بهتافات «مو صلاح».. راموس وزوجته يصلان إلى الغردقة

تحرير:محمد حسن صيام ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٣ م

راموس

وصل الدولي الإسباني سيرجيو راموس، نجم ريال مدريد، إلى مطار الغردقة اليوم الأربعاء، على متن طائرة خاصة بصحبة أسرته لقضاء إجازته السنوية بأحد المنتجعات السياحية بمدينة الغردقة، حيث استقبله كامل أبو علي رئيس النادي المصري البورسعيدي السابق، واصطحبه إلى المنتجع السياحي حيث تم تعليق صور ترحيبية براموس بمداخل المنتجع. وتم تخصيص حراسات خاصة بجانب الكردون الأمني منذ وصوله لصالة الوصول حتى السيارة التي استقلها للفندق حيث استقبله عدد من الركاب الذين كانوا في مطار الغردقة الدولي، وشاهدوا وصول قائد المرينجي ومنتخب إسبانيا سيرجيو راموس، بهتافات مو صلاح.

ومن المقرر أن يتم تنظيم برنامج سياحي لسيرجيو راموس وأسرته، تتخلله رحلة بحرية وحفلات فنية في الغردقة خلال إجازته المقدرة بـ3 أيام في الغردقة. وتأتي زيارة نجم ريال مدريد لمدينة الغردقة ضمن سلسلة من زيارات نجوم كرة القدم حول العالم، والتي بدأت بزيارة كليور نافاس حارس مرمى الريال والكثير من الفنانين والمشاهير