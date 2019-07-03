«عايم في بحر الغدر».. ضربة حظ بعد خوف من الفشل

تخطى مهرجان "عايم فى بحر الغدر" حاجز الـ29 مليون مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، وهو من غناء أحمد عزت، وعلى سمارة، كلمات تيفا العالمي، وتوزيع خليل وشندي، كما تصدرت الأغنية مؤشر البحث "جوجل" فى مصر، على الرغم من طرحها منذ أكثر من شهرين، وعبر أحمد عزت عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققه المهرجان، وقال إنه لم يكن يتوقع هذا الانتشار الكبير للأغنية فى البداية وكان متخوفا للغاية، مؤكدا أن انتشار المهرجان عبر وسائل التواصل الاجتماعي كان بسبب أن كلماته تلمس الجمهور.
وأوضح عزت أن غناءه للمهرجانات كان "مغامرة"، خاصة أنه أول مرة يقدم هذا اللون، لأنه اعتاد على الغناء الرومانسي، مشيرا إلى أن خوفه من فشل التجربة دفعه لغناء 3 كوبليهات فقط فى المهرجان، متابعا: "لو كنت فشلت، كل أصحابي كانوا هيتريقوا عليَّ".
وتقول كلمات الأغنية: "عايم في بحر الغدر، شط الندالة مليان، بقلوب
وأوضح عزت أن غناءه للمهرجانات كان "مغامرة"، خاصة أنه أول مرة يقدم هذا اللون، لأنه اعتاد على الغناء الرومانسي، مشيرا إلى أن خوفه من فشل التجربة دفعه لغناء 3 كوبليهات فقط فى المهرجان، متابعا: "لو كنت فشلت، كل أصحابي كانوا هيتريقوا عليَّ".
وتقول كلمات الأغنية: "عايم في بحر الغدر، شط الندالة مليان، بقلوب ماليها الشر والبر ماله أمان، يجي الخسيس منه أما الأصيل غرقان، والقوى في قوته بس على الغلبان، شيطان ضحك ع الكل والذل كان عنوان".
وكشف عزت عن أعماله فى الفترة المقبلة، قائلا إنه بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنية "عايم فى بحر الغدر" سيسير على نفس الطريق، ويجهز أغنية تحمل اسم "دولا باعوا ودولا خانوا"، موضحا أنه يستعد خلال الفترة المقبلة لعدد من الحفلات فى الساحل ابتداءً من يوم الجمعة المقبل.