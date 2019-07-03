إزالة 32 فدان أرز مخالف بالفيوم بسبب نقص المياه

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

صورة أرشيفية

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا، بالتعاون مع مسؤولي الزراعة والري وبالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة زراعات الأرز المخالفة بنطاق الجمعية الزراعية بقرية قصر الباسل، بحضور المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومدير عام ري غرب الفيوم ومسؤولي الزراعة بإطسا. وتمكنت الحملة من تنفيذ 14 قرار إزالة زراعة أرز مخالف بمساحة 32 فدانًا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتكثيف حملات إزالة زراعات الأرز المخالفة بشتى أنحاء المحافظة، والتشديد على المتابعة والإشراف على الأراضي الزراعية لمنع كافة التعديات قبل حدوثها. وأشار محافظ الفيوم إلى أنّ حملات إزالة زراعات الأرز المخالفة مستمرة بمختلف أنحاء المحافظة حتى يتم