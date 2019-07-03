روحاني: رفع تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%
تحرير:أ.ش.أ
٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م
حسن روحاني
أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتخذ بدءا من السابع من يوليو الجاري، إجراءات إضافية للتقليص من التزاماتها بالاتفاق النووي، متعهدا برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 3.67%، إذ نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن روحاني، قوله: «لن تكون نسبة التخصيب 3.67%، وسنقوم بالتخصيب بأي نسبة نشاء»، وخاطب أوروبا بشأن مفاعل أراك، مؤكدا: «إن لم تنفذوا كل التزاماتكم، فإننا سنعيد المفاعل إلى الظروف السابقة»، معتبرا أن تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي هو إجراء متبادل ردا على عدم تنفيذ الطرف المقابل التزاماته.
وتنتهي بعد 4 أيام مهلة إيران للأوروبيين لخرق أهم بندين في الاتفاق النووي يتعلقان بالعودة لتخصيب اليورانيوم والماء الثقيل بنسب عالية إذا لم تقم الدول الأوروبية بتفعيل قناة التبادل التجاري والتبادل المصرفي مع طهران بحلول 7 يوليو الجاري.
في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تنتهك
وتنتهي بعد 4 أيام مهلة إيران للأوروبيين لخرق أهم بندين في الاتفاق النووي يتعلقان بالعودة لتخصيب اليورانيوم والماء الثقيل بنسب عالية إذا لم تقم الدول الأوروبية بتفعيل قناة التبادل التجاري والتبادل المصرفي مع طهران بحلول 7 يوليو الجاري.
في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تنتهك الاتفاق النووي الذي سمح لها بالحصول على 150 مليار دولار.
ونقلت قناة الحرة الأمريكية اليوم، عن ترامب قوله: «إن إيران الآن تتجاوز الحد المسموح به من مخزون اليورانيوم المخصب».
وكان ترامب قد حذر طهران أمس، من اللعب بالنار بعد إعلانها تجاوز الحد الذي يسمح به الاتفاق لإنتاج اليورانيوم المنخفض التخصيب.
وتم الاتفاق على الخطة عام 2015 بين إيران والصين وفرنسا وروسيا وألمانيا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة، إلا أن واشنطن انسحبت من الاتفاقية.