساء السبت المقبل، على استاد القاهرة الدولي، وذلك في دور الـ16 بمسابقة بطولة كأس الأمم الإفريقية، التي تستضيفها مصر حتى 19 يوليو الجاري، بمشاركة 24 منتخبًا لأول مرة في تاريخ البطولة، وفي حالة تأهل المنتخب لدور الـ 8 سوف يواجه الفائز من الكاميرون ونيجيريا.
اقرأ المزيد من الأخبار
محمد-صلاح (5)

حلم البريميرليج يدفع صلاح لرفض عرض ريال مدريد

رفض نجم المنتخب الوطني محمد صلاح، الرحيل عن ليفربول، على الرغم من استعداد كل من يوفنتوس وريال مدريد لدفع 150 مليون جنيه إسترليني من أجل الظفر بخدماته، وذلك بحسب صحيفة "ميرور" البريطانية، التي أشارت أيضًا إلى تفكير صلاح في الانضمام إلى ريال مدريد أو العودة إلى إيطاليا من جديد بعدما لعب في السابق في صفوف روما، إلا أنه لم يعد متحمسًا لتلك الفكرة بعد التتويج بلقب دوري أبطال أوروبا وتحوله إلى بطل في ملعب الأنفيلد، إذ يرى أن ذلك ليس الوقت المناسب للرحيل.
كريستيانو رونالدو وجورجينا رودريجيز

كيف علقت صديقة رونالدو على عدم دعوته لزفاف راموس؟

تكفلت جورجينا رودريجيز، صديقة كريستيانو رونالدو، بالرد على الدولي الإسباني سيرجيو راموس، بعدما تجاهل رونالدو في حفل زفافه وعدم دعوته لحضور حفل الزفاف، حيث فسرت صحيفة "ديلي ستار"، الصورة التي نشرتها الجميلة الإسبانية عبر حسابها على "انستجرام"، على أنها رسالة لراموس، بأن الأسرة لا تبالي بتجاهلها لحضور حفل زفافه على الإعلامية الشهيرة بيلار روبيو، المقرر إقامته في كاتدرائية إشبيلية. ونشرت صديقة رونالدو صورة من داخل الطائرة الخاصة به، ومعهم الأطفال الأربعة، متجهين نحو اليونان، للاستمتاع بالعطلة الصيفية، في نفس توقيت حفل راموس.
رونالدو-واسرته

كيف تجاهل راموس «رونالدو» قبل حفل زفافه؟

كشفت صحيفة ديلي ميل البريطانية، أن سيرجيو راموس قائد ريال مدريد، لم يوجه الدعوة إلى زميله السابق في النادي الملكي كريستيانو رونالدو، نجم يوفنتوس الإيطالي، لحضور حفل زفافه على الإعلامية بيلار روبيو المقرر إقامته يوم 15 يونيو الجاري في إشبيلية، ويقيم راموس حفلاً كبيراً يوم زواجه الرسمي بحضور 500 شخص تمت دعوتهم بواسطة قائد ريال مدريد وزوجته، لكن لا يتواجد اسم رونالدو في قائمة الموجه لهم الدعوات رغم أنه كان زميلاً لراموس لمدة 9 سنوات في صفوف الريال وحققا معاً العديد من البطولات محلياً وقارياً وعالمياً، قبل أن يرحل إلى يوفنتوس.
ريال- مدريد‎

ريال مدريد يكشف عن قميصه الجديد للموسم المقبل

أعلن نادي ريال مدريد الإسباني عن قميصه الجديد الخاص بموسم 2019- 2020، والذي سيرتدي من خلاله لونه الأبيض التقليدي، بينما ستكون الخطوط الثلاثية الشهيرة الخاصة بشركة أديداس الراعية له باللون الذهبي، في محاكاة لقميص الفريق في موسم 2011- 2012، ذلك الموسم التاريخي الذي نجح خلاله الفريق الملكي في إيقاف هيمنة برشلونة على الدوري الإسباني، التي استمرت حينها ثلاث سنوات، بالتتويج باللقب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو، محطمًا حينها العديد من الأرقام القياسية، ولكنه ودع في ذلك الموسم دوري أبطال أوروبا من نصف النهائي بالخسارة أمام بايرن ميونيخ.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org