«عرفته على الفيس».. طالبة ثانوي تهرب مع عجوز للزواج

تحرير:إسلام عبد الخالق ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

صورة تعبيرية

تمكن رجال مباحث مركز شرطة ديرب نجم، التابع لمديرية أمن الشرقية، برئاسة الرائد عبد المنعم علاء، رئيس المباحث، اليوم الأربعاء، من كشف غموض واقعة اختفاء طالبة بالمرحلة الثانوية عن منزل أسرتها لأكثر من 48 ساعة، إذ تبين قيام الفتاة بالهروب من منزل أسرتها وسفرها للقاهرة من أجل الزواج برجل عجوز تعرفت عليه عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، بينما جرت إعادة الطالبة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة تحقيقاتها برئاسة المستشار جمعة الششتاوي، وإشراف المستشار محمد القاضي، المحامي العام لنيابات جنوب الشرقية.

البداية كانت بورود بلاغ من أسرة «هـ. ف» 16 عامًا، طالبة بالصف الأول الثانوي الأزهري، مقيمة بإحدى القرى التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم، يفيد غيابها عن منزل أسرتها منذ يومين، بينما تجمهر عدد من ذويها أمام المركز للمطالبة بعودتها. التحريات توصلت إلى أن الفتاة تعرفت على رجل في الستين من عمره،