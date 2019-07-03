خسرت 60مليارا| أسباب تراجع البورصة خلال الربع الثاني
منيت البورصة المصرية بخسائر قدرها 60.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل إلى يونيو) متأثرة بعدة عوامل محلية ودولية، وحقق قطاع العقارات الأداء الأسوأ
تحرير:أمل نبيل
٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م
البورصة
تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.3% ليصل إلى مستوى 14100.74 نقطة، بالمقارنة بـ16349 نقطة نهاية الربع الثاني من 2018، وفقا لما جاء في التقرير ربع السنوي الصادر عن البورصة المصرية.
وتراجع رأس المال السوقي بمقدار 7.4% ليصل إلى 756.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني خاسرًا نحو 60.4 مليار جنيه.
بينما هبط إجمالي قيمة التداولات إلى 50.8 مليار جنيه، بالمقارنة بـ82.6 مليار جنيه في الربع الأول من 2019 و91.9 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الماضي.
وبلغت تداولات المستثمرين المحليين 62.4% من إجمالي التداولات باستثناء سوق الصفقات، بينما شكلت تداولات الأجانب والعرب 30.1% و7.4% على التوالي. وسجل الأجانب صافي شراء بلغ 743.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع 231.2 مليون جنيه.
أزمة جلوبال السبب الرئيسي
وأعزى وائل عنبة خبير أسواق المال، تراجع مؤشرات
وبلغت تداولات المستثمرين المحليين 62.4% من إجمالي التداولات باستثناء سوق الصفقات، بينما شكلت تداولات الأجانب والعرب 30.1% و7.4% على التوالي. وسجل الأجانب صافي شراء بلغ 743.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع 231.2 مليون جنيه.
أزمة جلوبال السبب الرئيسي
وأعزى وائل عنبة خبير أسواق المال، تراجع مؤشرات البورصة خلال الربع الثاني من 2019 إلى النزاع بين شركة جلوبال تيلكوم القابضة ومصلحة الضرائب، والذي امتد لفترة طويلة وأثر سلبا فى نفسية المستثمرين وثقتهم بالسوق، ما أدى إلى تراجع أحجام التداول.
وبلغ متوسط أحجام التداول في البورصة خلال الربع الثاني نحو أقل من 500 مليون جنيه يوميا.
وأعلنت شركة جلوبال تيلكوم القابضة، المملوكة بنسبة 57.7% لشركة فيون هولدينجز الهولندية، الأسبوع الماضي، إبرام اتفاق مع مصلحة الضرائب لتسوية كل الديون الضريبية المستحقة عليها وشركاتها المصرية التابعة، مقابل سداد 136 مليون دولار.
وتوقع أن يساهم حل أزمة جلوبال تيلكوم في رفع متوسط أحجام التداول بالبورصة خلال الربع الثالث من العام الجاري، وعودتها لمستوى فوق المليار جنيه مرة أخرى.
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رغم الأداء السلبي.. مصر أرخص سادس سوق على مستوى العالم
وأرجعت شركة شعاع للأوراق المالية في تقرير لها الأسبوع الماضي، الأداء السلبي للسوق إلى عدة عوامل تتعلق بالأوضاع العالمية، وأيضا بظروف الاقتصاد الكلي، ومنها تباطؤ وتيرة الخفض المنتظر لأسعار الفائدة من قبَل البنك المركزي، وارتفاع سعر صرف الجنيه مقابل الدولار، وانتقال الاستثمارات من الأسواق الناشئة ومنها مصر، إلى السعودية والأرجنتين مع ترقية تصنيفهما مؤخرا من قبَل مزودي مؤشرات مورجان ستانلي وفوتسي للأسواق الناشئة، إلى جانب الموجات البيعية التي صاحبت غلق بعض مراكز الشراء بالهامش.
وأضافت شعاع أن البورصة تضررت أيضا جراء التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين، فضلا عن الاضطرابات السياسية بمنطقة الخليج.
وترى شعاع أنه وفقا لمضاعف الربحية المستقبلية المتوقعة لعام 2019، فإن مصر تعد سادس أرخص سوق بين الأسواق العالمية التي تناولها التقرير، والثالثة عربيا بعد عمان ودبي. وأضافت أنه "استنادا إلى أسعار السوق الحالية وتقديرات الأرباح لعام 2019، فإن مؤشر إيجي إكس 30 يجري تداوله حاليا بمضاعف ربحية قدرها 9.6 مرة، أي أقل بنسبة 26% مقارنة بمؤشر مورجان ستانلي للأسواق الناشئة، و15% دون المتوسط التاريخي لست سنوات لمؤشر البورصة الرئيسي، البالغ 11.4 مرة".
وتقول شعاع إن "انخفاض أسعار الأسهم المصرية يفتح الباب أمام المستثمرين العالميين أو الإقليميين الذين يتطلعون إلى شراء الأسهم التي تسجل انخفاضات عنيفة غير مبررة".
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البنوك صاحبة الأداء الأفضل
ارتفع مؤشر قطاع البنوك بمقدار 5.3% ليحقق أفضل أداء قطاعي خلال الربع الثاني، وتلاه قطاع الاتصالات الذي ارتفع بنسبة 1.5%، ثم قطاع الرعاية الصحية والأدوية بنسبة 0.9%.
وعلى الجانب الآخر، تصدّر قطاع التشييد ومواد البناء قائمة القطاعات الخاسرة بانخفاض قدره 27.2%.