النائب العام: ملاحقة الجريمة عبر الحدود ضرورة وطنية

دعا النائب العام، النواب العرب المشاركين في الاجتماع إلى دراسة الإعداد لمؤتمر عام للبحث والتحليل للتحديات الراهنة للانتهاء بالتوصيات بالتصدي للجريمة المنظمة
أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أهمية تجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود، منها الجماعات الإرهابية وجرائم الفساد والاتجار بالبشر عبر تضافر الجهود بين الدول العربية لمواجهتها، مشددًا على أنه في ظل استفادة تلك الجماعات الإجرامية من الوسائل التكنولوجية الحديثة يجعل من العسير على دولة بمفردها مواجهة تلك الجرائم.
جاء ذلك في كلمته اليوم، خلال افتتاح الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، بمشاركة النواب العموم للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة فلسطين.
وقال المستشار نبيل أحمد صادق، إن تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية اللوجيستي والمادي له أهمية خاصة لتجفيف المنابع التي يتم استخدامها في شراء الأسلحة، وكذلك تطوير الوسائل التكنولوجيا للاستفادة منه في تنفيذ الجرائم التي تشكل عائق للدول في سبيل التنمية المستدامة وخطر على أمن وسلامة بلداننا.
ودعا إلى
وقال المستشار نبيل أحمد صادق، إن تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية اللوجيستي والمادي له أهمية خاصة لتجفيف المنابع التي يتم استخدامها في شراء الأسلحة، وكذلك تطوير الوسائل التكنولوجيا للاستفادة منه في تنفيذ الجرائم التي تشكل عائق للدول في سبيل التنمية المستدامة وخطر على أمن وسلامة بلداننا.
ودعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين الدول العربية من أجل تبادل الخبرات والمعلومات في مجال مكافحة الجرائم المنظمة العابر للحدود، خاصة تبادل تحليل المعلومات المالية حول الأموال المستخدمة في تمويل تلك الجماعات.
وأشار إلى أن اجتماع جمعية نواب العموم العرب يأتي تتويجًا للاجتماع الذي عقد في 25 أبريل الماضي، الذي دعا إلى ضرورة تضافر الجهود بين جهات الإدعاء العام في دولنا لدرء الأخطار المتصاعدة للجريمة بشكل عام، والجريمة المنظمة العابرة للحدود بشكل خاص، وجرائم الإرهاب التي تواجه دولنا العربية.
وأكد أهمية تعزيز التعاون القضائي الدولي لمواجهة أشكال الجرائم المستحدثة لمواجهة الصعوبات والأخطار، لأن ملاحقة الجريمة عبر الحدود ضرورة وطنية، داعيًا إلى ضرورة تبني أعضاء جمعية النواب العموم العرب للأولويات المشتركة بين هيئات الادعاء العام لتكون محور لمشروع الجمعية وخطة عمل خلال الفترة المقبلة.
كما دعا النائب العام، النواب العموم العرب المشاركين في الاجتماع إلى دراسة الإعداد لمؤتمر عام تحت مظلة الجمعية للبحث والتحليل للتحديات الراهنة للانتهاء بالتوصيات بالتصدي بحزم للجريمة المنظمة، بوصفها ظاهرة يعاني منها بلداننا وتؤثر على سلامة الشعوب وعائق أمام التقدم والازدهار، ولا سبيل لمواجهتها إلا بتبني الطرق المستحدثة القائمة على سيادة مجتمعاتنا العربية والتقريب بين وجهات النظر القانونية، واضعين في الاعتبار الاختلاف بين النظم القانونية في ظل احترام سيادة الدول الأعضاء في الجمعية.
وعبر المستشار نبيل أحمد صادق عن تمنياته أن يكون الاجتماع وأنشطته له أثر ملموس في المستقبل القريب في تبادل الخبرات والتقريب بين الأنظمة القانونية ورفع كفاءة أعضاء النيابة العامة في الدول الأعضاء، داعيًا لدعم أنشطة الجمعية تقنيا لبدء مرحلة جديدة متقدمة من تعزيز العلاقات وتبادل الخبرات في مجال المواجهة للجرائم المنظمة عبر احترام سيادة الدول ومواثيق حقوق الإنسان والمواثيق الدولية ذات الصلة.
وفي فبراير الماضي افتتح المستشار نبيل أحمد صادق، النائب العام المصرى، ورئيس جمعية النواب العموم الأفارقة، فعاليات المؤتمر الإقليمي الأول للشرق الأوسط وشمال إفريقيا بشأن "تعزيز التعاون الدولى فى مواجهة التهديد المتصاعد لعمليات تمويل الإرهاب وغسل الأموال"، مشددًا على أن الدولة المصرية تعمل بكل طاقتها لتحقيق الازدهار وتحقيق معدلات عالية من التنمية، التى تأكد من واقع الأمر أن الإرهاب هو العدو الأول لمحاولات تقدم وتنمية الشعوب، ولذلك وجبت محاربته، باعتباره يعد أبرز انتهاكات السلم الدولى وحقوق الإنسان.
وأكد النائب العام المصري فى كلمته الافتتاحية على أن تمويل الإرهاب وغسيل الأموال يعد تحديا دوليا، خاصة أن الجماعات الإرهابية أخذت بسبل التقدم التكنولوجي وباتت تتواصل عبر شبكات الإنترنت واتخذتها وسيلة جديدة وبديلة لعمل التنظيمات على أرض الواقع، ترتكب جرائم إرهابية خطيرة، وأصبح انتقال الأموال لتلك الجماعات سهلًا عبر العملات المشفرة التى أصبحت ظاهرة منتشرة.(التفاصيل)