محمد رمضان ينشر صورته بالطفولة.. والجمهور: الأسطورة

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م

الفنان محمد رمضان

نشر الفنان محمد رمضان، اليوم، صورة له عندما كان طفلًا، على حسابه بـ«انستجرام»، تعود تاريخها إلى عام 1990، وحرص على إضافة تعليق عليها، إذ كتب: «وأنا بشرب الشاي مع أبويا النهاردة الصبح الأربعاء 3 يوليو 2019، سابني ودخل الأوضة بتاعته، ورجع بالصور دي وحكالي اليوم ده بالتفصيل وكأنه إمبارح، أيوه أنا سنة 1990»، وتفاعل المتابعين مع الصورة، مؤكدين أن هذا الطفل الصغير لم يكن يعلم يومًا ما أنه سيحقق كل هذه الشهرة والنجاح وسيصبح «الأسطورة».. وفى سياق آخر، ينتظر محمد رمضان طرح الديو الغنائي الذي يجمعه بالمغربي سعد المجرد، خلال الأيام القادمة.

يذكر أن الفنان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أغنية «بابا» كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد، من إنتاج شركة روتانا، وحقق الفيديو كليب حتى الآن نحو 9 ملايين مشاهدة على موقع «يوتيوب». وبعيدًا عن الغناء، ينتظر محمد رمضان طرح الجزء الثاني من فيلم «الكنز»