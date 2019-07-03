جريمة

«عرفته على الفيس».. طالبة ثانوي تهرب مع عجوز للزواج

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
تمكن رجال مباحث مركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث، اليوم الأربعاء، من كشف غموض واقعة اختفاء طالبة بالمرحلة الثانوية عن منزل أسرتها لأكثر من 48 ساعة، إذ تبين قيام الفتاة بالهروب من منزل أسرتها وسفرها للقاهرة من أجل الزواج برجل عجوز تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بينما جرت إعادة الطالبة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.
البداية كانت بورود بلاغ من أسرة «هـ. ف» 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري، مقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، يفيد غيابها عن منزل أسرتها منذ يومين، بينما تجمهر عدد من ذويها أمام المركز للمطالبة بعودتها. التحريات توصلت إلى أن الفتاة تعرفت على رجل في الستين من عمره،
اقرأ المزيد
علا-القرضاوى-وزوجها

إخلاء سبيل علا القرضاوي بتدابير في «تمويل الإرهاب»

أكد أحمد أبو العلا المحامي، إصدار محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة، اليوم الأربعاء، قرارًا بإخلاء سبيل «علا» ابنة القيادي الإسلامي، يوسف القرضاوي، بتدابير احترازية، على ذمة القضية المتهمة فيها بالاشتراك مع آخرين بتمويل الإرهاب، والانضمام إلى جماعة إرهابية تقوم بإمداد العناصر وأفراد الخلايا الإرهابية بالأموال اللازمة لشراء الأسلحة والمواد المستخدمة فى تصنيع المتفجرات لاستخدامها في عمليات إرهابية، وقررت المحكمة تأجيل جلسة نظر تجديد حبس زوجها حسام خلف لتعذر حضوره من السجن، هو ما أكده شقيقها عبد الرحمن على حسابه الخاص.
سجن

إحالة أستاذ جامعي للجنايات لتهريبه 44 عملة أثرية

قررت نيابة العامرية ثان بغرب الإسكندرية، اليوم الأربعاء، إحالة أستاذ مساعد، إلى محكمة جنايات الإسكندرية، برئاسة المستشار السيد عبد اللطيف حامد رئيس المحكمة، وعضوية كل من المستشارين محمد عبد الحميد عبد الجواد، ووائل رجب السيد فودة، وأمانة سر ممدوح رفعت، وذلك لاتهامه بالشروع في تهريب 44 قطعة معدنية أثرية خارج البلاد. تعود الواقعة في القضية رقم 11160 لسنة 2018 جنايات قسم شرطة العامرية ثان، عندما تلقى مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من ضباط شرطة مطار برج العرب يفيد بضبط شخص بحوزته قطعة معدنية أثرية مختلفة الأحجام.
إصابة- 13- شخص-في حريق-مول-تجار-بالمنصورة (1)

10 سيارات إطفاء| متوفى و7 مصابين في حريق مصنع أكتوبر

تواصل قوات الحماية المدنية بالجيزة جهودها للسيطرة على حريق نشب داخل مصنع للمواد البلاستيكية بمدينة السادس من أكتوبر، وأسفر الحريق حتى الآن عن مصرع عامل وإصابة 7 آخرين تم نقلهم إلى المستشفى. وصل إلى مكان الحريق 10 سيارات إطفاء، وأكد مصدر أمني بالحماية المدنية أن عددا من السيارات التى تفرغ حمولتها من المياه، سيعود ثانيةً إلى المصنع، وذلك بسبب محتوياته التى تساعد فى تفاقم النيران، ورجح المصدر اندلاع النيران جراء تسريب غاز من إحدى أسطوانات المصنع كبيرة الحجم.
مبادرة-كلنا-واحد-في-الجيزة (1)

