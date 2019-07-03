خسرت 60مليارا| أسباب تراجع البورصة خلال الربع الثاني

منيت البورصة المصرية بخسائر قدرها 60.4 مليار جنيه خلال الربع الثاني من العام الجاري (أبريل إلى يونيو) متأثرة بعدة عوامل محلية ودولية، وحقق قطاع العقارات الأداء الأسوأ

تحرير:أمل نبيل ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٢ م

البورصة

تراجعت مؤشرات البورصة بنحو جماعي خلال الربع الثاني من العام الجاري، وهبط مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" بنسبة 4.3% ليصل إلى مستوى 14100.74 نقطة، بالمقارنة بـ16349 نقطة نهاية الربع الثاني من 2018، وفقا لما جاء في التقرير ربع السنوي الصادر عن البورصة المصرية. وتراجع رأس المال السوقي بمقدار 7.4% ليصل إلى 756.1 مليار جنيه بنهاية الربع الثاني خاسرًا نحو 60.4 مليار جنيه. بينما هبط إجمالي قيمة التداولات إلى 50.8 مليار جنيه، بالمقارنة بـ82.6 مليار جنيه في الربع الأول من 2019 و91.9 مليار جنيه في الربع الثاني من العام الماضي.

وبلغت تداولات المستثمرين المحليين 62.4% من إجمالي التداولات باستثناء سوق الصفقات، بينما شكلت تداولات الأجانب والعرب 30.1% و7.4% على التوالي. وسجل الأجانب صافي شراء بلغ 743.8 مليون جنيه، بينما سجل العرب صافي بيع 231.2 مليون جنيه. أزمة جلوبال السبب الرئيسي وأعزى وائل عنبة خبير أسواق المال، تراجع مؤشرات