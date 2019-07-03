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إزالة 32 فدان أرز مخالف بالفيوم بسبب نقص المياه

تحرير:أسماء أبو السعود ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة إطسا، بالتعاون مع مسؤولي الزراعة والري وبالتنسيق مع قوات الشرطة، اليوم الأربعاء، حملة مكبرة لإزالة زراعات الأرز المخالفة بنطاق الجمعية الزراعية بقرية قصر الباسل، بحضور المهندس أيمن نضر رئيس الإدارة المركزية للموارد المائية والري، ومدير عام ري غرب الفيوم ومسؤولي الزراعة بإطسا. وتمكنت الحملة من تنفيذ 14 قرار إزالة زراعة أرز مخالف بمساحة 32 فدانًا، وتم تحرير المحاضر اللازمة، وإتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.
يأتي ذلك تنفيذًا لتكليفات اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، بتكثيف حملات إزالة زراعات الأرز المخالفة بشتى أنحاء المحافظة، والتشديد على المتابعة والإشراف على الأراضي الزراعية لمنع كافة التعديات قبل حدوثها. وأشار محافظ الفيوم إلى أنّ حملات إزالة زراعات الأرز المخالفة مستمرة بمختلف أنحاء المحافظة حتى يتم
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السيسي يعزي حاكم الشارقة في وفاة نجله خالد القاسمي

أجرى الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا مع الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وذلك للتعزية في وفاة نجله الأمير خالد القاسمي، إذ قال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، إن الرئيس السيسي أعرب خلال الاتصال عن صادق مواساته وخالص تعازيه للشيخ القاسمي، داعيا المولى عز وجل، أن يشمل الفقيد بواسع رحمته ومغفرته، وأن يسكنه فسيح جناته. من جانبه، أعرب حاكم الشارقة خلال الاتصال عن شكره وتقديره للرئيس السيسي، على تقديم التعازي في الفقيد.
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شكاوى من صعوبة امتحان الجبر والهندسة الفراغية

حالة من الحزن غلبها البكاء، انتابت طلاب شعبة علمي رياضة في الشهادة الثانوية العامة، عقب خروجهم من اللجان الامتحانية في مادة الجبر والهندسة الفراغية، صباح اليوم الأربعاء، حيث اشتكت الأغلبية العظمى من الطلاب من صعوبة الامتحان، خاصة وأنه اشتمل على 6 أسئلة "صعبة وغير مباشرة"، مؤكدين أنه يحتاج إلى وقت أكبر للتفكير في الإجابات، فيما ارتكزت أغلب الشكاوى على الأسئلة الخاصة بـ"المصفوفات"، والتي وصف الطلاب مستواها بأنه "مرتفع" ويعتبر في مستوى الطالب المتفوق.
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السيسي: موقفنا ثابت في معالجة أسباب الهجرة واللاجئين

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، على موقف مصر الثابت بشأن تبني مقاربة دولية شاملة لمعالجة الأسباب الجذرية لظاهرتي الهجرة واللاجئين، تشمل اتخاذ إجراءات اقتصادية وتنموية وسياسية وثقافية وإنسانية، مع التركيز على البعد الإنمائي في الدول المصدرة، وليس فقط التركيز على الحلول الأمنية لهاتين الظاهرتين اللتين يهدف إلى حلها، جاء ذلك التأكيد خلال استقبال الرئيس السيسي، صباح اليوم الأربعاء، بقصر الاتحادية رئيسة الجمعية العامة للأمم المتحدة ماريا فرناندا إسبينوزا.
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الرطوبة والحر أصدقاء.. الأرصاد تعلن طقس الخميس

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود، غدًا الخميس، طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا لطيف ليلًا، كما تقل الرؤية في الشبورة المائية صباحًا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد وتنشط الرياح الشمالية الغربية على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب البلاد تكون مثيرة للرمال والأتربة على بعض المناطق، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.
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انقطاع المياه عن عدة مناطق في طنطا لمدة 12 ساعة

أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالغربية، في بيان اليوم السبت، عن قطع المياه لمدة 12 ساعة، عن بعض مناطق مدينة طنطا، وبالأخص حي أول طنطا، بدءًا من مساء اليوم. وأوضحت الشركة أن الانقطاع يبدأ في السابعة مساءً وحتى السابعة من صباح غد الأحد، لإجراء أعمال ربط الخطوط الأرضية بمحطة مياه المرشحة الملاحية بطنطا، تمهيدا لتشغيلها لزيادة كمية المياه المنتجة لمركز ومدينة طنطا. وطالبت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة.
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العناني يتفقد هرم اللاهون بالفيوم..ويفتتح غرفة الدفن

تفقد الدكتور خالد العناني وزير الآثار، يرافقه اللواء عصام سعد محافظ الفيوم، هرم اللاهون، وافتتحا الهرم وغرفة الدفن للجمهور، بحضور المهندس حسن صفوت موافي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، وسيد الشورة مدير عام الآثار بالفيوم. وأشار وزير الآثار إلى أن الفيوم من المحافظات الواعدة لما تمتلكه من مقومات أثرية وسياحية وبيئية متفردة، ستضعها في مصاف المحافظات المتقدمة. وأضاف أنّه اليوم بصدد افتتاح هرم اللاهون أمام الجمهور لزيارته والتعرف على نشأته ومحتوياته، كما يفتتح غرفة الدفن لأول مرة للجمهور.
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انقطاع المياه في العاشر من رمضان بسبب «كسر ماسورة»

معاناة كبيرة يعيشها أهالي عدد من الأحياء والمجاورات السكنية بمدينة العاشر من رمضان، بمحافظة الشرقية؛ على أثر انقطاع مياه الشرب بصورة تامة منذ ظهر أمس الخميس، دون أدنى استجابة من المسؤولين بجهاز تنمية المدينة، وعلى رأسهم المهندس خالد شاهين، رئيس الجهاز، بينما أرجع عدد منهم الانقطاع إلى حدوث كسر في «ماسورة» خط المياه الرئيسي الممتد بداية من طريق «مصر النور»، بالقرب من بوابة المدينة ناحية طريق «بلبيس- العاشر» الصحراوي، والذي يعد المغذي الوحيد لعدد من القطاعات بالمدينة.
انفجار-ماسورة-مياة-عند-ماسبيرو-تصوير-سامح-ابو-حسن (2)

إخلاء 6 عقارات بسبب كسر ماسورة صرف بالإسكندرية

أعلنت إدارة حي وسط بالإسكندرية، اليوم الأربعاء، إخلاء 6 عقارات في شارع حسين أبو علي بمنطقة محرم بك، وسط المحافظة، وذلك بسبب تأثرها الشديد إثر تعرض ماسورة صرف صحي للكسر، ما ترتب عليه حالة من الفزع والقلق بين سكان المنطقة. حيث بدأت الواقعة بتلقى اللواء سمير صدقي رئيس حي وسط، إخطارًا من غرفة عمليات الحي، بورود بلاغ من الأهالي، يفيد بوجود كسر في ماسورة صرف صحي بالعنوان المشار إليه، وتأثر بعض العقارات المحيطة، بسبب تراكم كميات كبيرة من المياه أسفل هذه العقارات.
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