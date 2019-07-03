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النائب العام: ملاحقة الجريمة عبر الحدود ضرورة وطنية

دعا النائب العام، النواب العرب المشاركين في الاجتماع إلى دراسة الإعداد لمؤتمر عام للبحث والتحليل للتحديات الراهنة للانتهاء بالتوصيات بالتصدي للجريمة المنظمة
تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م
النائب العام نبيل صادق
النائب العام نبيل صادق
أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أهمية تجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود، منها الجماعات الإرهابية وجرائم الفساد والاتجار بالبشر عبر تضافر الجهود بين الدول العربية لمواجهتها، مشددًا على أنه في ظل استفادة تلك الجماعات الإجرامية من الوسائل التكنولوجية الحديثة يجعل من العسير على دولة بمفردها مواجهة تلك الجرائم. جاء ذلك في كلمته اليوم، خلال افتتاح الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، بمشاركة النواب العموم للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة فلسطين.
وقال المستشار نبيل أحمد صادق، إن تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية اللوجيستي والمادي له أهمية خاصة لتجفيف المنابع التي يتم استخدامها في شراء الأسلحة، وكذلك تطوير الوسائل التكنولوجيا للاستفادة منه في تنفيذ الجرائم التي تشكل عائق للدول في سبيل التنمية المستدامة وخطر على أمن وسلامة بلداننا. ودعا إلى
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السيسي يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله خالد القاسمي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك للتعزية في وفاة نجله الأمير خالد القاسمي، إذ قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن صادق مواساته وخالص تعازيه للشيخ القاسمي، داعيا المولى عز وجل، أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته. من جانبه، أعرب حاكم الشارقة خلال الاتصال عن شكره وتقديره للرئيس السيسي، على تقديم التعازي في الفقيد.
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شكاوى من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

حالة من الحزن غلبها البكاء، انتابت طلاب شعبة علمي رياضة في الشهادة الثانوية العامة، عقب خروجهم من اللجان الامتحانية في مادة الجبر والهندسة الفراغية، صباح اليوم الأربعاء، حيث اشتكت الأغلبية العظمى من الطلاب من صعوبة الامتحان، خاصة وأنه اشتمل على 6 أسئلة "صعبة وغير مباشرة"، مؤكدين أنه يحتاج إلى وقت أكبر للتفكير في الإجابات، فيما ارتكزت أغلب الشكاوى على الأسئلة الخاصة بـ"المصفوفات"، والتي وصف الطلاب مستواها بأنه "مرتفع" ويعتبر في مستوى الطالب المتفوق.
الرئيس عبد الفتاح السيسي

السيسي: موقفنا ثابت في معالجة أسباب الهجرة واللاجئين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت بشأن تبني مقاربة دولية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي الهجرة واللاجئين، تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية وتنموية وسياسية وثقافية وإنسانية، مع التركيز على البعد الإنمائي في الدول المصدرة، وليس فقط التركيز على الحلول الأمنية لهاتين الظاهرتين اللتين يهدف إلى حلها، جاء ذلك التأكيد خلال استقبال الرئيس السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا.
الارز (1)

إزالة 32 فدان أرز مخالف بالفيوم بسبب نقص المياه

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا، بالتعاون مع مسؤولي الزراعة والري وبالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة زراعات الأرز المخالفة بنطاق الجمعية الزراعية بقرية قصر الباسل، بحضور المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومدير عام ري غرب الفيوم ومسؤولي الزراعة بإطسا. وتمكنت الحملة من تنفيذ 14 قرار إزالة زراعة أرز مخالف بمساحة 32 فدانًا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
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الحوثيون

في صنعاء.. تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة للحوثيين

أعلن التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، اليوم الأحد، عن استهداف إحدى الأهداف العسكرية المشروعة التابعة لميليشيات الحوثي الإرهابية بالعاصمة صنعاء. وأكد التحالف العربي في بيان أنه جرى تدمير مقر تخزين طائرات مسيرة تستخدم للأغراض العدائية من قبل ميليشيات الحوثي ضمن الأهداف المستهدفة. وشدد التحالف العربي على أن عملية الاستهداف تتوافق مع القانون الدولي الإنساني وقواعده العرفية، مشيرا إلى اتخاذه كافة الإجراءات الوقائية لحماية المدنيين، وذلك بحسب "سكاي نيوز" بالعربية.
الكويت

نصيحة مهمة بخصوص الإجازة السنوية للعاملين بالكويت

أكدت أسيل المزيد، مدير إدارة العلاقات العامة في الهيئة العامة للقوى العاملة الكويتية، أن من حق العامل الوافد الاحتفاظ بجواز سفره، كونه وثيقة شخصية، بالإضافة إلى حصوله على أجازة سنوية مدفوعة الأجر، مشيرة إلى أن الهيئة توسعت في التوعية بحقوق وواجبات العمالة الوافدة؛ حيث عملت على طباعة مطويات (بروشورات) خاصة بهذه الحقوق والواجبات بسبع لغات خاصة بالدول الموردة للعمالة، تتضمن أبرز الخطوات الذي على العامل أن يتزود بمعرفتها قبل قدومه للعمل في الكويت، والتي بإمكانه الحصول عليها من السفارة الكويتية في بلاده أو من سفارة بلاده بالكويت.
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ضربة شمس.. وفاة مصري بسبب الحرارة المرتفعة بالكويت

تعرض مصري لضربة شمس قوية، توفى على إثرها، جراء ارتفاع درجة حرارة الطقس في الكويت، والتي تجاوزت الـ 50 درجة مئوية خلال اليومين الماضيين. وكانت غرفة عمليات وزارة الداخلية الكويتية، قد تلقت بلاغا بوجود جثة في ساحة ترابية بمنطقة المسيلة، فتوجه على الفور رجال الأمن، وخبراء الأدلة الجنائية إلى موقع البلاغ؛ حيث تم العثور على جثة لشخص يرتدي الزي العربي، ويرجح أنه متوف قبل مدة. وكشف خبراء الأدلة الجنائية هوية صاحب الجثة؛ حيث تبين أنه مصري الجنسية، فيما أمرت النيابة العامة الكويتية بإحالة الجثة إلى الطب الشرعي.
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كيف تأثرت أسعار النفط بعد الهجوم على ناقلتين في خليج عُمان؟

صعدت أسعار النفط لأكثر من 4% بعدما قالت وحدة تابعة للأسطول الملكي البريطاني إنها على علم بحادث يتعلق بناقلة في خليج عمان بالقرب من سواحل إيران. وعلى أثر ذلك، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت دولارين لتسجل 61.97 دولار للبرميل بزيادة بلغت 4% أى دولارين ، حيث زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 1.41 دولار أو 2.7% إلى 52.55 دولار للبرميل. ونقلت صحيفة (تريد ويندز) المعنية بالشحن عن مصادر لم تحددها أن طوربيدا أصاب ناقلة نفط مملوكة لشركة (فرونت لاين) النرويجية قبالة سواحل إمارة الفجيرة بالإمارات.
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