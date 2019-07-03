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رقم قياسي.. هواوي تبيع 10 ملايين هاتف P30 في 85 يوما

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م
هواوي p30
هواوي p30
أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن سلسلة هواتفها P30 حققت رقم مبيعات قياسيا جديدا، إذ باعت 10 ملايين وحدة من سلسلة هواتف P30 في وقت قصير جدا من إطلاقها في أواخر شهر مارس الماضي، وتضم السلسلة P30 ،P30 Pro، وقال "كيفين هو"، رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك: "لقد حققت هواوي إنجازا جديدا في أداء مبيعاتها، إذ وصل حجم مبيعات سلسلة هواتف P30 إلى 10 ملايين وحدة مبيعة في 85 يوما فقط، بينما وصل إجمالي عدد شحنات هواتف هواوي الذكية إلى 100 مليون وحدة، يوم 30 مايو من عام 2019".
وتأتي سلسلة هواوي P30 مدعومة بمزايا مبتكرة متمثلة في خاصية Super Sensing بكاميرات لايكا رباعية العدسات، وخاصية التقريب الهجين حتى 10 أضعاف، وبطارية فائقة العمر والأداء، بالإضافة إلى الألوان الجديدة مثل لون Breathing Crystal وAmber Sunrise، وحصلت السلسلة على جوائز عديدة مثل جائزة أفضل هاتف Flagship في
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5 ميزات جديدة لواتساب ليكون تطبيقا لا غنى عنه

من الأشياء التي تميز تطبيق التراسل الفوري "واتساب" عن جميع تطبيقات الدردشة الأخرى، مستوى الاهتمام الذي توليه الشركة لأمان المستخدم، فيقول معظم مستخدمي "واتساب" إنه على الرغم من حقيقة أن تطبيق الدردشة يوفر مجموعة كبيرة من الميزات، فإن ما يعجبهم حقيقةً هو أنه يمكنهم الإحساس بالأمان في ما يتعلق بمحادثاتهم أو ملفات الوسائط التي يشاركونها مع أقرانهم. وتضيف النسخة التجريبية الأخيرة من تطبيق التراسل الفوري "واتساب" العديد من الميزات الجديدة، التي تضمن عدم الاستغناء عن ذلك التطبيق على هاتفك المحمول.
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هونر تطرح سلسلة Honor 20 مدعومة بأحدث إصدارات جوجل

أطلقت شركة HONOR المتخصصة في صناعة الهواتف الذكية سلسلة هواتفها الجديدة HONOR 20 في منطقة الشرق الأوسط، وهي سلسلة الهواتف المدعومة بخدمات Google Play، ومن المقرر طرحها خلال الفتره القادمه في جميع متاجر التجزئة بمصر نهاية الشهر الجاري، وتطرح الشركة 3 هواتف من سلسلة هونر 20 تستهدف جميع الفئات، وأكدت هونر التزامها بتقديم أفضل التقنيات المتطورة وتجارب Android المحدّثة، حيث سيتم تزويد سلسلة هواتف 20 بنظام Android Q بما في ذلك هواتف HONOR 20 PRO و Honor 20 و Honor 20 lite.
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دراسة: واتس آب يزيد من العلاقات الاجتماعية والأصدقاء

أشارت عدد من الدراسات السابقة إلى أن مواقع التواصل الاجتماعى مثل فيسبوك وتويتر، تسببت فى شعور المزيد من المستخدمين بالوحدة، وأفادت دراسة أجراها باحثون فى جامعة بيتسبرج الأمريكية بأن استخدام مواقع التواصل الاجتماعى لأكثر من ساعتين خلال اليوم يضاعف فرص شعور المستخدمين بالعزلة الاجتماعية. كما أشارت الدراسة ذاتها إلى أن زيادة الوقت الذى يقضيه الأشخاص فى استخدام هذه المواقع على الإنترنت يقلل من فرص التواصل الاجتماعى الفعلى، كما يزيد من الشعور بالإقصاء مثلما يحدث فى حالة مشاهدة صور لأشخاص فى احتفال لم يُدع إليه المستخدم.
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الموبيلات-الصينى

كيف دعمت شركات الصين هواوي في أزمتها رغم المنافسة؟

على مدى أكثر من شهر مضى لم تنقطع الأخبار في مجال الاتصالات والتكنولوجيا، عن أزمة هواوي التي اشتعلت بعد قرار من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإدراج العملاق الصيني هواوي في قائمة الشركات المحظورة، وهو الأمر الذي على خلفيته أعلنت شركة جوجل وقف دعمها لهواتف هواوي، وتبعتها شركات أخرى أمريكية مصنعة لمكونات مختلفة في الهواتف أعلنت مقاطعتها لهواوي، إلا أن الأزمة أظهرت على مدى الشهر الماضي حالة من التكاتف والتضامن غير المعلن بين الشركات الصينية وبعضها البعض، وقد يكون ذلك واضحا في السوق المصري، بل قد يصل إلى أنه قرار تم تعميمه من الحكومة الصينية ذاتها.
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هواتف هواوي المؤهلة لنظام أندرويد Q.. موبايلك منها؟

على خلفية الأزمة التي وقعت بين شركة جوجل وشركة هواوي، يبحث مستخدمو هواتف هواوي وتحديدًا حملة هواتف "الفلاج شيب" الرائدة مرتفعة الثمن عن مستقبل هواتفهم، وكيف ستكون الفترة المقبلة، وهل ستستقبل تحديثات نظام أندرويد بعدما دفعوا فيها آلاف الجنيهات، اليوم أعلنت شركة هواوي عن قائمة جديدة من الهواتف المؤهلة لاستقبال الإصدار الأحدث من نظام تشغيل أندرويد Q فور صدوره بشكل رسمي، ليبدد مخاوف كثير من مستخدمي تلك الهواتف وهو ما يعني وصول التحديثات الأمنيه وكل التحديثات المتعلقة بنظام التشغيل.
فرع-هواوي-في-بريطانيا

هواوي تتوقع خسائر بالمليارات بسبب أزمتها مع أمريكا

على خلفية الأزمة التي تدور وقائعها منذ أسابيع توقع رين شينغفاي، أحد مؤسسي شركة هواوي ومديرها التنفيذي، تراجع عائدات الشركة بمليارات الدولارات، خلال العام الجاري، وذلك بسبب العقوبات التي فرضتها الولايات المتحدة، بسبب مخاوف متعلقة بالأمن القومي الأمريكي، حيث تشير التوقعات إلى انخفاض عائدات الشركة دون الـ100 مليار دولار، وذلك بعدما حققت 107 مليار ات دولار في نهاية 2018، وانتقد شيغفاي، العقوبات الأمريكية التي أدرجت "هواوي" ضمن القائمة السوداء، ومنعت الشركات الأمريكية من إمدادها بالتكنولوجيا، بسبب مخاوف الأمن القومي الأمريكي.
نظام هواوي الجديد

تسريب الصور الأولى من نظام تشغيل هواوي

منذ اشتعال الأزمات بين شركة هواوي وأمريكا، وقلق المستخدمين حول توقف أجهزتهم، كان من المؤكد أن هواوي لن تصمت طويلًا بعد أن احتلت شركتها مكانة كبيرة، إضافة إلى تحقيق الثقة مع ملايين من المستخدمين حول العالم، فأصبحت منافسة قوية لشركة أبل في وقت قصير. بدأت في التنويه عن نظامها الجديد الذي عملت عليه منذ سنوات عديدة يسمى "Huawei OS Hongmeng" هونج منج، حيث كان تحت التطوير الفعلي عام 2012، ويدعم هذا النظام الهواتف والكمبيوتر المحمول، وفي الوقت الحالي تم تسريب الصور الأولى لهذا التطبيق، نقلا عن "technave".
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