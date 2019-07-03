الرطوبة والحر أصدقاء.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٢٥ م

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة، وحالة البحر الأحمر تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف إلى ثلاثة أمتار. درجات الحرارة المتوقعة غدا: الصغرى العظمى القاهرة 25 37 شبين الكوم 25 36 الإسكندرية 25 31 بلطيم 24 31 مطروح 23 29 السلوم 24 31 سيوة 26 40 بورسعيد 24 30 دمياط 24 30 الزقازيق