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محمد رمضان ينشر صورته بالطفولة.. والجمهور: الأسطورة

تحرير:التحرير ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٤ م
الفنان محمد رمضان
الفنان محمد رمضان
نشر الفنان محمد رمضان، اليوم، صورة له عندما كان طفلًا، على حسابه بـ«انستجرام»، تعود تاريخها إلى عام 1990، وحرص على إضافة تعليق عليها، إذ كتب: «وأنا بشرب الشاي مع أبويا النهاردة الصبح الأربعاء 3 يوليو 2019، سابني ودخل الأوضة بتاعته، ورجع بالصور دي وحكالي اليوم ده بالتفصيل وكأنه إمبارح، أيوه أنا سنة 1990»، وتفاعل المتابعين مع الصورة، مؤكدين أن هذا الطفل الصغير لم يكن يعلم يومًا ما أنه سيحقق كل هذه الشهرة والنجاح وسيصبح «الأسطورة».. وفى سياق آخر، ينتظر محمد رمضان طرح الديو الغنائي الذي يجمعه بالمغربي سعد المجرد، خلال الأيام القادمة.
يذكر أن الفنان محمد رمضان قد طرح مؤخرا أغنية «بابا» كلمات خالد بدران وألحان وتوزيع رامى المصرى وإخراج أحمد عبد الواحد، من إنتاج شركة روتانا، وحقق الفيديو كليب حتى الآن نحو 9 ملايين مشاهدة على موقع «يوتيوب». وبعيدًا عن الغناء، ينتظر محمد رمضان طرح الجزء الثاني من فيلم «الكنز»
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شاهد محمد رمضان وسعد لمجرد في كواليس أغنيتهما

نشر الفنان محمد رمضان، قبل قليل، على حسابه بموقع «إنستجرام» فيديو يجمعه بالفنان المغربي سعد لمجرد، من كواليس تسجيل الديو الغنائي الذى يجمعهما، والذى سبق وأعلن عنه «رمضان» فى مارس الماضي، إذ قال حينها إنه يحضر مفاجأة مع «لمجرد»، وسيتم تصوير الفيديو كليب فى فرنسا. وكتب محمد رمضان على الفيديو الذي نشره اليوم الأربعاء، والذى ظهر فيه جالسا إلى جوار سعد لمجرد وهو يلعب على البيانو: «جاهزين.. مع أخويا سعد لمجرد». الأغنية تأجل طرحها بسبب ظروف المطرب المغربي، والتحقيق معه فى قضايا بتهمة الاعتداء على نساء، ومن المنتظر طرح الأغنية خلال الأيام المقبلة.
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آخرها «بابا».. أعمال قدّم فيها محمد رمضان شخصيتين

ظهر الفنان محمد رمضان في أحدث كليباته التى تحمل اسم «بابا»، والتى طرحها أمس الثلاثاء، وجسد من خلال كليب الأغنية دور "أب وابن"، ليأتي اسم الأغنية من هنا "بابا"، ويبدأ المشهد بدخول محمد رمضان لمتحف الشمع ويجد بداخله تمثال يشبه والده فتبدأ من هنا الأغنية ويقول "بابا"، ليرد عليه التمثال مثلما حدث في فيلم الحرب العالمية الثالثة "بابا مين يا بني". وهذه ليست المرة الأولى التي يجسد فيها محمد رمضان شخصيتين، ومن خلال هذا التقرير نتطرق لأعماله التي قدم فيها أكثر من شخصية في عمل واحد.
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«بابا.. بابا مين يابني.. بابا.. بابا إيه يابني.. اللي جاي هيوجع أكتر.. دي حقيقة ومش بتكبر.. عاوزك تقعد تتفرج.. زلزال وبمليون ريختر»، هذه من كلمات أحدث أغاني الفنان محمد رمضان، «بابا»، التي طرحتها شركة «روتانا»، وقدم فيها النجم رسالة قديمة ولكن في قالب جديد، فهو البطل الذي يثق في نفسه إلى ما لا حدود له، فيستهزئ بمن يرى أنهم "حاقدون" أو "خصوم"، ولكن سواء أعجبت الأغنية أم لا، فلا يمكن إنكار نجاح رمضان الكبير في عالم الغناء، حتى إنه قرر إحياء حفلات غنائية بصفة منتظمة الأيام المقبلة.
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