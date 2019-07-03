غدا.. مطارات المملكة تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن

استعدادات خاصة بمطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة لاستقبال مقدمة وفود الحجيج فجر غدٍ الخميس

٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م

وصول الحجاج- ارشفية

يستقبل مطارا الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة فجر غدٍ الخميس، أولى رحلات موسم حج هذا العام 1440 هـ، وذلك بعد أن أكملت الهيئة العامة للطيران المدني جميع استعداداتها اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين جوا خلال موسم حج هذا العام، في إطار خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم. وتنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، عملت الهيئة على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن في المطارين.

وقامت الهيئة في إطار الجهود المبذولة بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات القدوم، حيث قامت بتجهيز وتسخير المرافق والتجهيزات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، لاستقبال ضيوف الرحمن على النحو الأفضل، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي