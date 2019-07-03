رقم قياسي.. هواوي تبيع 10 ملايين هاتف P30 في 85 يوما

تحرير:أحمد البرماوي ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ٠٢:٠٠ م

هواوي p30

أعلنت مجموعة هواوي لأعمال المستهلكين أن سلسلة هواتفها P30 حققت رقم مبيعات قياسيا جديدا، إذ باعت 10 ملايين وحدة من سلسلة هواتف P30 في وقت قصير جدا من إطلاقها في أواخر شهر مارس الماضي، وتضم السلسلة P30 ،P30 Pro، وقال "كيفين هو"، رئيس قطاع أعمال الأجهزة المحمولة بمجموعة هواوي لأعمال المستهلك: "لقد حققت هواوي إنجازا جديدا في أداء مبيعاتها، إذ وصل حجم مبيعات سلسلة هواتف P30 إلى 10 ملايين وحدة مبيعة في 85 يوما فقط، بينما وصل إجمالي عدد شحنات هواتف هواوي الذكية إلى 100 مليون وحدة، يوم 30 مايو من عام 2019".

وتأتي سلسلة هواوي P30 مدعومة بمزايا مبتكرة متمثلة في خاصية Super Sensing بكاميرات لايكا رباعية العدسات، وخاصية التقريب الهجين حتى 10 أضعاف، وبطارية فائقة العمر والأداء، بالإضافة إلى الألوان الجديدة مثل لون Breathing Crystal وAmber Sunrise، وحصلت السلسلة على جوائز عديدة مثل جائزة أفضل هاتف Flagship في