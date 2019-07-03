سياسة

مصر

عرب

أمريكا

عالم

اقتصاد

روحاني: رفع تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
حسن روحاني
حسن روحاني
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتخذ بدءا من السابع من يوليو الجاري، إجراءات إضافية للتقليص من التزاماتها بالاتفاق النووي، متعهدا برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 3.67%، إذ نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن روحاني، قوله: «لن تكون نسبة التخصيب 3.67%، وسنقوم بالتخصيب بأي نسبة نشاء»، وخاطب أوروبا بشأن مفاعل أراك، مؤكدا: «إن لم تنفذوا كل التزاماتكم، فإننا سنعيد المفاعل إلى الظروف السابقة»، معتبرا أن تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي هو إجراء متبادل ردا على عدم تنفيذ الطرف المقابل التزاماته.
وتنتهي بعد 4 أيام مهلة إيران للأوروبيين لخرق أهم بندين في الاتفاق النووي يتعلقان بالعودة لتخصيب اليورانيوم والماء الثقيل بنسب عالية إذا لم تقم الدول الأوروبية بتفعيل قناة التبادل التجاري والتبادل المصرفي مع طهران بحلول 7 يوليو الجاري. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تنتهك
اقرأ المزيد
الاتفاق-النووى

هل تنجح أوروبا في إعادة إيران إلى الاتفاق النووي؟

رغم تأكيد إيران اتجاهها لوقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي من خلال زيادة مخزون اليورانيوم المخصب في خرق صريح للاتفاق النووي، هناك مساعٍ ومحاولات أوروبية لإرجاع طهران عن تلك الخطوة، إذ سارعت الدول الأوروبية إلى احتواء الخرق الإيراني للاتفاق النووي، من خلال إصدار تحذيرات من قبَل شركائها في الاتفاق. الخطوة الإيرانية أثارت حالة من القلق الدولي، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"اللعب بالنار"، بينما أكد الجانب الأوروبي أن التزامه بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.
دونالد ترامب

ترامب: إيران تجاوزت الحد المسموح به من اليورانيوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تنتهك الاتفاق النووي الذي سمح لها بالحصول على 150 مليار دولار، إذ نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن ترامب قوله في تغريدة على موقع تويتر: «إن إيران الآن تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب». وكان الرئيس الأمريكي، قد حذر طهران أمس من اللعب بالنار بعد إعلانها تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق لإنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب. وتم الاتفاق على الخطة عام 2015 بين إيران والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلا أن واشنطن انسحبت فيما بعد من الاتفاقية.
فيضانات

الأمطار تهدد أحفاد الساموراي.. تحذيرات وإجلاء 800 ألف ياباني

أصدرت السلطات اليابانية تعليمات بإجلاء نحو 800 ألف من سكان ثلاث مدن في منطقة كاجوشيما جنوب غرب اليابان، اليوم الأربعاء، إثر هطول أمطار غزيرة تسببت في زيادة مخاطر الفيضانات ووقوع انهيارات أرضية. وفي المقابل، حذرت وكالة الأرصاد الجوية اليابانية وفق ما أوردته وكالة أنباء كيودو اليابانية، صباح اليوم، من هطول الأمطار في جنوب غرب وغرب اليابان حتى اليوم التالي، وأصدرت أوامر بإجلاء حوالي 310 آلاف شخص من ثماني بلديات أخرى في منطقتي كاجوشيما وميازاكي المجاورة.
انهيار-سد-في-البرازيل

مصرع 6 أشخاص وإصابة 18 أخرين بسبب انهيار سد في الهند

أعلن مسئول بحكومة ولاية ماهاراشترا الهندية، اليوم الأربعاء، أن 6 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما اعتبر 18 آخرون في عداد المفقودين، إثر انهيار سد صغير غربي البلاد عقب هطول الأمطار الموسمية الغزيرة، إذ نقلت قناة «يورونيوز» الأوروبية عن المسئول قوله: «إن المياه الناجمة عن انهيار السد الواقع في مقاطعة راتنجاري التي تبعد نحو 275 كيلومترا جنوب مدينة مومباي، اجتاحت عشرات المنازل»، مشيرا إلى أن المسئولين بالولاية طالبوا القوة الوطنية لمواجهة الكوارث بالمساعدة في العثور على المفقودين.
اقرأ المزيد من الأخبار
دونالد ترامب

ترامب: إيران تجاوزت الحد المسموح به من اليورانيوم

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تنتهك الاتفاق النووي الذي سمح لها بالحصول على 150 مليار دولار، إذ نقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم الأربعاء، عن ترامب قوله في تغريدة على موقع تويتر: «إن إيران الآن تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب». وكان الرئيس الأمريكي، قد حذر طهران أمس من اللعب بالنار بعد إعلانها تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق لإنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب. وتم الاتفاق على الخطة عام 2015 بين إيران والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلا أن واشنطن انسحبت فيما بعد من الاتفاقية.
البيت-الأبيض

البيت الأبيض: أمريكا لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة سلاح نووي

أعلن البيت الأبيض أن الولايات المتحدة لن تسمح لإيران مطلقا بحيازة السلاح النووي ومستمرة في سياسة فرض أقصى ضغط على إيران. وقال البيت الأبيض، في بيان أوردته قناة "سكاي نيوز" الفضائية مساء اليوم الإثنين، إنه يجب الحيلولة دون تخصيب إيران لليورانيوم، مضيفا أن "سياسة الضغوط القصوى على إيران ستستمر، إلى أن تغير إيران مسارها".
البنتاجون

البنتاجون: لن نحارب إيران لكننا قادرون على الرد

قالت وزارة الدفاع الأمريكية «البنتاجون»، السبت، إن الولايات المتحدة لا تسعى لخوض حرب مع إيران، لكنها مستعدة للدفاع عن قواتها ومصالحها في المنطقة. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أكد البنتاجون، في بيان، أن القوات الأمريكية لديها قدرة عسكرية كبيرة، ومستعدة للرد على أي تطور في المنطقة، مضيفا: «أي هجوم إيراني على أي طائرة تحلق في الأجواء الدولية يعد انتهاكا للقانون الدولي ويشكل تهديدا لسلامة الملاحة». يأتي فيما أكد الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الجمعة، صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أنه تراجع في اللحظة الأخيرة عن ضرب أهداف إيرانية.
دونالد ترامب

ترامب: الولايات المتحدة مستعدة جيدا لإيران

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن الولايات المتحدة مستعدة جيدا فيما يتعلق بإيران، وذلك مع تصاعد التوتر بعد هجمات على ناقلات نفط عدة، وبالتزامن مع إعلان طهران أنها ستزيد من تخصيب اليورانيوم. وبحسب «سكاي نيوز عربية»، أعلنت واشنطن أنها ستنشر نحو 1000 جندي إضافي في الشرق الأوسط، بسبب المخاوف من التهديدات الإيرانية، إذ إن الرئيس الأمريكي قال في مقابلة نشرتها مجلة تايم الأمريكية إنه سيبحث استخدام القوة العسكرية لمنع إيران من امتلاك سلاح نووي، لكنه لم يجب على سؤال بشأن ما إذا كان سيلجأ لذلك لحماية إمدادات النفط.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org