الداخلية تطلق حملة جديدة لـ«كلنا واحد» لضبط الأسواق

أطلقت وزارة الداخلية حملة «كلنا واحد» واعتمدت مجموعة من الإجراءات لضبط الأسعار ومراقبة الأسواق.. حيث قامت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، بعقد عدة لقاءات مع ممثلى السلاسل والشركات التجارية الكبرى المنتجة والموردة للمواد الغذائية لإطلاق المرحلة الثامنة لمبادرة "كلنا واحد" لتوفير السلع الأساسية وطرحها بعدد (690) فرعا لكبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية، بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30%، وقد تقرر إطلاق المرحلة الجديدة من المبادرة اعتبارا من اليوم الأربعاء ولمدة شهر تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي.
اقرأ المزيد من الأخبار
حبس-متهمين-ارشيفية

حداد يحبس والده العجوز بـ«وصل أمانة» في الشرقية

فعلة شنعاء وأمر مُشين في جبين الإنسانية ذلك الذي أقدمَ عليه «السيد» الحداد ابن الأربعين ربيعًا، والذي فاق كل معاني الجحود وعقوق الوالدين، حتى إن فعلته باتت مضربًا للأمثال واستنكارًا وتذكيرًا بعلامة كما لو كانت تسبق قيام الساعة؛ فهو الابن الكبير الذي لم يتورّع في الزج بوالده إلى غياهب السجن خلف القضبان الحديدية، لا لشيء إلا طمعًا في أموال استعان في سبيلها بتوقيع والده على أحد إيصالات الأمانة وقدّمه للمحكمة لينال عنه صاحبه حُكمًا بالسن واجب النفاذ.
حملة-أمنية-لقوات-الشرطة (1)

ضبط تاجري مخدرات في مداهمة وكر «السحر والجمال»

واصلت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية جهودها لاستهداف العناصر الإجرامية الخطرة التى تتخذ من منطقة (السحر والجمال) مكانا لترويج المواد المخدرة، وذلك وفق الخطة الموضوعة من قبل اللواء محمود وفيق وزير الداخلية، والتي ترتكز في أحد محاورها على ملاحقة الخارجين عن القانون، خصوصا مروجي المخدرات وحائزي الأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة، الذين يتخذون تلك المنطقة مسرحا لنشاطهم غير المشروع، وذلك من خلال حملات مكبرة بالتنسيق مع الأجهزة المعنية تحت إشراف اللواء علاء سليم مدير قطاع الأمن العام.
جثة (5)

مصرع فتاة دهسها جرار حكومي في الشرقية

لقيت فتاة في نهاية العقد الثالث من عمرها، مصرعها، اليوم الخميس؛ إثر سقوطها أسفل عجلات جرار تابع للوحدة المحلية بقرية «ميت سهيل» التابعة لدائرة مركز ومدينة منيا القمح، بمحافظة الشرقية، فيما جرى التحفظ على الجثة تحت تصرف نيابة منيا القمح العامة، برئاسة المستشار محمد المراكبي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية، والتي صرحت بدفن الجثة، وأمرت بسرعة ضبط وإحضار سائق الجرار، وطلبت تحريات رجال مباحث مركز الشرطة حول الواقعة.
سجن (2)

المؤبد لـ4 «أصحاب دي جي» سحلوا صاحب كافيه في الشرقية

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، برئاسة المستشار سامي بيومي، رئيس المحكمة، وعضوية المستشارين سلامة جاب الله وأشرف عبيد، وسكرتارية تامر عبد العظيم وسامي سمير، اليوم الأربعاء، بمعاقبة أربعة أشخاص جميعهم من أصحاب أجهزة الأفراح الشعبية «دي جى»، بالسجن المؤبد لكل منهم، على خلفية اتهامهم جميعا في القضية رقم 397 جنايات ثانٍ الزقازيق لسنة 2019، بالشروع في قتل صاحب كافيه «المركب» بمدينة الزقازيق، وذلك بعدما تعدوا على المجني عليه وقاموا بسحله أمام الكافيه.
للإعلان على موقع التحرير: info@tahrirnews.org
عن مؤسسة التحرير

سياسة

إرهاب

جريمة

رياضة

فنون

حياة

صحة

رأي
إنضم لفريق التحرير: hr@tahrirnews.org