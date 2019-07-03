غدا.. مطارات المملكة تستعد لاستقبال ضيوف الرحمن
استعدادات خاصة بمطاري الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة لاستقبال مقدمة وفود الحجيج فجر غدٍ الخميس
٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٥ م
وصول الحجاج- ارشفية
يستقبل مطارا الملك عبد العزيز الدولي بجدة، والأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة فجر غدٍ الخميس، أولى رحلات موسم حج هذا العام 1440 هـ، وذلك بعد أن أكملت الهيئة العامة للطيران المدني جميع استعداداتها اللازمة لاستقبال ضيوف الرحمن القادمين جوا خلال موسم حج هذا العام، في إطار خطة تشغيلية متكاملة لاستقبال ضيوف الرحمن وتقديم أرقى الخدمات اللازمة لهم. وتنفيذًا لتوجيهات حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، وولي عهده الأمين، عملت الهيئة على توفير كل ما من شأنه تسهيل إجراءات قدوم ضيوف الرحمن في المطارين.
وقامت الهيئة في إطار الجهود المبذولة بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات القدوم، حيث قامت بتجهيز وتسخير المرافق والتجهيزات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، لاستقبال ضيوف الرحمن على النحو الأفضل، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي
وقامت الهيئة في إطار الجهود المبذولة بتقليص الفترة الزمنية اللازمة لإنهاء إجراءات القدوم، حيث قامت بتجهيز وتسخير المرافق والتجهيزات في مطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، ومطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، لاستقبال ضيوف الرحمن على النحو الأفضل، وتقديم جميع التسهيلات والخدمات التي يحتاجونها حتى الانتهاء من الإجراءات اللازمة.
كما قامت الهيئة بتوفير إمكاناتها وطاقاتها كافة لاستقبال ضيوف الرحمن لموسم حج هذا العام 1440هـ، عبر مجمع صالات الحج والعمرة بمطار الملك عبد العزيز الدولي بجدة، وذلك بالتعاون الوثيق مع الجهات الحكومية، حيث تبلغ مساحة مجمع صالات الحج والعمرة نحو 230 ألف متر مربع، ويضم المجمع منطقة عامة "البلازا"، و 14 صالة سفر يتوفر فيها (114) منصة لإنهاء إجراءات السفر و(208) منصات للجوازات، وصالة للدرجة الأولى وأخرى مخصصة للحجاج المواصلين إلى المدينة المنورة، علاوة على مواقف للحافلات تستوعب (100) حافلة، إلى جانب ساحة وقوف الطائرات التي تتسع لـ (26) طائرة في آن واحد.
وفي مطار الأمير محمد بن عبد العزيز الدولي بالمدينة المنورة، هيأت الهيئة العامة للطيران المدني صالات السفر لخدمة ضيوف الرحمن، وتبلغ مساحة الصالات السفر للمطار 156 ألف متر مربع، وبطاقة استيعابية خلال موسم الحج (45166) مسافرًا يوميًا، حيث تم تجهيز الكاونترات اللازمة لإنهاء إجراءات السفر التي تشمل 114 منصة، كما قامت بتجهيز عدد من الكاونترات الخاصة بإجراءات الجوازات والتي تشمل 102 منصة، و32 بوابة سفر ترتبط بـ 16 جسرا تنقل المسافرين بشكل مباشر من الطائرات إلى الصالات في حالات القدوم وبالعكس في حالات المغادرة، و9 بوابات لنقل المسافرين بين الطائرات والصالات بواسطة الحافلات، كما تم تجهيز مواقف للطائرات تستوعب 39 طائرة في آن واحد، و4 صالات قدوم و3 صالات مغادرة، وسيور لنقل أمتعة المغادرين بطول (2620 م) وسيور لنقل أمتعة المسافرين القادمين بطول (1642م) ومواقف للحافلات تتسع لنحو 250 حافلة.
مشروع الخيام
في نفس السياق يدخل مشروع الخيام متعددة الطوابق في مشعر منى ضمن موسم الحج هذا العام دائرة التطبيق، في بادرة تعتبر الأولى خلال مواسم الحج، وذلك بهدف توفير مساحات إضافية للسكن في منى، مع تميز تلك الخيام في الفتح وإعادة التركيب ومقاومته للحريق.
كما يعالج المشروع تأخير المواد التموينية، ويوفر مستودعات وثلاجات تبريد للمواد الغذائية.
من جهته، أكد مستشار وزير الحج والعمرة والمتحدث الرسمي للوزارة، حاتم قاضي، أنه سيستفيد جزء بسيط من حجاج بيت الله الحرام من تجربة الخيام متعددة الطوابق هذا العام، فعدد المستفيدين من هذه التجربة لا يذكر قياساً بالأعداد الهائلة من الحجاج.
وقال رئيس مجلس إدارة مؤسسة حجاج دول جنوب آسيا، الدكتور رأفت بدر: "إن الخيام متعددة الطوابق هي إحدى مبادرات معرض مشاعر 1لذي أقامته مؤسسة حجاج دول جنوب آسيا، والمؤسسة تعمل حالياً على الترتيب والتنسيق لتجهيز قرابة 20 خيمة ذات الدورين لتستوعب أكثر من 3000 حاج تابعين للمؤسسة، بعد التنسيق مع مقام الإشراف بوزارة الحج والعمرة والجهات المسؤولة.
كذلك أوضح أن هذه الخيام تعمل بالطاقة الشمسية، وسيتم تجهيز 21 دورة مياه، و14 مطبخا متعدد الطوابق، مؤكداً أن الهدف من هذه الخيام تحسين وتجويد بيئة سكن الحجاج.