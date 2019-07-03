النائب العام: ملاحقة الجريمة عبر الحدود ضرورة وطنية

دعا النائب العام، النواب العرب المشاركين في الاجتماع إلى دراسة الإعداد لمؤتمر عام للبحث والتحليل للتحديات الراهنة للانتهاء بالتوصيات بالتصدي للجريمة المنظمة

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:١٨ م

النائب العام نبيل صادق

أكد المستشار نبيل أحمد صادق النائب العام، أهمية تجفيف منابع تمويل الجرائم المنظمة العابرة للحدود، منها الجماعات الإرهابية وجرائم الفساد والاتجار بالبشر عبر تضافر الجهود بين الدول العربية لمواجهتها، مشددًا على أنه في ظل استفادة تلك الجماعات الإجرامية من الوسائل التكنولوجية الحديثة يجعل من العسير على دولة بمفردها مواجهة تلك الجرائم. جاء ذلك في كلمته اليوم، خلال افتتاح الاجتماع الأول لجمعية النواب العموم العرب، بمشاركة النواب العموم للمملكة العربية السعودية، والإمارات العربية المتحدة والمملكة المغربية ودولة الكويت ومملكة البحرين ودولة فلسطين.

وقال المستشار نبيل أحمد صادق، إن تجفيف منابع تمويل الجماعات الإجرامية اللوجيستي والمادي له أهمية خاصة لتجفيف المنابع التي يتم استخدامها في شراء الأسلحة، وكذلك تطوير الوسائل التكنولوجيا للاستفادة منه في تنفيذ الجرائم التي تشكل عائق للدول في سبيل التنمية المستدامة وخطر على أمن وسلامة بلداننا. ودعا إلى