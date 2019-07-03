روحاني: رفع تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 3.67%

تحرير:أ.ش.أ ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٣٥ م

حسن روحاني

أعلن الرئيس الإيراني حسن روحاني، اليوم الأربعاء، أن بلاده ستتخذ بدءا من السابع من يوليو الجاري، إجراءات إضافية للتقليص من التزاماتها بالاتفاق النووي، متعهدا برفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تفوق 3.67%، إذ نقلت وكالة أنباء فارس الإيرانية عن روحاني، قوله: «لن تكون نسبة التخصيب 3.67%، وسنقوم بالتخصيب بأي نسبة نشاء»، وخاطب أوروبا بشأن مفاعل أراك، مؤكدا: «إن لم تنفذوا كل التزاماتكم، فإننا سنعيد المفاعل إلى الظروف السابقة»، معتبرا أن تقليص التزامات إيران في الاتفاق النووي هو إجراء متبادل ردا على عدم تنفيذ الطرف المقابل التزاماته.

وتنتهي بعد 4 أيام مهلة إيران للأوروبيين لخرق أهم بندين في الاتفاق النووي يتعلقان بالعودة لتخصيب اليورانيوم والماء الثقيل بنسب عالية إذا لم تقم الدول الأوروبية بتفعيل قناة التبادل التجاري والتبادل المصرفي مع طهران بحلول 7 يوليو الجاري. في المقابل قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إن إيران كانت تنتهك