هل تنجح أوروبا في إعادة إيران إلى الاتفاق النووي؟

أطراف الاتفاق النووي قامت بتوجيه رسائل وتحذيرات إلى طهران حول تبعات مسار خفض تعهداتها النووية بعد إعلانها تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب

تحرير:وفاء بسيوني ٠٣ يوليه ٢٠١٩ - ١٢:٤٦ م

رغم تأكيد إيران اتجاهها لوقف تنفيذ بعض التزاماتها بموجب الاتفاق النووي من خلال زيادة مخزون اليورانيوم المخصب في خرق صريح للاتفاق النووي، هناك مساعٍ ومحاولات أوروبية لإرجاع طهران عن تلك الخطوة، إذ سارعت الدول الأوروبية إلى احتواء الخرق الإيراني للاتفاق النووي، من خلال إصدار تحذيرات من قبَل شركائها في الاتفاق. الخطوة الإيرانية أثارت حالة من القلق الدولي، وصفها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بـ"اللعب بالنار"، بينما أكد الجانب الأوروبي أن التزامه بالاتفاق النووي يعتمد على التزام إيران به بشكل كامل.

وعبّر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، عن قلقهم الشديد من تجاوز إيران الحد المفروض على مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب، حسب اتفاق عام 2015 بشأن برنامجها النووي. مصادر دبلوماسية أوروبية كشفت عن أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لن تفعل في الوقت الراهن

وعبّر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وفرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة، مساء أمس الثلاثاء، عن قلقهم الشديد من تجاوز إيران الحد المفروض على مخزونها من اليورانيوم ضعيف التخصيب، حسب اتفاق عام 2015 بشأن برنامجها النووي.

مصادر دبلوماسية أوروبية كشفت عن أن بريطانيا وفرنسا وألمانيا لن تفعل في الوقت الراهن آلية فض النزاع الواردة في القرار 2231 الصادر عن مجلس الأمن بعد إعلان الاتفاق النووي في يوليو 2015، والتي قد تؤدي إلى إعادة فرض عقوبات الأمم المتحدة على إيران تلقائيا.



وإذا رأى أي طرف من الأطراف الأوروبية الموقعة على الاتفاق، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، أن إيران انتهكت الاتفاق فمن الممكن أن يبدأ عملية تنتهي في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة خلال فترة قد تصل إلى 65 يوما فقط بإعادة فرض عقوبات المنظمة الدولية على إيران، بحسب "يورو نيوز".

عواقب وخيمة بعد انتهاك إيران الاتفاق النووي



وقال دبلوماسي أوروبي: "ليس الآن، نريد نزع فتيل الأزمة"، مشيرا إلى أن القوى الثلاث ستركز على حمل إيران على العودة للالتزام بالاتفاق، وأنها تريد كسب مزيد من الوقت للحوار.

كما أن الطرفين الآخرين الموقعين على الاتفاق، روسيا والصين، هما حليفا إيران، ومن المستبعد أن يأخذ أي منهما تلك الخطوة بإعادة فرض العقوبات.





وزير الخارجية الألماني هايكو ماس، يشير إلى أن الأوروبيين مقتنعون بأن إنقاذ الاتفاق النووي مع إيران يستحق المحاولة.

وحث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إيران على العدول سريعا عن أول خرق كبير للاتفاق النووي، لكنه قال إنه سيتخذ خطوات في الأيام المقبلة لضمان وفاء إيران بالتزاماتها واستمرار استفادتها من المزايا الاقتصادية للاتفاق النووي، وفقا لـ"رويترز".



وواصلت أطراف الاتفاق توجيه الرسائل والتحذيرات إلى طهران حول تبعات مسار خفض تعهداتها النووية بعد إعلانها تجاوز الحد المسموح به من اليورانيوم المخصب، وطالبوا في بيان مشترك في بروكسل، طهران بـ"إعادة النظر في قرارها"، وناشدوا إيران التراجع عن قرارها والامتناع عن اتخاذ المزيد من الإجراءات التي من شأنها إضعاف الاتفاق.

أسباب لجوء أمريكا للحرب السيبرانية ضد إيران



روسيا دعت إيران لليوم الثاني على التوالي، إلى عدم الانسياق وراء العواطف واحترام الأحكام الأساسية من الاتفاق النووي رغم الضغوط الأمريكية.

وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف كان قد أكد أن أوروبا ليست في موقع يؤهلها لتوجيه النقد لإيران، سواء داخل إطار الاتفاق النووي أو خارجه.



وأُلغيت معظم عقوبات الأمم المتحدة على إيران في يناير 2016 عندما تم تنفيذ الاتفاق النووي المعروف رسميا باسم خطة العمل الشاملة المشتركة، والأطراف التي وقعت على الاتفاق في 2015 هي إيران وبريطانيا والصين وفرنسا وألمانيا وروسيا والولايات المتحدة.



إلا أنه في العام الماضي، قرر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الانسحاب من الاتفاق، وقال إن الاتفاق لا يكفي لتقييد برنامج إيران النووي ولا يتناول برنامج الصواريخ الإيراني ودعم طهران لقوات تخوض حروبا بالوكالة لحسابها في الشرق الأوسط.

وبعد هذا القرار تصاعدت التوترات بين الولايات المتحدة وإيران، وأعادت واشنطن فرض العقوبات الأمريكية، وهو ما واجهته طهران ببدء التخلي عن بعض بنود الاتفاق.