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«عايم في بحر الغدر».. ضربة حظ بعد خوف من الفشل

تحرير:محمد عبد المنعم ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٢ م
مغني مهرجان عايم في بحر الغدر
مغني مهرجان عايم في بحر الغدر
تخطى مهرجان "عايم فى بحر الغدر" حاجز الـ29 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو من غناء أحمد عزت، وعلى سمارة، كلمات تيفا العالمي، وتوزيع خليل وشندي، كما تصدرت الأغنية مؤشر البحث "جوجل" فى مصر، على الرغم من طرحها منذ أكثر من شهرين، وعبر أحمد عزت عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان، وقال إنه لم يكن يتوقع هذا الانتشار الكبير للأغنية فى البداية وكان متخوفا للغاية، مؤكدا أن انتشار المهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان بسبب أن كلماته تلمس الجمهور.
وأوضح عزت أن غناءه للمهرجانات كان "مغامرة"، خاصة أنه أول مرة يقدم هذا اللون، لأنه اعتاد على الغناء الرومانسي، مشيرا إلى أن خوفه من فشل التجربة دفعه لغناء 3 كوبليهات فقط فى المهرجان، متابعا: "لو كنت فشلت، كل أصحابي كانوا هيتريقوا عليَّ". وتقول كلمات الأغنية: "عايم في بحر الغدر، شط الندالة مليان، بقلوب
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